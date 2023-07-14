Это самый дешевый смартфон Xiaomi в 2023 году. Он стоит меньше 5 тысяч рублей и работает на Android 13

Смартфоны Xiaomi дорожают год от года. Если несколько лет назад мы могли купить флагман Xiaomi Mi 9 за 29 990 ₽, то Xiaomi 13 нам предлагают за 79 990 ₽, и даже модель среднего класса Redmi Note 12 Pro+ 5G в России официально стоит 35 990 ₽. Тем не менее, еще не перевелись «народные» устройства, и китайцы продолжают их выпускать. Так, в конце июня на прилавках наших магазинов появился POCO C51. Это самый дешевый Xiaomi 2023 года, который можно встретить в российской рознице.

С учетом того, что по состоянию на сегодняшний день за 1 доллар на бирже просят более 90 рублей, цена POCO C51 вызывает удивление. Телефон продается всего за 4 990 ₽ (~ $55). И столько он стоит не на AliExpress, а в сетевых магазинах вроде DNS и М.Видео, где вам еще и гарантию сверху накинут. Разберемся, можно ли пользоваться настолько дешевым смартфоном в 2023 году, и есть ли у POCO C51 конкуренты сопоставимого уровня.

Купить POCO C51

Характеристики POCO C51

Смартфону POCO C51 сразу хочется дать «+» в карму за его спинку. Она выполнена из рельефного пластика, похожего на кожу. Такой материал ощущается жестче популярной нынче экокожи, но при этом является более надежным, так как весь корпус представляет собой монолит. Впрочем, характеристики POCO C51 моментально опускают нас с небес на землю.

Характеристики POCO C51 Экран 6,52 дюйма, IPS (1600х720), 60 Гц Основная камера 8 + 0,08 Мп Фронтальная камера 5 Мп Процессор Helio G36 Память 2/64 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 10 Вт

Дешевый телефон Xiaomi соткан из противоречий. С одной стороны, у него есть сканер отпечатков, с другой — нет NFC. Смартфон POCO C51 имеет вместительный накопитель на 64 Гб, но при этом оперативной памяти под капотом всего 2 Гб. Зарядку не зажали и положили в комплект, однако для подключения используется допотопный разъем MicroUSB.

Главный недостаток смартфона — его производительность. Хотя здесь установлен новый процессор Helio G36, представленный в начале 2023 года, по сути, это все тот же Helio P35 (2019). Чипсет построен на восьми старых ядрах Cortex-A53 с тактовой частотой от 1,8 ГГц до 2,2 ГГц и техпроцессом 12 нм. Если упростить, его производительности на уровне 100 тысяч баллов в AnTuTu с трудом хватает для решения базовых задач.

Купить POCO C51

Как бы то ни было, слабая мощность свойственна всем дешевым смартфонам. В пользу POCO C51 играет тот факт, что работает устройство на базе чистой операционной системы Android 13 без оболочки, но с приложениями MIUI. Поэтому таких лагов, как в случае с культовыми Redmi 9A и Redmi 9C, не будет.

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Дешевые смартфоны Redmi

На самом деле, POCO C51 не является уникальным даже в линейке Xiaomi. Это переименованный Redmi A2+, который сейчас продается за 5 990 ₽, с уменьшенным количеством оперативной памяти (2 Гб вместо 3 Гб). Чтобы вы понимали, на каком уровне сегодня находится развитие недорогих смартфонов Xiaomi, предлагаю сравнить 3 самые дешевые модели китайского производителя, доступные сегодня в рознице.

Характеристики POCO C51 Redmi A1+ Redmi 9A Год выпуска 2023 2022 2020 Экран 6,52″ (HD+) 6,52″ (HD+) 6,53″ (HD+) Основная камера 8 + 0,08 Мп 8 + 0,08 Мп 13 Мп Фронтальная камера 5 Мп 5 Мп 5 Мп Процессор Helio G36 Helio A22 Helio G25 Память 2/64 Гб 2/32 Гб 2/32 Гб Сканер отпечатков Есть Есть Нет NFC Нет Нет Нет Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 10 Вт 10 Вт 10 Вт Цена в России 4 990 ₽ 4 990 ₽ 4 990 ₽

Купить Redmi A1+

Купить Redmi 9A

Откровенно говоря, разница невелика. Но в сравнении с другими дешевыми смартфонами Xiaomi новый POCO C51 смотрится интереснее. У него самый мощный процессор (Helio G25 и A22 еще хуже) и сразу 64 Гб постоянной памяти в базовой версии. Осталось только понять, насколько это хорошо на фоне конкурентов от других производителей.

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Выбираем лучший смартфон до 5000 рублей

Найти смартфон до 5000 рублей — сложная задача. Но, если постараться, ее можно выполнить, получив неплохой результат. Помимо POCO C51 в сегменте телефонов до 5000 рублей есть две очень интересные модели, на которые я рекомендую обратить внимание.

Характеристики POCO C51 TECNO Spark Go 2022 realme C30 Год выпуска 2023 2022 2022 Экран 6,52″ (HD+) 6,5″ (HD+) 6,5″ (HD+) Основная камера 8 + 0,08 Мп 13 + 0,08 Мп 8 Мп Фронтальная камера 5 Мп 8 Мп 5 Мп Процессор Helio G36 Helio A22 Unisoc T612 Память 2/64 Гб 2/32 Гб 2/32 Гб Сканер отпечатков Есть Есть Нет NFC Нет Есть Нет Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 10 Вт 10 Вт 10 Вт Цена в России 4 990 ₽ 4 990 ₽ 4 990 ₽

Купить смартфон TECNO

Купить смартфон realme

Характеристики устройств выглядят плюс-минус одинаково, однако здесь важно присмотреться к процессору. В этом отношении смартфон realme C30 вне конкуренции. Взгляните, насколько его процессор Unisoc T612 опережает Helio G36 в бенчмарке AnTuTu.

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Кроме того, использование чипа Unisoc T612 позволило интегрировать быстрый накопитель стандарта UFS 2.2, за счет чего смартфон realme C30 не лагает даже с 2 Гб оперативной памяти. Это определенно лучший аппарат за 5000 рублей. Впрочем, цены постоянно меняются, поэтому уже завтра realme C30 может стать дороже. А пока самый дешевый Xiaomi уступает самому дешевому realme.