Exynos или Snapdragon: какой процессор лучше для Samsung

Телефоны Samsung серии Galaxy S предлагают отличные экраны, лучшее в своем классе качество изображений, рейтинг IP68, беспроводную зарядку и многое другое. Когда вы объединяете эти факторы с глобальной доступностью, легко понять, почему флагманы Samsung являются одними из самых продаваемых телефонов высокого сегмента. Но один постоянный источник споров заключается в выборе процессора для телефонов. Galaxy S в одном регионе может иметь худшую производительность, время автономной работы и качество изображения, чем такое же устройство на другом рынке. Это несоответствие существует потому, что Samsung обычно предлагает два разных чипсета. Должно ли это продолжаться и плохо ли это вообще?

Что лучше, Exynos или Snapdragon

Давнее соперничество Exynos и Snapdragon может достичь новых высот с Galaxy S22. Однако флагманские процессоры Snapdragon и Exynos не равны. Иногда один набор микросхем оказывается лучше другого, предлагая увеличенное время автономной работы и/или превосходную производительность. То есть мы просто получаем два разных телефона Samsung Galaxy S22.

Если вспомнить, то Exynos 990 2020 года в серии Galaxy S20 считался самой низкой точкой для семейства исходя из производительности. Snapdragon 865 выигрывал у него просто во всем. От этого было вдвое обиднее, что стоили телефоны примерно одинаково на разных ранках.

Мы можем проследить аналогичные различия в производительности еще в Galaxy S3 2012 года. Сравнение чипсетов в то время показало, что версия Snapdragon смогла превзойти модель Exynos в тестах процессора. Происходило это даже несмотря на то, что модель Snapdragon предлагала двухъядерный процессор по сравнению с четырехъядерным вариантом Exynos.

Прошлогодняя серия Galaxy S21 предлагалась либо со Snapdragon 888, либо с Exynos 2100, и разница уже была не такой большой. Решение Samsung или было равно в своих возможностях версии на Snapdragon, или и вовсе превосходило ее. ”Дрэгон” был немного эффективнее в играх, но не более того. И это уже могло свидетельствовать о том, что Samsung взялась за ум.

Более экономичный процессор

Благодаря, как бы это странно не прозвучало, тротллингу, модели на Exynos 990 имели единственное преимущество. Они дольше работали под нагрузкой. Но исключительно из-за того, что не выдавали такой производительности и уходили в более экономные режимы работы. Версия Exynos 2100 Galaxy S21 Ultra повторила этот путь и работала примерно на полчаса дольше своего аналога.

Какой Samsung лучше снимает фото и видео

Еще одна область, в которой видны различия между вариантами Exynos и Snapdragon, это качество снимков. Многочисленные тесты специализированных изданий и просто блогеров показали, что Galaxy S21 Ultra на базе Snapdragon имеет лучшее качество изображения, чем модель Exynos. Эта разница не так очевидна в среднем, если снимать и днем, и ночью. Но модели на Exynos имели существенно больше шумов при съемке вечером и ночью.

Наконец, чипсеты не равны, когда дело доходит до записи видео. Одним из наиболее ярких примеров был Exynos 8895 внутри Galaxy S8 и Note 8, поддерживающий запись 4K/60fps, в то время, как Snapdragon 835 не имел этой функции. Между тем, Exynos 9820 в серии Galaxy S10 поддерживал запись 8K до того, как это предложил аналог от Qualcomm.

Еще одним преимуществом фирменного процессора Samsung с прошлого года является поддержка AV1 — нового стандарта кодека. Он обещает такое же качество видео с файлами меньшего размера. Netflix так же уже поддерживает этот более эффективный формат. К сожалению, Snapdragon 888 внутри американских телефонов Galaxy S21 не имел такой поддержки. Не может ей похвастаться и Snapdragon 8 Gen 1.

Петиции против Exynos

Эти различия, особенно в последние годы, привели к тому, что энтузиасты призвали Samsung предлагать версии с чипсетом Snapdragon на большем количестве рынков. Эти призывы понятны, ведь не хочется покупать заведомо более слабое устройство, чем в соседней стране. Некоторые энтузиасты даже опубликовали петицию, призывающую Samsung либо отказаться от варианта Exynos, либо продать его по сниженной цене.

В новой линейке Galaxy S22 мы по-прежнему увидим противопоставление Exynos и Snapdragon. Это будут Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1. Но нынешний год является самым важным за долгое время для соперничества этих чипсетов.

Qualcomm и Samsung используют одинаковую конфигурацию ЦП для своих флагманских процессоров 2022 года, включающую одно ядро Cortex-X2 для тяжелых задач, три ядра Cortex-A710 для обычных и четыре ядра Cortex-A510 для легких задач. В остальном различия ЦП будут незначительными и все может упереться только в оптимизацию.

Какой Samsung лучше подходит для игр

Тем не менее, графический процессор — это одна из областей, где ожидается, что все станет острее, поскольку Exynos 2200 впервые имеет собственный графический процессор. Графический процессор создан в сотрудничестве с AMD и использует графические ядра RDNA2, полученные от настольных компьютеров и консолей.

Поэтому стоит ожидать, что Exynos 2200 превзойдет Snapdragon 8 Gen 1 во многом. Наконец-то даже в графике у корейского процессоры будет преимущество. Samsung, по существу, использует настольные технологии и технологии PS5 в чипсете Exynos (хотя и с уменьшенным энергопотреблением, меньшим количеством ядер и другими допущениями). Но это только проба пера, поэтому, скорее всего, система будет работать не на 100%.

Exynos 2200 — первый мобильный чипсет Samsung с графикой AMD, что делает его важным релизом в соперничестве Exynos и Snapdragon. По заверениям Qualcomm графический процессор нового чипсета предлагает на 30% лучшую производительность и на 60% лучшую производительность с Vulkan API. Но именно использование новой технологии AMD в Exynos вызывает куда больше интереса.

Samsung с каким процессором лучше купить

Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200 в целом очень похожи на бумаге, хотя у каждого чипсета есть одна или две примечательные эксклюзивные функции. Но, наверное, это первый случай, когда я могу сказать, что готов выбрать Samsung Galaxy S именно на Exynos. Их обязательно надо будет сравнить лицом к лицу, но пока можно смело сказать, что Samsung проделала хорошую работу и имеет все шансы сделать именно свой процессор более желанным. Пока он кажется предпочтительнее, так что пользователям, которые не получат Snapdragon-версию, точно не стоит расстраиваться.