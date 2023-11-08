Сравнение POCO и Redmi: какие смартфоны лучше и почему

Несколько лет назад компания Xiaomi отреклась от линейки Redmi, выделив ее в отдельный суббренд, а также нарастила производство смартфонов POCO, которые появились еще в 2018 году как экспериментальный продукт. С 2019-го все модели, выпускаемые под именем Xiaomi, относятся к флагманскому сегменту. А недорогие, но хорошие смартфоны, теперь предлагают лишь Redmi и POCO. Отличаются ли они друг от друга, и устройство какого бренда лучше купить?
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Отличия POCO от Redmi
Первое, казалось бы, незначительное отличие заключается в том, что смартфоны POCO — это продукт для внешней аудитории. Устройства данного бренда не продаются на территории Поднебесной, в отличие от Redmi. Поэтому не удивляйтесь, если ваш китайский знакомый ничего не слышал о POCO.
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На глобальном рынке главным отличием POCO и Redmi является позиционирование. Линейка Redmi состоит из недорогих устройств начального уровня (например, Redmi A2+) и смартфонов среднего класса наподобие Redmi Note 12 Pro+ 5G. Палитра POCO чуточку шире. Наряду с ультрадешевым POCO C51 в российских магазинах представлен POCO F5 Pro, который с натяжкой можно назвать флагманом, ведь он предлагает и мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1, и функцию беспроводной зарядки.
Также разница между Redmi и POCO проявляется в дизайне. Устройства первого суббренда Xiaomi выглядят сдержано, в то время как вторые стараются всеми силами выделиться. Это заметно по ярким цветам (черно-желтая расцветка является визитной карточкой POCO) и крупному логотипу бренда на спинке.
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Если подходить к сравнению POCO и Redmi в части технического оснащения, то окажется, что Redmi пытается найти баланс, отдавая небольшое предпочтение камерам, в то время как оппонент фокусирует свое внимание на производительности. Это отчетливо видно на примере схожих по цене Redmi 12 и POCO M5.
|Характеристики
|Redmi 12
|POCO M5
|Экран
|6,79 дюйма, IPS (2460х1080), 90 Гц
|6,58 дюйма, IPS (2400х1080), 90 Гц
|Основная камера
|50 + 8 + 2 МП
|50 + 2 + 2 МП
|Фронтальная камера
|8 МП
|5 МП
|Процессор
|Helio G88
|Helio G99
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|18 Вт
|18 Вт
В отличие от POCO M5, у Redmi 12 есть сверхширокоугольный модуль, а фронталка имеет разрешение 8 МП, а не 5МП. При этом POCO базируется на значительно более мощном процессоре Helio G99, который, согласно результатам теста AnTuTu, мощнее Helio G88 в полтора раза. Также POCO использует современный накопитель UFS 2.2, а не eMMC 5.1, за счет чего работает быстрее даже при выполнении простых задач вроде запуска приложений и пролистывания информационной ленты.
Последнее отличие Redmi и POCO — оболочка. Да, в основе смартфонов обоих брендов лежит MIUI. Однако прошивка на устройствах второй компании имеет приписку «для POCO». На практике отличия выражаются в том, что на Redmi ярлыки на рабочем столе квадратные, а не круглые, плюс на POCO нельзя отключить меню приложений.
Существенные ли это отличия — решайте сами. В функциональном плане разницу вы не заметите. Наличие тех или иных возможностей зависит не столько от принадлежности к определенному бренду, сколько от стоимости устройства. Не секрет, что функциональность дорогих Xiaomi шире.
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Чем похожи Redmi и POCO
Xiaomi разделяет потребителей в Китае и за его пределами. По поведению компании складывается ощущение, что первые для нее являются своими, а вторые — чужими. Вот в чем это выражается:
- в Китае смартфоны появляются раньше;
- китайская версия MIUI обновляется чаще и имеет ряд дополнительных функций;
- на родине смартфоны производителя стоят меньше.
В принципе, мелочи, но есть один вопиющий факт: на глобальном рынке Xiaomi постоянно перевыпускает старые смартфоны под видом новых, и чаще всего залежавшиеся Redmi превращаются в POCO. Один из примеров — смартфон POCO M5s, появившийся в России менее года назад. Он представляет собой точную копию Redmi Note 10S из 2021 года.
Это далеко не единственный пример. Вот вам еще несколько свежих смартфонов POCO, копирующих Redmi:
- POCO F5 Pro — ребрендинг Redmi K60 для китайского рынка с уменьшенным аккумулятором;
- POCO F5 — точная копия Redmi Note 12 Turbo, который вышел только в Китае;
- POCO X5 Pro — это Redmi Note 12 Pro Speed Edition, изначально представленный в Поднебесной;
- POCO C51 во всем копирует Redmi A2+ (оба смартфона продаются в России).
Не будем судить о том, плохо это или хорошо, но отметим как данность: в магазине вы можете встретить два одинаковых смартфона, хотя один будет называться POCO, а другой — Redmi. Имейте в виду.
Цена смартфонов Redmi и POCO
Наличие одинаковых Redmi и POCO — отличная почва для сравнения стоимости устройств двух брендов. В этом отношении явное преимущество на стороне вторых. К примеру, цена POCO C51 в России стартует с отметки в 5 490 ₽, а Redmi A2+ обойдется минимум в 6 990 ₽.
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Глобальная версия Redmi Note 10S на момент выхода стоила $229 (~ 21 200 ₽), а его копия в лице POCO M5s — всего $169 (~ 15 600 ₽). Но не делайте поспешных выводов. Во-первых, смартфоны POCO выходят позже своих аналогов от Redmi, чем и объясняется снижение цены. Во-вторых, далеко не все смартфоны Redmi представлены за пределами Китая, из-за чего покупка POCO становится безальтернативной.
POCO или Redmi — что лучше
Обобщив все вышесказанное, можно подвести итог несколькими тезисами. Как правило, смартфоны POCO предлагают более привлекательное соотношение цены и характеристик, а их начинка ориентирована на производительность. Устройства Redmi немного дороже и слабее с точки зрения мощности процессора, но зато у них круче камера.
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Как бы то ни было, выявить однозначного победителя в противостоянии POCO vs Redmi нельзя. Нужно отталкиваться от своих потребностей и внимательно сравнивать цены, поскольку устройства двух брендов часто копируют характеристики друг друга. А в плане качества вы не почувствуете никакой разницы, ведь POCO и Redmi — дети одной и той же компании Xiaomi.