За четыре предыдущих поколения мы привыкли к тому, что Google Pixel является чем-то вроде ”Best of the best”. Так получалось из-за того, что этот смартфон всегда получал передовое железо, отличную камеру, интересный дизайн и просто безграничную поддержку Google. Примерно через полгода нам должны показать пятое поколение этой линейки, но уже сейчас поползли неприятные слухи. Слухи эти касаются начинки грядущего устройства. Если верить этим слухам, новинка не получит топовый процессор, как мы от нее ждем. Но на самом деле это не так плохо. В некотором роде, если компания так поступит, это будет даже хорошо. Вот почему…

Google Pixel 5 может перестать быть флагманом

Мы привыкли, что новые флагманские телефоны на Android обычно выпускаются с самым современным процессором. В основном это Qualcomm Snapdragon, хотя бывают и исключения в виде Kirin у Huawei и Exynos у Samsung. Хотя, для американского рынка Samsung выпускает свои флагманы на Qualcomm.

Google Pixel 5, как все ожидают, тоже должен получить этот процессор, но есть вероятность, что такого не будет, и на это есть сразу несколько причин.

Snapdragon 865, представленный в конце прошлого года, без сомнения является отличным процессором. Но у него есть два существенных минуса. Первым является его цена, которая непосредственно влияет на итоговую стоимость смартфона. Второй минус это его архитектура. Если просто, этот процессор занимает много места в корпусе. Если сложнее, в него не интегрирован модем X55 и его приходится устанавливать отдельно. Это приводит к более сложной конструкции и нехватке места внутри телефона.

В Snapdragon 865 есть поддержка модема, но не всех сетей, которые могут понадобиться пользователю. Чтобы его не ограничивать и используется отдельный модем X55

По слухам, именно из-за этих двух причин Google не хочет использовать самый мощный процессор в своем новом смартфоне. Есть вероятность, что она остановит свой выбор на Snapdragon 765G. Это второй по мощности процессор у Qualcomm в актуальной линейке. Этот процессор слабее, чем 865-й, но стоит намного дешевле, не занимает столько места и в него полностью интегрирован модем с поддержкой 5G. Это первый SoC-чип от Qualcomm со встроенным 5G

SoC (System on a Chip) - электронная схема, которая выполняет функции целого устройства на одной плате. В русском варианте звучит, как ”Система на кристалле” или ”Однокристальная система”

Экономия места в данном случае может показаться незначительной, но она все равно будет. Это позволит установить внутрь корпуса более емкую батарею или дополнительные датчики.

Зачем в телефоне нужен мощный процессор

Есть одно правило, которое в вольном переводе можно назвать ”убывающей отдачей”. Это означает, что каждый следующий этап модернизации, ведущей к увеличению мощности процессора, стоит намного дороже предыдущего. В какой-то момент придется тратить огромные деньги на минимальные улучшения. Примерно это и происходит сейчас с флагманскими телефонами.

Если слухи верны, специалисты Google сели и все посчитали. В итоге они поняли, что им не стоит гнаться за передовым железом для своего смартфона ради незначительной прибавки производительности.

Сейчас мало кто использует потенциал своего смартфона на сто процентов и, скорее всего, не заметит разницы производительности между флагманом и хорошим середняком. Даже игры хоть и работают лучше на мощных смартфонах, но все равно оптимизируются под массовый рынок более доступных устройств.

Так как Google производит программное обеспечение и знает все особенности Android, она имеет жирный козырь в рукаве. Если хорошо оптимизировать Android 11 именно под Snapdragon 765G, покупатели вообще не заметят разницы в производительности. Зато получат более дешевое устройство. С передовыми функциями и многолетней поддержкой.

Ни одна модель Google Pixel никогда не работала за счет грубой силы. Ее короночкой всегда были тонкие настройки. Смартфоны компании просто работали и были комфортными в использовании. Лишним тому доказательством является Google Pixel 3a. Он не имел топового железа, но отлично работал, не вызывая просто никакого дискомфорта. Я даже рекомендовал его к покупке, как все еще актуальный телефон, но за очень небольшие деньги.

Когда выйдет Google Pixel 5

Если из-за пандемии коронавируса никакие сроки не перенесутся, новый Google Pixel 5 мы должны увидеть осенью этого года. На несколько месяцев раньше должен появиться Google Pixel 4a. На нем компания сможет лишний раз убедиться в правильности своего выбора.

Если Pixel 4a будет хорошо работать, Google будет намного проще объяснить потенциальным покупателям, что они не должны гнаться за цифрами в спецификациях iPhone 12 или Samsung Galaxy Note 20. Купив Pixel они получат больше за меньшие деньги. Заодно немного сойдет волна критики, которая всегда обрушивалась на ценник и время автономной работы смартфонов от Google.

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Сколько будет стоить новый Google Pixel

Сейчас есть много хороших, я бы даже сказал отличных, смартфонов. Среди них Samsung Galaxy S20 Plus, Huawei P40 Pro, iPhone 11 Pro. Но все они стоят больше 1 000 долларов. Даже OnePlus 8 Pro, который должен выйти совсем скоро, в хорошей комплектации будет стоить около 800 долларов. Это тоже замечательный аппарат, но если за эти же деньги будет продаваться Google Pixel, выбор для многих будет очевиден.

Как мне кажется, если Google выйдет из гонки за топовым процессором, цена ее нового смартфона может составить не более 800-850 долларов. Именно такая цена будет его главным конкурентным преимуществом. А очень хорошая поддержка и фирменные фишки Android только закрепят успех. Тем более, что в условиях экономического кризиса люди не захотят тратить много денег на телефон. Наш главный редактор Ренат Гришин как раз недавно рассуждал на тему заката эпохи флагманов.

Вы можете сказать, что Pixel просто выпустят в двух вариантах (подороже и подешевле). Я не думаю, что так будет. Это сложно и только отпугнет покупателя. Зато переход но новую философию и более дружелюбный ценник точно будут более простым и действенным решением. Чем-то это даже напоминает романтику раних этапов пути iPhone.