Не покупайте новый Samsung Galaxy S24 Ultra. Я знаю, что купить вместо него

Galaxy S24 Ultra — объективно лучший телефон в серии Galaxy S24. Достаточно взглянуть на аппаратное обеспечение, дизайн, поддержку S Pen и систему камер, чтобы подтвердить это утверждение. Однако не всем нужна мощь Ultra-версии для выполнения ежедневных задач. Это как купить RTX 4090, чтобы играть в Minecraft. Ну, вы поняли дальнейшие аналогии. Учитывая сказанное, можно заметить, что в этом году Samsung Galaxy S24 Plus выглядит невероятно привлекательно. В нем реализовано больше аппаратных возможностей Ultra, чем в предыдущие годы. Кроме того, Galaxy AI — главное достоинство серии, одинаково доступно для всех телефонов серии Galaxy S24. И это еще не все аргументы в пользу того, чтобы отказаться от покупки дорогого смартфона.

Какой телефон Samsung лучшче купить

Хотя сказанное мной может быть спорным для поклонников Samsung во всем мире, но я рассуждаю со своей позиции, а вам уже решать, соглашаться со мной или нет. Например, S Pen никогда не был действительно привлекательным для меня. Я не рисую и не делаю заметок. Ни разу не было случая, чтобы я подумал: «Мне бы сейчас пригодился стилус для моего телефона». Учитывая, что количество людей, пользующихся телефоном без стилуса, значительно превышает количество тех, кто им пользуется, я явно не одинок в этом мнении.

Я понимаю, что многие люди пользуются им, но для остальных он просто занимает место в телефоне, которое можно было бы занять, например, аккумулятором, разъемом для наушников, слотом для карт памяти или чем-то еще. А еще можно просто сделать телефон меньше. Да и просто, наличие стилуса повышает себестоимость, которая всегда переносится на покупателя.

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Недостатки новых Samsung

Samsung не меняла дизайн своих смартфонов со стилусом с тех пор, как в 2019 году был выпущен Galaxy Note 10. Очевидно, что людям очень нравится этот дизайн, иначе Samsung уже давно бы его изменила. Но у Galaxy S24 Ultra квадратные углы, которые неудобно держать в руках в течение длительного времени, так как они сильно впиваются в ладонь.

Плоские стороны Galaxy S24 и S24 Plus не намного лучше с точки зрения эргономики, но небольшой изгиб углов делает использование намного более комфортным, особенно если вы держите телефон в руке более 15 минут. И опять получается, что Galaxy S24 Plus будет гораздо удобнее держать в руке по сравнению с Ultra.

А ведь кроме углов, Plus легче Ultra примерно на 16%, хотя по-прежнему остается большим и несколько тяжелым устройство. Но факт в том, что он лучше подходит для долго использования, чем прямоугольный кирпич.

Смартфон с титановым корпусом

Samsung делает большой акцент на «титановых» Galaxy S24 Ultra, потому что Apple сделала это в моделях iPhone 15 Pro. Однако титановая конструкция Galaxy S24 Ultra просто делает его более дорогим в производстве. И ради чего? Вы просто наденете на Galaxy S24 чехол и все.

Самая очевидная причина, по которой Galaxy S24 Plus лучше Ultra — это цена. Он стоит примерно на 30% дешевле. При этом, в модели Plus вы по-прежнему получаете 1440p дисплей, размер которого почти такой же, как у Galaxy S24 Ultra (6,7 дюйма против 6,8 дюйма). Вы также получаете 12 ГБ ОЗУ и одинаковые варианты хранилища данных, за исключением варианта на 1 ТБ, который является эксклюзивным для Ultra. Даже варианты расцветки почти не будут отличаться от модели к модели.

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При всем сказанном, все функции Galaxy AI, которые есть в Ultra, есть и в Plus. Учитывая, что в этом году мало что изменилось в плане аппаратного обеспечения, Galaxy AI — это главное достоинство серии, и Ultra не может сделать ничего такого, чего не мог бы сделать Plus.

Проще говоря, Galaxy S24 Plus станет лучшим Galaxy для большинства людей. За те деньги, что вы потратите, вы получите, несомненно, один из лучших смартфонов года без необходимости тратить больше на функции, которые вы можете не использовать, и дизайн, который может быть не таким, как вам нужен.

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Обращать внимание на Galaxy S24 Ultra стоит только если вам действительно нужен S Pen и дополнительные модули камеры.

Почему надо купить Galaxy S24 Ultra

Однако есть еще одни аргумент в пользу Ultra-версии. Только в США, Канаде, Китае, Гонконге или Тайване все модели линейки выпускаются на Snapdragon. В остальном мире обычная и Plus-версии идут с чипсетом Exynos 2400, а Snapdragon устанавливается только в Ultra. И тут надо смотреть откуда по параллельному импорту ввезли смартфон, который вы хотите купить, чтобы сделать правильный выбор.

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Я понимаю, что многие фанаты Samsung могут не согласиться с моим мнением, потому что они считают, что Ultra — это лучший телефон на Android и стоит каждого рубля. Это может быть верно для опытных пользователей, которым смартфоны нужны для выполнения конкретных задач. Но если вы похожи на меня, и вам не нравится дизайн Galaxy S24 Ultra, его вес, края, впивающиеся в ладонь, S Pen, и у вас нет реальной необходимости в большем количестве объективов на задней панели, тогда сэкономьте деньги и выберите Galaxy S24 Plus.