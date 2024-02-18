Google Pixel в этом году будет копировать iPhone, и не только внешне. Вот пруф

До появления серии Pixel 9 еще больше полугода, но у нас уже есть несколько утечек, которые указывают на его сильное сходство с iPhone остается еще более восьми месяцев. Эти утечки, безусловно, интересно увидеть в самом начале цикла. Но еще важнее то, что они рассказывают совершенно новую историю линейки Pixel в целом. Такую новость просто нельзя пропустить, ведь до этого дизайн смартфонов компании хоть и менялся, но не столь радикально. По большому счету мы просто получили новый дизайн камеры. Но интереснее всего то, что в этот раз именно он почти не поменяется. А вот все остальное в очередной раз превратится в iPhone.

iPhone или Pixel

Можно было бы пропустить эту новость, но она поступила от Стива Хеммерстоффера (он же OnLeaks), а то, что он говорит чаще всего сбывается. Поэтому, нам есть о чем поговорить.

Первое, что вы заметите на рендере Pixel 9 Pro, — это плоские грани. Можно сказать, что они «позаимствованы» у iPhone, но об этом мы расскажем чуть позже. Вы также заметите, что панель камеры была обновлена. Изогнутые углы панели камеры напоминают о языке Material Design, который используется в самой операционной системе Android. Несомненно, это сделано намеренно, так как Google контролирует аппаратное обеспечение Pixel и Android, поэтому пытается сделать продукт более целостными.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Также у нас есть утечка рендеров Pixel 9. Удивительно, что он выглядят практически идентично Pixel 9 Pro. Но это по-прежнему будет компактный флагман с той же трехлинзовой камерой, которую мы видели на утечках Pixel 9 Pro. Если эти рендеры окажутся точными, это будет первый случай, когда Pixel уровня Pro и его базовый аналог будут настолько похожи.

Почему у телефона плоские грани

В 2020 году Apple выпустила серию iPhone 12, и это вернуло плоские грани в смартфоны. С тех пор многие компании последовали этому примеру. Например, серия Galaxy S24 имеет плоские боковые грани во всех моделях. ASUS Zenfone 10 также имеет плоские грани. И все телефоны, которые до сих пор выпускала компания Nothing тоже были угловатыми.

Тут надо вспомнить слова Карла Пея, которые он сказал когда его компания выпустила первый телефон в своей линейке, Nothing Phone 1, люди критиковали его за то, что он слишком похож на iPhone, особенно из-за его плоских боков. Тогда Пэй заявил, что плоские стороны — это самый эффективный способ проектирования смартфона. Так намного проще компактно разместить внутри все компоненты.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Так вы сможете установить более емкие аккумуляторы, большее количество камер, лучше продумать охлаждение и все остальные компоненты, которые сегодня хотят поместить в смартфоны.

Скорее всего Google решила совместить приятное с полезным. Она посмотрела, что такой дизайн хорошо продается, а заодно позволяет грамотно скомпоновать смартфон. Поэтому и выбрала подобную схему, как утверждает утечка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Какой Google Pixel купить

Плоские стороны просочившихся в сеть рендеров рассказывают новую историю, но также и идею о том, что Pixel 9 и Pixel 9 Pro — это, по сути, один и тот же телефон, просто один из них меньше другого. Это еще одна вещь, которую Apple делает уже много лет. Например, iPhone 15 Pro — это просто уменьшенная версия iPhone 15 Pro Max. Разумеется, Pro Max обладает некоторыми дополнительными функциями, в частности, телеобъективом более высокого уровня. Кроме того, он физически больше, поэтому у него более крупный дисплей и более емкий аккумулятор. Но по всем остальным параметрам Pro и Pro Max одинаковы.

Несмотря на то, что Apple придерживается такой стратегии уже много лет, Android-производители пока не последовали ее примеру. Давайте снова рассмотрим серию Galaxy S24 в качестве примера. Базовый Galaxy S24 не является телефоном уровня Pro, а Galaxy S24 Plus — это просто более крупная и немного более мощная его версия. Чтобы получить все функции, которые можно ожидать от суперфлагмана, вам нужно выбрать Galaxy S24 Ultra. Или не нужно?

То же самое можно сказать и о линейке Pixel. Pixel 8 — это не просто уменьшенная версия Pixel 8 Pro, ему не хватает слишком много функций Pro, чтобы быть таковым.

Пользователям iPhone не приходилось принимать решение о функциональности. По сути, им надо выбрать только размер. Поэтому, если Google повторит эту стратегию с серией Pixel 9, это будет новый подход для экосистемы Android, если смотреть на рынок за последние несколько лет.

Стало известно, когда выйдет новый Nothing Phone 2a и каким он будет.

Сколько стоит Pixel 9 Pro

Если у Pixel 9 будет такая же трехлинзовая камера, как у Pixel 9 Pro, и почти все те же функции, больше не будет доступного номерного Пикселя. В этом случае он сильно подрастет в цене и может даже приблизиться к 1000 долларов.

Если это правда, то в портфолио Google образуется огромный пробел. На низком уровне у вас Pixel 8a, который, как мы ожидаем, выйдет в этом году за 500 долларов, а следом будет идти Pixel 9 за 1000 долларов. Значит, можно надеяться, что в этом промежутке появится еще один телефон. Может быть Pixel 8a Pro?

Впрочем, возможно, Google оставит серию Pixel 8 для того, чтобы закрыть этот пробел. Впрочем, в декабре 2022 года была масштабная утечка дорожной карты Google Pixel на ближайшие несколько лет. Из этой утечки мы узнали, что Google планирует выпустить три телефона в основной серии Pixel в 2024 году. Если утечка подтвердится, все встанет на свои места.

Что покажут на MWC 2024. Собрали все самое интересное.

Это позволит Google практически полностью перенять стратегию своего именитого конкурента из Купертино и его модель продаж iPhone. Pixel 9 будет аналогом iPhone 15, Pixel 9 Pro — iPhone 15 Pro, а Pixel 9 Pro XL, например, стент iPhone 15 Pro Max. Может быть названия будут другими, но суть вы поняли.

Больше ясности появится уже довольно скоро, ведь нас ждет все больше утечек относительно нового поколения Pixel. Поэтому немного подождем, но пока утечка выглядит довольно реалистично и логично.