Несмотря на то что большинство, вопреки расхожему мнению, вполне может ошибаться, обычно совпадающие мнения значительного числа людей принято рассматривать если не как единственно верное, то по крайней мере как одну из превалирующих точек зрения вне зависимости от вопроса. Ведь если все они не разглядели подвоха, значит, его либо нет, либо он настолько неочевидный, что заметить его практически невозможно. Так себе довод, не так ли? Но одно дело, когда многие люди идут на поводу у других, и совершенно другое, когда поступают одинаково независимо друг от друга. Galaxy A50 от Samsung – живой тому пример.

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Самым продаваемым смартфоном в России в 2019 году стал Galaxy A50, подсчитали аналитики сети «М.Видео» — «Эльдорадо». Это недорогой аппарат, который вышел в начале года и просто покорил сердца пользователей сочетанием передовых технологий и невысокой цены. Вместо того, чтобы, как обычно, выпустить субфлагманские аппараты по околофлагманской цене, Samsung сделала нечто совершенно невообразимое. Она посмотрела за китайцами и просто скомпоновала применяемые ими технологии вместе и на выходе получила по-настоящему классный аппарат. Чем же он так хорош?

Чем хорош Galaxy A50

Во-первых, Galaxy A50 – это первый смартфон в сегменте до 18 тысяч, оснащённый экранным сканером отпечатков. Да, это сейчас таким сочетанием уже никого не удивишь, но в начале 2019 года это было не просто редкостью, а самым настоящим эксклюзивом.

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Во-вторых, Galaxy A50 обладает большим экраном практически во всю переднюю панель с диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+. На момент выхода смартфона такого у других производителей первого эшелона найти было практически невозможно. Из известных кое-что похожее предлагали Xiaomi и Huawei, но, как ни крути, имя по-прежнему работает на Samsung, и именно она остаётся тем брендом, которому доверяют практически безоговорочно.

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В-третьих, обновления. Несмотря на то что в прошлом Samsung довольно неохотно обновляла нефлагманские смартфоны, Galaxy A50 стал приятным исключением. Помимо адаптации ежемесячных патчей безопасности, корейцы регулярно снабжали владельцев A50 системными апдейтами, улучшающими то качество фотосъёмки, то скорость срабатывания сканера отпечатка пальцев, то время автономной работы.

Стоит ли покупать Galaxy A50

По железу у Galaxy A50 тоже всё в порядке. Нет-нет, не думайте, что это такой лихой уход автора от разбора условно слабой стороны смартфона. Просто я считаю, что сегодня производительность процессора не играет совершенно никакой роли, поэтому разбираться в том, какой «камень» лежит в основе аппарата, не вижу никакого смысла. Да и зачем, если работает он быстро, тянет любые приложения из Google Play и позволяет вести съёмку 4К-видео?

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Цена – это аспект, который хочется выделить в отдельную категорию. Galaxy A50 был весьма привлекательным смартфоном даже на старте продаж, когда был доступен в российской рознице за 18-19 тысяч рублей. Но теперь, когда его цена упала до 10-12 тысяч, он может по праву называться самым выгодным аппаратом из тех, что сегодня присутствуют в продаже. Конечно, Samsung уже выпустила Galaxy A51, но, во-первых, он ещё не добрался до России и неизвестно, когда доберётся, а, во-вторых, стоить у нас он будет примерно в два раза дороже, чем «старичок» A50. Поэтому, если вы выбираете смартфон в ценовом диапазоне до 200 долларов, лучшего выбора, чем A50, не придумать.