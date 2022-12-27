Стало известно, что будет с Google Pixel в 2023, 2024 и 2025 годах

Смартфоны Google Pixel за последнее время стали значительно лучше, чем когда-либо. Во-первых, серия Pixel 6 принесла импульс критикам и имела коммерческий успех. Именно в этом вся линейка отчаянно нуждалась после относительного провала Pixel 5 и Pixel 4. Но на этом все не остановилось, и компания продолжила напирать. Серия Pixel 7 получила еще большее признание критиков и дополнительно подняла продажи. Даже по своим знакомым и российским интернет-магазинам я вижу, что интерес ко «второму американскому смартфону» стал существенно выше. Все это заставляет задаваться вопросом, чего мы можем ожидать от Google в 2023 году и далее? И теперь у нас есть ответ на этот вопрос.

Будущие смартфоны Google

Информацией, которая появилась в сети и будет приведена в этой статье, поделилось издание Android Authority. Оно, в свою очередь, ссылается на свои «анонимные, но заслуживающие внимания» источники. А говорится в этой утечке о том, что компания собирается сделать с линейкой Pixel в 2023, 2024 и 2025 годах. Источник издания сообщил, что некоторые аспекты плана уже определены, но другие находятся в подвешенном состоянии. Но от этого информация не становится менее интересной.

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Новый дешевый Google Pixel

В следующем году в линейке Pixel произойдут небольшие изменения. Два телефона Pixel — под кодовыми названиями «lynx» и «felix» — будут запущены в рамках Google I/O в апреле или мае. Эти два телефона ранее уже просочились в Сеть: «lynx» относится к Pixel 7a, а «felix» — к Pixel Fold.

Google должна сохранить те же цены на Pixel 7a. В США,в таком случае она составит 449 долларов. В предыдущих утечках говорилось, что 7a будет иметь несколько обновлений по сравнению с предшественником, включая беспроводную зарядку и частоту обновления 90 Гц. Однако источник издания не подтвердил эти особенности.

Складной телефон будет продаваться по цене, которая ранее так же утекала в Сеть. Тогда говорилось о 1799 долларах. Сейчас эту цену подтвердили, а это значит, что новинка станет прямым конкурентом Samsung серии Galaxy Z Fold.

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Когда выйдет Google Pixel 8

Позже в 2023 году Google выпустит два новых телефона в своей основной серии — Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Источник подтвердил, что эти телефоны не будут иметь слишком много существенных изменений по сравнению с серией Pixel 7. Тем не менее, одним заметным изменением является уменьшение размера Pixel 8 (под кодовым названием «shiba»). Это означает, что он будет иметь меньший дисплей и меньший форм-фактор. Однако «haski» — он же Pixel 8 Pro — будет иметь тот же дисплей и размеры, что и Pixel 7 Pro.

Кодовое название нового процессора, который должен дебютировать в новой линейке Pixel 8, «zuma». Google почти наверняка будет продавать его как Tensor G3. Впрочем, в этом можно было не сомневаться и без анонимного автора утечки.

Что будет с Google через пару лет

Помимо запуска Pixel Fold и более раннего запуска Pixel 7a, 2023 год не слишком отличается от этого года. Однако в 2024 году в дорожной карте Google Pixel произойдут существенные изменения.

Во-первых, есть план Pixel 8a под кодовым названием «akita». Однако этот план может быть отменен, если продажи Pixel 7a будут не такими, как ожидает компания. Источник говорит, что компания думает отказаться от ежегодного запуска телефонов серии A. В этом случае она поведет себя, как Apple, которая выпускает телефоны линейки SE не каждый год, в отличие от базовой модели. Можно предположить, что если компания откажется от ежегодных выпусков, название телефона может (и должно) измениться. Однако об этом автор утечки ничего не говорил. Но если Pixel 8a действительно запустится, его цена повысится до 499 долларов.

Осенью 2024 года Google запустит серию Pixel 9. Однако, согласно нашему источнику, в этой серии впервые будет три устройства.

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Первым станет базовый Google Pixel 9, который, вероятно, будет того же размера и общего формата, что и Pixel 8 (немного меньше, чем Pixel 7). Также ожидается появление Pixel 9 Pro под кодовым названием «komodo» с размером экрана 6,7 дюйма. Но будет еще и вторая модель уровня Pro под кодовым названием «cayman». Этот телефон будет иметь все функции профессионального уровня 6,7-дюймовой модели, но втиснет все это в 6,3-дюймовый дизайн. Это похоже на линейку iPhone с ее моделями 14, 14 Pro и 14 Pro Max.

По словам источника издания, это произойдет с большой долей вероятности, так как Google хочет подражать успешной стратегии Apple по размеру и качеству наполнение линейки. Ведь не всем нужен смартфон с профессиональными возможностями большого размера. Ценообразование, название и доступность моделей пока не утверждены, но цель выпустить три телефона уже твердая. При этом, все они будут работать на Tensor G4 под кодовым названием «redondo».

Новый складной телефон Google

Наконец, в 2024 году планируется выпустить следующую складную модель. Однако на данный момент об этом мало что известно. Вероятно, Google ждет реакции потребителей на свою первую складную модель, о которой сказано выше. Компания должна посмотреть на успех новинки и только потом принять решение о ее продолжении.

На 2025 год все еще более туманно, но некоторые представления все же есть. Google рассматривает несколько вариантов своей дорожной карты Pixel, на которую сильно повлияет успех или провал ее планов на 2023 и 2024 годы.

Во-первых, Google рассматривает идею создания складного телефона в стиле флип, чтобы конкурировать с серией Galaxy Z Flip. Если все пойдет по данному пути, модель выйдет осенью 2025 года. Возможно, она даже заменит собой базовый Pixel 10, поделив линейку с двумя Pro-версиями.

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Сравнение Pixel и iPhone

Однако, если Google откажется от флип-устройства, в линейке будет уже четыре модели не раскладных смартфонов. Это будет базовая модель в маленьком и большом размере и профессиональная модель в маленьком и большом размере. Опять же, это будет напрямую соответствовать текущей стратегии Apple в отношении iPhone. Правда, учитывая продажи, купертиновцы, скорее всего, откажутся от нее.

Практически каждая компания гонится за успехом и стратегией Apple, имеющей примерно 10% рынка всего с одним устройством и занимающей почти на всех рынках, где представлена, место в тройке по продажам. В качестве идеала в отношении складных устройств, к которому надо стремиться, можно назвать Samsung. Но тут надо помнить, что рынки рвет модель формата Flip, а не Fold. Если что, они продаются в соотношении 3:1. А ведь именно с конкурента Fold решила начать Google, если верить информатору.

Если еще раз вспомнить про Apple, то, учитывая ее трудности, можно вспомнить трудности с продажами некоторых моделей и понять, что компания может отказаться от нынешнего модельного ряда. В этом случае подход покажет несостоятельность и это может заставить отказаться от ее планов.

Владельцам Google Pixel 4 стоит задуматься о новом телефоне.

Как будет складываться ситуация, мы узнаем только через несколько лет, но издание утверждает, что большая часть из этого должна быть правдой. Мы же только через три года сможем дать оценку ее заявлениям. Чтобы не пропустить ничего, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram. Или вступайте в наш Telegram-чат, чтобы поделиться своим мнением о том, какими должны быть новые Google Pixel. Вдруг компания нас читает и именно ваше мнение многое изменит.