Honor 30 Pro представили официально, но чуда не произошло

Не буду обманывать ни себя, ни вас. Я каждый раз жду презентацию Huawei или Honor с робкой надеждой — а вдруг в этот раз со сцены скажут ”с нас сняли санкции” или ”теперь в AppGallery доступно все, что в Google Play”. Даже в такой формулировке это будет очень круто. Но чуда не происходит и каждый раз представители китайской компании отчитываются о маленькой победе, вроде поддержки нового приложения или сервиса. Конечно, это тоже хорошо, но обидно, что так происходит, когда производители делают реально крутые смартфоны. Так получилось и в этот раз. Сегодня показали новые смартфоны серии Honor 30. Сами смартфоны — прорыв. Остальное — провал.

Honor представила новый телефон

Несколько недель назад Honor выпустила в продажу смартфон Honor 30s. Как и в случае с Huawei P40 Lite, он стал предвестником грядущего флагмана. Сам он при этом является относительно недорогим устройством, но логично дополняет модельный ряд.

Сегодня были официально представлены смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и… Да, куда же без него — Honor 30 Pro Plus. Где-то мы уже видели подобное пару недель назад.

Традиционно линейка Honor 30 делает большой упор на возможности съемки фото и видео. Иногда мне кажется, что по мнению производителей нам больше ничего от смартфона и не нужно. Конечно, мы же достаем смартфон только для того, чтобы снять фото. Ладно, для кого-то это так, но для большинства все же нет.

Радует, что хотя бы дизайну уделили много внимания. Смартфон выпускается в нескольких интересных цветах. Хотя сзади очень подозрительно похож на Huawei серии P40.

Характеристики Honor 30

Все три смартфона имеют лазерную фокусировку и железо почти максимального уровня. В частности, две старшие модели оснащены чипсетом Kirin 990, а простому Honor 30 достался более простой, но все равно новый, Kirin 985. Он тоже построен на 7-нм техпроцессе и позволяет работать в сетях 5G

Honor 30 Pro Plus имеет 50-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX700 и RYYB-фильтром с двумя ячейками желтого цвета. Вся эта связка должна хорошо работать в темноте, но это еще надо проверить.

Кроме основного модуля камеры есть еще два дополнительных — перескопический для зума и сверхширокоугольный с разрешением 16 Мп. В итоге смартфон имеет 10-кратный гибридный зум и 50-кратный цифровой.

Honor 30 Pro оснастили обычным сенсором, перископом и ультрашироким объективом. Максимальное разрешение составило 40 Мп. Обычный Honor 30 имеет схожую конструкцию, но характеристики некоторых модулей более слабые. Все три телефона в качестве четвертого модуля имеют 2-мегапиксельный датчик глубины.

Фронталки всех смарфтонов имеют разрешение 32 Мп. В топовых версиях он дополняется 8 Мп сверхширокоугольным сенсором.

Обе Pro-версии оснащены OLED-дисплеем с экраном типа ”водопад”. Pro Plus имеет 6,57-дюймовый экран Full HD + с частотой обновления 90 Гц. Обычный Pro такой же по размеру и разрешению, но частота обновления не такая высокая. Обычный Honor 30 имеет меньший 6,53-дюймовый экран Full HD без высокой частоты обновления.

Емкость аккумулятора всех моделей составляет 4000 мАч. Хотелось бы большего, но быстрая зарядка 40 Вт немного исправляет положение. Как и случае с представленным вчера OnePlus 8 Pro, быстрая беспроводная зарядка есть только в топовой версии. Тут на на 27 Вт.

Сколько стоит Honor 30 Pro и когда поступит в продажу

К сожалению, модели пока представили только на китайском рынке. В России официальная презентация должна состояться в конце мая.

Что касается цен, то на данный момент за базовый Honor 30 с памятью 6/128 ГБ просят 2 999 юаней (примерно 425 долларов или 32 000 рублей). Если вам этого мало, то версия 8/128 ГБ обойдется в 3 199 юаней (примерно 450 долларов или 33 500 рублей).

Honor 30 Pro комплектуется только 8 ГБ оперативки, а за 128 и 256 ГБ встроенной памяти попросят соответственно 3 999 юаней (примерно 565 долларов или 42 000 рублей) и 4 399 юаней (примерно 620 долларов или 46 500 рублей).

Дороже всего обойдется Honor 30 Pro Plus. У него есть только версия 8/256 ГБ и стоить она будет 4 999 юаней (примерно 708 долларов или 53 000 рублей).

Такие цены куда приятнее, чем на вчерашний OnePlus 8, но есть одно очень большое ”НО”.

Минусы Honor 30

Самым главным минусом будет то, с чего я начал эту статью. Ни один из этих смартфонов не работает с сервисами Google. Это действительно очень обидно, так как в целом устройства получились неплохими.

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С другой стороны, в Китае своего покупателя они точно найдут. В первую очередь, из-за того, то в этой стране Google и так не работает, поэтому для местных жителей ничего не изменилось. На международных рынках компании будет тяжеловато, но если цены будут ниже и к тому времени что-то изменится в инфраструктуре, ситуация будет получше. К сожалению, те несколько месяцев, когда можно было продавать перевыполненные версии флагманов под видом новых смартфонов средней категории, прошли. Теперь пришло время показывать что-то новое. Вот только новое это пока идет с Google разными дорогами.