Это первый смартфон на Android с настоящим Dynamic Island. Лучше, чем на iPhone 14 Pro?

Производители Андроид-смартфонов любят заимствовать наработки Apple. Чего только стоит дизайн iPhone 12 с плоскими гранями, который моментально скопировали почти все китайские бренды, невзирая на проблемы с эргономикой. Dynamic Island, появившийся в iPhone 14 Pro, тоже довольно быстро попал в их поле зрения. Однако только сейчас вышел первый смартфон на Android, делающий вырез по-настоящему функциональным, и это — realme C55.

Стоит признать, что попытки сделать подобие Dynamic Island на Андроид предпринимает не только realme. Еще в сентябре прошлого года в Китае появился Xiaomi Civi 2, который после упрощения камер превратился в глобальную версию Xiaomi 13 Lite. Девайс обзавелся схожим с iPhone 14 Pro вырезом под фронтальную камеру, но производитель никак его не обыграл. Смартфон realme C55 — другой пример. Вырез у него самый привычный в виде точки, зато вписанный в оболочку за счет специальных анимаций, напоминающих тот самый Dynamic Island.

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Характеристики realme C55

Прежде чем поговорить о динамическом острове на Андроид в реализации realme C55, предлагаю взглянуть на характеристики смартфона, которые сразу дают понять, что новинка совершенно не собирается тягаться с iPhone 14 Pro. Это устройство принципиально иного уровня для решения базовых задач.

Характеристики realme C55 Экран 6,72 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц Основная камера 64/2 Мп Фронтальная камера 8 Мп Процессор Helio G88 Память 6/128 ГБ или 8/256 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 33 Вт Размеры 165.6х75.9х7.9 мм Вес 189 граммов

Купить realme C55

Смартфон realme C55 получился большим и неудобным с точки зрения эргономики, однако за счет использования пластика он довольно легкий, а комплектный чехол если не полностью нивелируют все тактильные недостатки, то хотя бы делает их менее заметными.

Девайс получил неплохой IPS-экран с отличной для такого типа матриц яркостью 680 нит в пике, а еще он поддерживает частоту обновления 90 Гц. Среди камер realme C55 внимания заслуживает разве что основной сенсор на 64 Мп с ночным режимом. А работает все это дело на процессоре Helio G88.

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Чипсет достаточно производительный (более 270 тысяч баллов в AnTuTu), но немного обескураживает использование в смартфоне realme C55 накопителя стандарта eMMC 5.1. Почему это плохо — читайте в нашем тексте, посвященном разным типам оперативной и постоянной памяти. К счастью, есть емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки, которая восстанавливает энергию от 0 до 100% всего за 63 минуты, и NFC-чип для бесконтактных платежей.

Dynamic Island на Андроид

Безусловно, главной фишкой смартфона является динамический остров, который в реализации китайского производителя называется мини-капсула realme. Ее можно отрегулировать в разделе настроек «Лаборатория realme». Правда, здесь вам удастся только включить/выключить динамический остров на Андроид, а также выбрать информацию, выводимую на экран.

Мини-капсула realme поддерживает несколько сценариев работы и анимаций:

подключение зарядки к телефону;

уведомление о низком и 100-процентном уровне заряда;

использование данных, передаваемых по мобильной сети;

количество пройденных шагов.

Если сравнить эту функциональность с возможностями Dynamic Island на iPhone 14 Pro, то станет ясно, что разработчики оболочки realme UI 4.0, откровенно говоря, просто схалтурили. Ни тебе анимации подключения беспроводных наушников, ни перевода в беззвучный режим, ни таймера, ни звонков, ни плеера. Ни-че-го.

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В realme заявляют, что по мере поступления апдейтов оболочки мини-капсула будет обрастать новыми функциями, однако уже сейчас ясно: ни о какой интерактивности речи не идет. Пользователь видит анимации, но никак не может взаимодействовать с ними, в отличие от iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Тем не менее, мини-капсула realme — это определенный шаг вперед по сравнению с тем, что мы видели ранее при реализации Dynamic Island на Андроид. Интересно, будет ли добавлен такой элемент интерфейса в оболочку других устройств производителя по мере обновления оболочки. Но на данный момент смартфон realme C55 единственный в своем роде.

Где купить realme C55

Безотносительно мини-капсулы, пытающейся быть похожей на Dynamic Island, новый смартфон realme C55 является довольно интересным устройством. Особенно с учетом цены. Купить realme C55 можно как в России, так и на AliExpress.

realme C55 на Яндекс Маркете

realme C55 на AliExpress

Цена realme C55 в России в зависимости от версии памяти составит:

15 999 ₽ (6/128 Гб);

17 999 ₽ (8/256 Гб).

С учетом постоянных скидок и того, что realme C55 на AliExpress и вовсе продается за ~ 12 000 ₽, цена выглядит вполне адекватной. Телефон определенно стоит своих денег, пускай и не является лучшим в своей категории. Брать его или нет — решайте сами.