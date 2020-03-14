Странное время сейчас. Выставки и конференции отменяются одна за одной. Не обошла беда и Google I/O, на которой должны были подробно рассказать об Android 11 и показать новые устройства, среди которых могли быть новый Google Chromecast Ultra с пультом и Google Pixel 4a, которого многие ждали еще с выхода моделей Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL. Предыдущее поколение ”полуновинки” лично мне очень понравилось и я с интересом жду выхода аппарата этого года. Уже сейчас я уверен, что модель будет очень успешной, особенно, учитывая ее стоимость, которая стала известна на этой неделе. Отдельно стоит отметить то, насколько вовремя должен выйти этот аппарат и почему. Google точно выбрала самое правильное время для запуска новинки.

Конечно, есть вероятность, что новинку могут не выпустить из-за того, что сейчас происходит в мире, но это маловероятно. Презентацию можно провести on-line, а продавать смартфон через интернет. В конце концов, когда-нибудь эпидемия пойдет на спад, но лучшего времени для выпуска модели, которая уже, скорее всего, полностью готова, не предвидится.

Сколько будет стоит Google Pixel 4a

На этой неделе проскакивала информация о том, что новый смартфон от Google будет стоить 339 долларов. При этом утечка была очень необычной. Это не просто очередные распечатки или твитты тех, кто должен быть в курсе внутренней кухни. Все это не вызвало бы такого интереса, как фотографии билбордов с изображением новинки.

Эти фотографии выглядели немного странно, ведь вряд ли кто-то стал бы их ставить, учитывая, что новинка выйдет не завтра и даже не через неделю. Одно дело, когда информация утекает на сайт и страница открывается раньше положенного времени из-за того, что кто-то неправильно поставил время публикации, и совсем другое физическая реклама, которую надо распечатать, приклеить и чтобы никто не понял, что все это время что-то идет не так.

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Подливало масла в огонь и то, что на всех фотографиях изображены разные плакаты, а место одно. Даже облака на фоне не двигаются. Все это очень отдавало фотошопом и многие не разобравшись начали говорить, что это фейк, а не утечка. На самом деле все было еще проще.

Дело в том, что Google перед запуском нового продукта моделирует варианты размещения рекламы и оформления магазинов, чтобы понимать, как все это будет выглядеть. Единственный способ сохранить секретность, это как раз поработать в графическом редакторе и просто наложить изображение рекламы на местность. Тем более, эта локация уже засветилась во время подготовки к запуску Google Pixel 4.

В итоге, утечку можно считать настоящей и поверить цене в 399 долларов для Google Pixel 4a. А теперь поговорим о том, почему это очень хорошая цена и почему запуск состоится максимально вовремя, если мы не ошибаемся в прогнозах.

Цена Google Pixel 4а будет очень низкой

Учитывая, как сейчас обстоят дела на рынке смартфонов, цена в 399 долларов и правда не выглядит такой большой, как, например, почти 1 000 долларов за Google Pixel 4. Да, за эти деньги можно купить другие относительно неплохие смартфоны, но их не так много, а после того, как расчистили нишу от Huawei и Honor, их и вовсе почти не осталось. Наверное, только Xiaomi, но они очень на любителя. Их или обожают, или терпеть не могут — совсем не как остальные смартфоны.

Примерно за эти же деньги можно купить, например, Samsung Galaxy A71, но будет ли он лучше Pixel? Тем более, что по железу они будут очень близки (об этом ниже), зато за вторым вариантом будет стоять сама Google, которая точно обеспечит ему куда большую поддержку, чем корейцы.

Еще одним смартфоном, с которым будет конкурировать Google Pixel 4a, станет iPhone 9? В выходе которого многие более чем уверены. На фоне такого столкновения мы получим интересный эффект, которого до этого не было.

В прошлом году, когда показали Google Pixel 3a, он конкурировал с iPhone XR, который все же стоил подороже и от этого сравнение было не совсем логичным. Теперь, если прогнозы подтвердятся, Apple впервые за много лет выпустит условно-доступный аппарат, цена которого будет максимально близка к цене Pixel 4a и вот тут уже действительно можно говорить о прямой конкуренции двух гигантов. Не исключено, что решения о выпуске моделей в данном случае одна из компаний принимала основываясь на ”данных разведки” о планах конкурента.

Когда должен выйти Google Pixel 4a, чтобы стать бестселлером

Многие мои коллеги по цеху придерживаются немного иного мнения, но мне кажется, что выпуск модели в конце весны является максимально оправданным. С одной стороны, это уже точно не помешает продажам Google Pixel 4. Кто хотел его купить, тот это сделал. С другой стороны, до Pixel 5 еще далеко и едва ли новинка повлияет на продажи флагмана, который появится больше, чем через полгода.

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Продажи гаджетов не являются главной статьей доходов Google, но они все равно важны. Именно поэтому было бы неплохо сделать их более равномерными. Выход Pixel 4a в ближайшее время как раз решит эту проблему, что тоже исключительно положительно скажется на бизнесе компании. В конце концов, одновременный выход Google Pixel 4, 4XL и 4a заставит покупателей делать выбор и многие выберут более дешевый вариант. Поэтому для них лучше его немного придержать. Заодно так можно успеть исправить ошибки, которые могут случайно проскочить при выпуске флагмана. Конечно, репутация в этом случае подпортится, но будет хотя бы одно хорошее устройство в модельном ряду этого года.

Еще одним фактором успеха будет представление того же iPhone 9, если он будет для прямой конкуренции, ведь если он выйдет позже, покупателей могут переманить. Ну и не стоит забывать о выходе Huawei P40 в ближайшее время. Конечно, разница в выходе этих двух смартфонов будет большой, но это тоже фактор, который подтолкнет покупателей к выбору более дешевого аппарата, зато с отличной поддержкой. Впрочем, последний фактор немного притянут за уши, но как одна из монеток в копилку сойдет.

Характеристики Google Pixel 4a

Рассчитывать на флагманское железо в новинке не приходится. Естественно, он будет укомплектован более скромно, чем Google Pixel 3a, но в целом будет очень неплохо соответствовать своей цене.

Экран новинки не только подрастет на 0,2 дюйма до 5,8 дюймов, но и получит модный сейчас вырез в экране в форме отверстия. Мне это не нравится, но факт остается фактом. Какой будет задняя панель пока сказать сложно, но есть слухи, что она получит модуль от старшего Google Pixel 4.

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Работать аппарат будет на Snapdragon 730, который придет на смену 670-му прошлого поколения. Оперативной памяти будет 6 ГБ против 4 ГБ в прошлом году, а минимальный объем памяти останется на уровне 64 ГБ.

Работать аппарат естественно уже из коробки будет на Android 10 и получит еще не одно обновление, а за автономность будет отвечать батарея с емкостью 3080 мАч. В целом все выглядит очень даже неплохо, особенно учитывая слухи о 5G версии.

Я могу сказать, что на этот раз я поддерживаю действия Google и считаю их очень правильными. С нетерпением жду выхода Google Pixel 4а и хочу посмотреть, каким он будет.