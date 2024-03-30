Главный обман смартфонов на процессорах MediaTek: вам продают старье под видом новых моделей

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Герман Вологжанин

Поскольку процессор является сердцем смартфона, которое непосредственным образом влияет на производительность, автономность и даже качество фото, мы всегда рекомендуем обращать пристальное внимание на эту характеристику. В современных моделях, как правило, встречаются решения от Qualcomm и MediaTek — двух крупнейших компаний, занимающихся выпуском мобильных чипсетов. И продукция второй фирмы очень часто вводит в заблуждение покупателей смартфонов, выпуская старые процессоры под видом новых.

Главный обман смартфонов на процессорах MediaTek: вам продают старье под видом новых моделей. Процессоры MediaTek — один сплошной обман. Фото.

Процессоры MediaTek — один сплошной обман

Чем новый процессор смартфона лучше старого

Для начала разберемся, в чем заключается проблема выпуска старых чипсетов под видом новых. Когда производитель смартфона заявляет об использовании свежего чипа, покупатель ждет каких-то улучшений. И действительно: чаще всего новый процессор лучше старого, что отлично иллюстрируют однокристальные системы Qualcomm.

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К примеру, Snapdragon 8 Gen 3 отличается от Snapdragon 8 Gen 2 ядрами, их архитектурой и частотой, увеличением скорости видеочипа и улучшенным нейронным процессором, отвечающим за взаимодействие с искусственным интеллектом. Все это приводит к тому, что смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3 работают быстрее, лучше обрабатывают фото, а также медленнее разряжаются при решении аналогичных задач.

Чем новый процессор смартфона лучше старого. Полное изменение компонентов процессора дает значительный прирост производительности. Источник: nanoreview.net. Фото.

Полное изменение компонентов процессора дает значительный прирост производительности. Источник: nanoreview.net

Иногда изменения бывают менее заметными. Так, процессоры Snapdragon 778G Plus и Snapdragon 782G отличаются от своего предшественника Snapdragon 778G только частотами CPU и GPU, но имеют аналогичное строение ядер. Все это приводит лишь к небольшому увеличению производительности в угоду энергоэффективности.

Чем новый процессор смартфона лучше старого. Если просто увеличить тактовую частоту, производительность вырастет несущественно, но потреблять энергии процессор будет больше. Источник: nanoreview.net. Фото.

Если просто увеличить тактовую частоту, производительность вырастет несущественно, но потреблять энергии процессор будет больше. Источник: nanoreview.net

Как бы то ни было, даже такие изменения можно назвать прогрессом. Неважно, насколько новый процессор стал мощнее старого. Главное — покупая смартфон на свежем чипе, вы получаете устройство, работающее лучше своих предшественников. Но компания MediaTek, выступающая как главный конкурент Qualcomm, порой не дает и этого.

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Ребрендинг процессоров MediaTek

Ребрендинг процессоров MediaTek. MediaTek просто переименовывает старые чипы, если не может придумать ничего нового. Фото.

MediaTek просто переименовывает старые чипы, если не может придумать ничего нового

Главная любовь компании MediaTek — ребрендинг процессоров, то есть переименование старых моделей. Делается это для того, чтобы покупатель смартфона думал, будто он приобретает устройство на новом чипе, но на самом деле его просто обманывают. Для понимания давайте сравним Dimensity 810 и Dimensity 6080.

ХарактеристикиDimensity 810Dimensity 6080
Количество ядер88
Архитектура ядер2хCortex-A76 (2.4 ГГц)
6хCortex-A55 (2.0 ГГц)		2хCortex-A76 (2.4 ГГц)
6хCortex-A55 (2.0 ГГц)
ВидеоускорительMali-G57 MP2 (950 МГц)Mali-G57 MP2 (950 МГц)
Оперативная памятьLPDDR4X (2,1 ГГц) до 16 ГБLPDDR4X (2,1 ГГц) до 16 ГБ
Постоянная памятьUFS 2.2UFS 2.2
Результат в AnTuTu~ 430 000 баллов~ 430 000 баллов
Техпроцесс6 нм (TSMC)6 нм (TSMC)
Год выпуска20212023

Перед нами два совершенно одинаковых процессора, чье единственное отличие — год выпуска. Если Dimensity 810 был представлен в 2021 году, то Dimensity 6080 появился в 2023-м.

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Впрочем, это никак не помешало компании TECNO, анонсируя на днях свой смартфон POVA 6 Pro, назвать Dimensity 6080 новым процессором, хотя выпущенный двумя с половиной годами ранее POCO M4 Pro 5G базировался на таком же чипе, только по имени Dimensity 810. Так и работает маркетинг.

Ребрендинг процессоров MediaTek. Получается, не такой уж он и новый. Фото.

Получается, не такой уж он и новый

Dimensity 6080 — не единственный случай, когда компания MediaTek выдает старый процессор за новый. Вот вам еще несколько примеров:

  • Dimensity 6020 (2023) — это Dimensity 700 (2020);
  • Dimensity 7020 (2023) — это Dimensity 930 (2022);
  • Dimensity 7030 (2023) — это Dimensity 1050 (2022);
  • Dimensity 7050 (2023) — это Dimensity 1080 (2022);
  • Dimensity 8020 (2023) — это Dimensity 1100 (2021).

Но самая забавная история у процессора Dimensity 8050 (2023). Он оказался копией Dimensity 1300 (2022), а тот, в свою очередь, является переименованным Dimensity 1200 (2021). То есть это 3 одинаковых чипа, которые компания MediaTek решила взять и перевыпустить.

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Иногда масла в огонь подливают сами производители смартфонов. Компания MediaTek разрешает им кастомизировать уже готовые чипы. Так, новый POCO M6 Pro базируется на процессоре Helio G99-Ultra 2024 года, а он является совместной разработкой MTK и Xiaomi. Но этот чип — копия Helio G99 (2022) за тем лишь исключением, что версия с приставкой «Ultra» поддерживает камеры с разрешением 200 МП. Похожая ситуация с процессорами MediaTek, имеющими приписку «Max» и «Pro».

Стоит ли покупать смартфоны на MediaTek

Стоит ли покупать смартфоны на MediaTek. Самодостаточные и очень мощные процессоры у MediaTek все-таки есть, но их придется поискать. Фото.

Самодостаточные и очень мощные процессоры у MediaTek все-таки есть, но их придется поискать

Выпуск старых процессоров под видом новых — история, которая совсем не красит компанию MediaTek. Но это не повод отказываться от ее чипов. Многие процессоры MediaTek, включая Dimensity 9300 и Dimensity 8300, являются самодостаточными решениями.

Почему смартфоны на процессорах MediaTek лучше, чем на Snapdragon

С учетом дешевизны чипов MTK на фоне предложений Qualcomm процессоры MediaTek порой смотрятся даже предпочтительнее своих конкурентов. Например, POCO X6 Pro на базе Dimensity 8300-Ultra рвет все остальные смартфоны до 30000 рублей. Схожий по уровню производительности аппарат на Snapdragon стоил бы минимум 50 тысяч, но чип MediaTek дешевле, так что вы получаете больший уровень производительности за меньшие деньги. Поэтому мыслите глубже и внимательно изучайте характеристики процессоров, если хотите докопаться до истины и не попасться на уловку хитрых маркетологов.

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