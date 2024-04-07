Это самые провальные смартфоны Redmi в 2024 году. Чем думали китайцы, когда их выпускали?

Хотя этот год еще даже не добрался до своего экватора, Xiaomi успела представить почти все свои самые ожидаемые новинки. Если у POCO получились действительно крутые устройства, да и к флагманской серии Xiaomi 14 можно придраться только по мелочам, то многие смартфоны Redmi оказались провальными. Создается впечатление, что теперь некогда очень востребованный бренд приковывает к себе внимание исключительно былыми заслугами, и воспоминания о достижениях прошлого — главная ошибка их покупателя.

Дешевый смартфон Redmi A3

При разработке ультрабюджетного смартфона Redmi A3 производитель явно старался сделать устройство, внешне похожее на бескомпромиссный камерофон Xiaomi 13 Ultra. Иначе чем можно объяснить огромную шайбу на спинке новинки?

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В отличие от Xiaomi 13 Ultra, в ней нет ничего интересного: только одна посредственная камера на 8 МП с датчиком глубины на 0.08 МП. И вот, казалось бы, телефону Redmi A3 можно было бы простить подобную дерзость, ведь стоит он всего 6-8 тысяч рублей. Но даже в этом ценовом сегменте перед нами отнюдь не топ за свои деньги.

Главный недостаток Redmi A3 — процессор Helio G36. Это чрезвычайно слабый чип, набирающий в AnTuTu смешные 150 тысяч баллов, из-за чего на нем лагает даже калькулятор. В то же время realme NOTE 50 за 5 000 ₽ предлагает уже отнюдь не такой стыдный Unisoc T612, а еще камеру на 13 мегапикселей вместо 8.

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И вот в таких реалиях Xiaomi пытается продать нам Redmi A3? Лучше бы не выпускали этот дешевый смартфон вовсе, чтобы у людей не портилось впечатление о бренде с богатой историей.

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Недорогой смартфон Redmi 13C

Среди смартфонов до 10000 рублей у Xiaomi в 2024 году тоже все не слава богу. Redmi 13C, который сейчас пытаются продать за 10-15 тысяч, уступает даже устройствам внутри самой компании.

Что не так со смартфоном Redmi 13C? Давайте подумаем:

тусклый IPS-экран с низким разрешением HD+;

довольно слабый процессор Helio G85, по производительности сопоставимый с Unisoc T612 из более чем в 2 раза более дешевого realme NOTE 50;

медленная память eMMC 5.1, заставляющая забыть о каком-либо комфорте при запуске приложений и переключении между ними.

И это можно было бы простить, не будь у Xiaomi смартфона POCO M5, чья цена порой опускается до 7 000 ₽. Имея сейчас ту же цену, что и новый Redmi 13C, он предлагает намного более производительный и энергоэффективный процессор Helio G99 с шустрым накопителем стандарта UFS 2.2, а также не самый яркий, но все-таки FullHD-экран.

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Ладно, кто-то может парировать тем, что у смартфонов POCO и Redmi разное позиционирование. Но даже Redmi 10C, вышедший 2 года назад, дает фору новому Redmi 13C и работает намного стабильнее за счет процессора Snapdragon 680 с памятью UFS 2.2. Тогда зачем выпускали новый смартфон?

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Новый смартфон Redmi Note 13 5G

Нельзя сказать, что базовый Redmi Note 13 — эталон соотношения цены и характеристик. Но его более дорогая версия с приставкой «5G» в прямом сравнении умудрилась уступить даже ему.

По непонятным причинам Redmi Note 13 5G, который в России стоит не меньше 20 тысяч рублей, лишили стереодинамиков, а еще установили процессор Dimensity 6080 — копию старого Dimensity 810, по производительности сопоставимую с Helio G99 из POCO M5.

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Если кто-то решит купить смартфон до 20000 рублей, то он, скорее, обратит внимание на POCO M6 Pro, у которого есть и стереодинамики, и линейный вибромотор, и камера с оптической стабилизацией, и разогнанный процессор Helio G99-Ultra. Для кого придумали Redmi Note 13 5G? Я не понимаю.

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Redmi Note 13 Pro 4G — бесполезная камера на 200 МП

После 2021 года все 4G-версии «прошек» в линейке производителя стали сущим разочарованием, а прошлогодний Redmi Note 12 Pro 4G и вовсе оказался почти точной копией старика Redmi Note 10 Pro. Создатели нового смартфона Redmi Note 13 Pro 4G постарались сделать работу над ошибками, но получилось не очень.

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По уровню производительности установленный здесь процессор Helio G99 недалеко ушел от Snapdragon 732G из Redmi Note 10 Pro, а его возможности в области работы с фото уступают решению Qualcomm, из-за чего Redmi Note 13 Pro 4G не в состоянии раскрыть потенциал камеры на 200 МП с оптической стабилизацией.

При этом в DNS за Redmi Note 13 Pro 4G просят минимум 27 999 ₽ с учетом всех скидок, хотя за те же деньги получится взять Galaxy A54 в России или Redmi Note 13 Pro 5G на AliExpress. Оба конкурента опережают провальную «прошку» как по уровню производительности, так и в части камеры. А у желающих сэкономить всегда есть вариант взять POCO M6 Pro. С него и был скопирован Redmi Note 13 Pro 4G: разработчики заменили основную камеру, оставив все остальные характеристики нетронутыми.