Новый Snapdragon 8 Gen 1 — это успех. Чем он лучше Snapdragon 888

Компания Qualcomm анонсировала скорый выход нового флагманского процессора, который заменит Snapdragon 888. Компания отказалась от старой системы наименования — теперь вместо трех цифр будет указываться поколение устройства. Таким образом новый чип назван Snapdragon 8 Gen 1, привыкайте! Новый процессор будет устанавливаться во флагманские смартфоны 2022 года. Кажется, у Apple A15 появился достойный конкурент, способный удивить — новое поколение Snapdragon получило улучшение энергоэффективности и новейшую архитектуру. Рассказываем всё, что нужно знать о новинке от Qualcomm.

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Snapdragon 8 Gen 1 характеристики

Будущее уже наступило: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 — новейший чип для флагманов 2022 года. Он построен на новейшей архитектуре Armv9. Основная фишка нового 8-ядерного процессора Kryo — это несколько высокопроизводительных ядер, главное из которых построено на базе Cortex-X2 с частотой 3,0 Ггц, три ядра на Cortex-A710 с частотой 2,5 Ггц и еще четыре энергоэффективных ядра на Cortex-A510 с частотой 1,8 Ггц.

Новинка изготовлена по 4-нанометровому техпроцессу. Кстати, если не знаете, в чем суть техпроцесса и почему он постоянно меняется, читайте об этом в нашем материале. В новом CPU производительность выросла на 20%, а энергоэффективность — сразу на 30% по сравнению с текущим флагманским Snapdragon 888. Графический процессор Adreno стал мощнее на 30%, а его энергоэффективность выросла на 25% по сравнению с тем же Snapdragon 888.

Кроме того, появились новые средства управления GPU для более точной настройки работы игр на смартфонах — это Adreno Frame Motion Engine, позволяющая рендерить игру с увеличенным FPS без повышения энергозатрат. Вторая — это Elite Gaming, с помощью которой процессор находит баланс между производительностью и потреблением энергии.

Правда ли, что Snapdragon 888 лучший процессор для Android-телефонов? Теперь нет

В новом Snapgragon 8 Gen 1 появился совершенно новый модем Qualcomm Snapdragon X65, поддерживающий существующие диапазоны связи mmWave до 6 Ггц. Добавлена и поддержка скорости передачи данных до 10 Гбит/с. Устройство может похвастаться и поддержкой последних стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E, а также Bluetooth LE Audio, что является новинкой для Qualcomm. Кроме того, добавлена технология Snapdragon Sound для беспроводной передачи звука AptX Lossless.

Новый процессор Snapdragon

Компания поработала не только над вычислительной мощностью процессора, но и уделила внимание улучшению возможностей камеры. Таким образом появился новый бренд Snapdragon Sight, который и будет отвечать за это. В новом чипе разрядность повышена с 14 бит до 18, что позволит получить в 4096 раз больше данных с камеры. Тройная ISP-система позволяет теперь снимать 240 фотографий с разрешением 12 Мп за секунду или одновременно 8K-видео с HDR и 64-мегапиксельные фотографии благодаря увеличению пропускной способности до 3,2 гигапикселя в секунду.

В общем, одновременно чип сможет обрабатывать данные с трех камер по 36 Мп каждая, а также снимать HDR-видео с частотой 30 кадров в секунду, 4К видео с частотой 120 кадров секунду или HD-видео в 720p с частотой 960 (!!!) кадров в секунду. Кроме того, интересно выглядит еще одна фича — например, объединение до 30 снимков в один качественный при съёмке в темноте. Для сравнения Snapdragon 888 может объединять лишь 6. Улучшены и сами алгоритмы, автоэкспозиция, автофокус, автоматическое определение лица и даже специальный механизм боке для добавления портретного режима в 4К-видео.

Qualcomm добавила и новых инструментов для обслуживания постоянно включенной камеры (Always-On-Camera). Теперь разработчики смогут создавать интересные функции: например, автоматически отключать экран, когда пользователь кладет смартфон на стол, или при обнаружении того, кто пытается заглянуть в ваш экран, выглядывая из-за плеча. Все данные постоянно включенной камеры останутся на устройстве — именно об этом говорят разработчики. Кстати, постоянно включенную камеру можно будет деактивировать — прямо как микрофон.

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Компания прокачала и сигнальный движок Qualcomm Hexagon: теперь он стал в 4 раза производительнее прошлого поколения, а его энергоэффективность выросла в 1,7 раза. Этот модуль может использоваться для различных задач и сценариев, например, для функций камеры. Он воссоздает эффекты объективов Leica, определенные эффекты в играх и многое другое.

Стоит отметить и тот факт, что разработчики уделили особое внимание безопасности. В Snapdragon 8 Gen 1 появился Trust Management Engine — блок, отвечающий за дополнительную безопасность в устройстве. Al Engine 7-го поколения сможет решать задачи, связанные с машинным обучением, в 4 раза быстрее, чем предшественник Snapdragon 888. Появится и стандарт Android Ready SE от Google, что позволит хранить цифровые ключи от автомобилей и даже документы.

Первые устройства с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 представят уже в декабре и уже точно известно, что им станет линейка Xiaomi 12. Ожидается, что новый процессор будет использоваться в OPPO и Motorola — посмотрим, на что способна новинка Qualcomm. По традиции нам обещают золотые горы, но на деле все оказывается не так гладко.

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