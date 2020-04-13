Google снизила цену Pixel 4 почти в два раза. Что случилось?

Смартфоны Google Pixel обычно вызывают большой интерес у пользователей. В первую очередь из-за того, что какой смартфон, как не этот, можно назвать воплощением Android. Только у него есть эксклюзивные функции, только он получает обновления в течение нескольких лет и только он пользуется всеми сервисами Google максимально полно. С другой стороны, есть пользователи, которые говорят, что он стоит очень дорого, что за эти деньги можно купить OnePlus или топовый Xiaomi. Еще и на аксессуары останется. Сейчас Google снизила цену на флагманский Google Pixel 4 почти в два раза. Распродавать ”старую модель” пока рано, так Google Pixel 5 выйдет не раньше осени этого года. Но тогда почему так происходит и можно ли купить аппарат так дешево?

Распродажа Google Pixel 4

Google не скрывает того, что количество продаж устройств бренда сократилось по итогам последнего квартала 2019 года. Об этом компания отчиталась в феврале этого года. Падение продаж произошло несмотря на то, что последний квартал года имеет традиционно высокие продажи, который вызваны праздниками. Люди покупают смартфоны, колонки и аксессуары в подарок себе и близким.

Отчасти из-за снижения продаж и напряженности на рынке, Google решила снизить цены на свои флагманские устройства Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL. Размер скидки составляет 300 долларов. При цене Google Pixel 4 в 799 долларов, смартфоны раздают почти за полцены. Скидка составляет не 10, 15 или 20 процентов, а почти 40 процентов. Это много и непохоже на простую распродажу, которые периодически бывают у реселлеров.

Правда, это не совсем снижение цены. Точнее, снижение, но временное. Скидка будет действовать до 9 мая 2020 года. При этом, распространяется она только на смартфоны Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL без привязки к оператору.

Если говорить о точных ценах на модели, они составят 499 долларов для Google Pixel 4 с памятью 64 ГБ и 599 долларов за версию на 128 ГБ. В то же время Google Pixel 4 XL отдают за 599 долларов с памятью 128 ГБ, а если хочется иметь 256 ГБ, то заплатить придется уже 699 долларов. Сейчас это максимальная стоимость смартфонов этой линейки. В обычное время каждая версия стоит на 300 долларов дороже.

Скидки на Google Pixel

Подобные скидки сейчас можно встретить и у других продавцов в США, а не только в официальном магазине. Правда, иногда они распродают технику Google с большими скидками и в обычное время. Например, в конце прошлого года Verizon продавал Google Pixel 4 с большой скидкой, но не все модели.

Большие скидки на Google Pixel 3 в прошлом году начались значительно позже. В конце июля 2019 года, буквально за пару месяцев до того, как представили следующее поколение. Тогда всем давали скидку в 200 долларов на любую модель, а со специальным промокодом можно было купить смартфон на 300 долларов дешевле.

В августе 2019 года уже всем покупателям давали скидку 300 долларов. Вопрос в том, что мы увидим в этом году и будет ли Pixel 4 следовать той же тенденции. Если да, то летом цены на него могут стать очень привлекательными.

Немного странным это решение выглядит на фоне выхода в ближайшее время Google Pixel 4a. Когда он выйдет, цена на него должна составить примерно 400-500 долларов. Если новинка появится до того, как закончатся скидки, выбор покупателей будет очевиден. Я бы однозначно купил Google Pixel 4.

Когда появится Google Pixel 4a

Мы уже писали о том, что Google Pixel 4a выйдет уже в ближайшее время и уже даже есть фотографии коробок, которые могли сделаны в магазинах. Если это действительно так, то смартфоны должны появится совсем скоро.

Сопоставив эту информацию с появившимися скидками на флагманы и тем, что они продлятся до 9 мая этого года, можно сделать один из двух выводов.

В первом случае Google Pixel 4a выйдет уже после 9 мая 2019 года. Но тогда рынок может насытиться обычными Google Pixel 4 и 4 XL. И в итоге а-модель может показать очень низкие продажи.

Второй вариант более интересен. Он заключается в том, что новинка будет намного интереснее флагмана и при той же цене будет привлекать больше внимания.

Интересно, как обстоят дела на самом деле. Я более чем убежден, что Google знает, что делает, и у нее точно больше информации, чем у нас всех нас вместе взятых. Именно поэтому начавшаяся распродажа вызывает большой интерес и позволяет пофантазировать на тему дальнейшего развития событий.

Когда выйдет Google Pixel 4a, и когда начнутся новые скидки на крутые смартфоны, вы узнаете из нашего новостного канала в Telegram.

Google Pixel против OnePlus

Еще одним вариантом появления скидок может являться выход OnePlus, который в этом году будет стоить действительно дорого, но его характеристики будут существенно лучше, чем у Google Pixel 4. Особенно в максимальной комплектации, которая будет стоить около 900 долларов.

На фоне такого соперничества, скидки становятся еще более актуальными. Даже если скидки повлияют на продажи Google Pixel 4a, это может быть все равно меньшим злом. Пусть Google потеряет на этом смартфоне, зато выиграет на соперничестве с OnePlus.

Google Pixel 4a еще найдет своего покупателя. Особенно, если слухи подтвердятся и Google Pixel 5 не получит Snapdragon 865. Посмотрим, что из этого получится. Нас ждет интересный год.