Сравнение POCO и Redmi: какие смартфоны лучше и почему

Несколько лет назад компания Xiaomi отреклась от линейки Redmi, выделив ее в отдельный суббренд, а также нарастила производство смартфонов POCO, которые появились еще в 2018 году как экспериментальный продукт. С 2019-го все модели, выпускаемые под именем Xiaomi, относятся к флагманскому сегменту. А недорогие, но хорошие смартфоны, теперь предлагают лишь Redmi и POCO. Отличаются ли они друг от друга, и устройство какого бренда лучше купить?

Отличия POCO от Redmi

Первое, казалось бы, незначительное отличие заключается в том, что смартфоны POCO — это продукт для внешней аудитории. Устройства данного бренда не продаются на территории Поднебесной, в отличие от Redmi. Поэтому не удивляйтесь, если ваш китайский знакомый ничего не слышал о POCO.

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На глобальном рынке главным отличием POCO и Redmi является позиционирование. Линейка Redmi состоит из недорогих устройств начального уровня (например, Redmi A2+) и смартфонов среднего класса наподобие Redmi Note 12 Pro+ 5G. Палитра POCO чуточку шире. Наряду с ультрадешевым POCO C51 в российских магазинах представлен POCO F5 Pro, который с натяжкой можно назвать флагманом, ведь он предлагает и мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1, и функцию беспроводной зарядки.

Также разница между Redmi и POCO проявляется в дизайне. Устройства первого суббренда Xiaomi выглядят сдержано, в то время как вторые стараются всеми силами выделиться. Это заметно по ярким цветам (черно-желтая расцветка является визитной карточкой POCO) и крупному логотипу бренда на спинке.

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Если подходить к сравнению POCO и Redmi в части технического оснащения, то окажется, что Redmi пытается найти баланс, отдавая небольшое предпочтение камерам, в то время как оппонент фокусирует свое внимание на производительности. Это отчетливо видно на примере схожих по цене Redmi 12 и POCO M5.

Характеристики Redmi 12 POCO M5 Экран 6,79 дюйма, IPS (2460х1080), 90 Гц 6,58 дюйма, IPS (2400х1080), 90 Гц Основная камера 50 + 8 + 2 МП 50 + 2 + 2 МП Фронтальная камера 8 МП 5 МП Процессор Helio G88 Helio G99 Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 18 Вт 18 Вт

Купить Redmi 12

Купить POCO M5

В отличие от POCO M5, у Redmi 12 есть сверхширокоугольный модуль, а фронталка имеет разрешение 8 МП, а не 5МП. При этом POCO базируется на значительно более мощном процессоре Helio G99, который, согласно результатам теста AnTuTu, мощнее Helio G88 в полтора раза. Также POCO использует современный накопитель UFS 2.2, а не eMMC 5.1, за счет чего работает быстрее даже при выполнении простых задач вроде запуска приложений и пролистывания информационной ленты.

Последнее отличие Redmi и POCO — оболочка. Да, в основе смартфонов обоих брендов лежит MIUI. Однако прошивка на устройствах второй компании имеет приписку «для POCO». На практике отличия выражаются в том, что на Redmi ярлыки на рабочем столе квадратные, а не круглые, плюс на POCO нельзя отключить меню приложений.

Существенные ли это отличия — решайте сами. В функциональном плане разницу вы не заметите. Наличие тех или иных возможностей зависит не столько от принадлежности к определенному бренду, сколько от стоимости устройства. Не секрет, что функциональность дорогих Xiaomi шире.

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Чем похожи Redmi и POCO

Xiaomi разделяет потребителей в Китае и за его пределами. По поведению компании складывается ощущение, что первые для нее являются своими, а вторые — чужими. Вот в чем это выражается:

в Китае смартфоны появляются раньше;

китайская версия MIUI обновляется чаще и имеет ряд дополнительных функций;

обновляется чаще и имеет ряд дополнительных функций; на родине смартфоны производителя стоят меньше.

В принципе, мелочи, но есть один вопиющий факт: на глобальном рынке Xiaomi постоянно перевыпускает старые смартфоны под видом новых, и чаще всего залежавшиеся Redmi превращаются в POCO. Один из примеров — смартфон POCO M5s, появившийся в России менее года назад. Он представляет собой точную копию Redmi Note 10S из 2021 года.

Купить POCO M5s

Это далеко не единственный пример. Вот вам еще несколько свежих смартфонов POCO, копирующих Redmi:

POCO F5 Pro — ребрендинг Redmi K60 для китайского рынка с уменьшенным аккумулятором;

POCO F5 — точная копия Redmi Note 12 Turbo, который вышел только в Китае;

POCO X5 Pro — это Redmi Note 12 Pro Speed Edition, изначально представленный в Поднебесной;

POCO C51 во всем копирует Redmi A2+ (оба смартфона продаются в России).

Не будем судить о том, плохо это или хорошо, но отметим как данность: в магазине вы можете встретить два одинаковых смартфона, хотя один будет называться POCO, а другой — Redmi. Имейте в виду.

Цена смартфонов Redmi и POCO

Наличие одинаковых Redmi и POCO — отличная почва для сравнения стоимости устройств двух брендов. В этом отношении явное преимущество на стороне вторых. К примеру, цена POCO C51 в России стартует с отметки в 5 490 ₽, а Redmi A2+ обойдется минимум в 6 990 ₽.

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Глобальная версия Redmi Note 10S на момент выхода стоила $229 (~ 21 200 ₽), а его копия в лице POCO M5s — всего $169 (~ 15 600 ₽). Но не делайте поспешных выводов. Во-первых, смартфоны POCO выходят позже своих аналогов от Redmi, чем и объясняется снижение цены. Во-вторых, далеко не все смартфоны Redmi представлены за пределами Китая, из-за чего покупка POCO становится безальтернативной.

POCO или Redmi — что лучше

Обобщив все вышесказанное, можно подвести итог несколькими тезисами. Как правило, смартфоны POCO предлагают более привлекательное соотношение цены и характеристик, а их начинка ориентирована на производительность. Устройства Redmi немного дороже и слабее с точки зрения мощности процессора, но зато у них круче камера.

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Как бы то ни было, выявить однозначного победителя в противостоянии POCO vs Redmi нельзя. Нужно отталкиваться от своих потребностей и внимательно сравнивать цены, поскольку устройства двух брендов часто копируют характеристики друг друга. А в плане качества вы не почувствуете никакой разницы, ведь POCO и Redmi — дети одной и той же компании Xiaomi.