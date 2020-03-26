Только что завершилась презентация линейки смартфонов Huawei P40. В другое время мы бы радовались этому, так как именно эта линейка является знаковой не только для Huawei, но и для всей индустрии в целом. В этом году смартфон останется без того, что многим так дорого в Android — сервисов Google. Но компания не унывает и старается как-то преодолеть эту ситуацию. Они активно продвигают свой магазин приложений, стараясь выкладывать в нем все больше и больше того, что действительно нужно. Складывается ощущение, что скоро у них это может получиться. Ну, а пока давайте просто поговорим о новинке. Тем более, что технически смартфон опять получился очень интересным.

Семейство Huawei P40

На прошедшей презентации показали не только один Huawei P40, но и его старших братьев. Теперь, несмотря на наличие версии «Lite» базовой моделью можно считать Huawei P40. Следом будет идти Huawei P40 Pro, а самой топовой версией будет Huawei P40 Pro Plus.

Все модели будут поддерживать сети пятого поколения, но пока сложно сказать, как это будет реализовано в России. Будут ли они работать, если окажешься в зоне действия таких сетей? Скорее всего, поддержка будет заблокирована, но разблокируется после официального запуска сетей в России.

Первый обзор Huawei P40 Pro

Стоит отметить, что внешне новый смартфон от Huawei выглядит точно так, как нам и обещали утечки. Некоторые детали воспроизведены с фантастической точностью. Особенно это касается модуля камеры.

Внешний вид Huawei P40 Pro

Я сейчас говорю не о его форме. Да, она очень похожа на форму модуля камеры семейства Galaxy S20 от Samsung. Не думаю, что это плагиат, так как разница во времени между выходом моделей не такая большая, чтобы можно было все перестроить и выпустить клон другой модели. Такие вещи проектируются заранее. Это скорее современный тренд. Камеры еще в прошлом году начали выделяться в такой приподнятый блок, прикрытый темным стеклом. Сейчас он просто расширился в стороны, так как модулей камеры стало больше.

Внешней особенностью камеры стало нанесение покрытия на модуль камеры. Оно ярко выделяет главный модуль. Блик расходится от него в стороны. Я люблю такое внимание к мелочам.

Вообще, по цвету корпуса можно сказать, что он сильно изменился. Huawei в последнее время делала одни из лучших корпусов с точки зрения внешнего вида. Сейчас они стали более строгими, но свет на стекле задней панели играет так, что кажется будто оно вогнуто. Это смотрится очень самобытно.

Еще из внешнего вида, стоит отметить наличие кнопок, которые пропали в Mate 30 Pro с его экраном в стиле “водопад”. Тут скругления экрана не такие большие и кнопки на месте.

Если у вас есть вопросы к внешнему виду, на выбор предложено много оригинальных чехлов, включая специальный защитный чехол для подводной съемки.

Экран Huawei P40 Pro

Я еще попробую попользоваться этим смартфоном пару недель, чтобы потом рассказать подробно о том, что он из себя представляет. Пока первое впечатление, которое произвел на меня экран этого смартфона, является положительным.

Он яркий, четкий, насыщенный и все тонкие настройки, которые присущи фирменной оболочке от Huawei, есть. Единственное, к чему я придерусь, это камера, к которой я до сих пор не могу привыкнуть. Отверстие в экране это не мое. Тем более такое большое и вытянутое. Но его можно скрыть в настройках. Правда, тогда теряется вся безрамочность, которая у этого смартфона на высоте.

Экран действительно кажется безрамочным. Хотя, я не могу отделаться от ощущения, что нижняя рамка, хоть и имеет минимальный размер, но на какие-то нанометры больше верхней. По мне, это выглядит как-то неаккуратно. Зато он имеет скругления по всем сторонам. Это действительно ощущается очень необычно.

Больше претензий нет. Частота обновления экрана не 120Гц, которая стала трендом, а всего 90 Гц, но к плавности основных меню никаких вопросов нет. Посмотрим, как работают приложения. Об этом расскажу в большом опыте использования.

Диагональ экрана будет составлять 6.1 дюйма для младшей модели и 6.58 дюйма для средней и старшей. Разрешение соответственно будет 2340 на 1080 точек и 2640 на 1200 точек.

Камера Huawei P40 Pro

Базовая версия Huawei P40 будет иметь три камеры, Huawei P40 Pro получит четыре камеры, а Huawei P40 Pro Plus целых пять. Ниже приведены их характеристики.

Первое впечатление от камеры немного смешанные. Качество в целом неплохое, но у меня есть ощущение, что что-то недоделано. Если я прав, в обновлениях все будет исправлено.

Как думаете, почему Huawei пострадала от коронавируса больше остальных? У меня есть ответ.

Фронталка всех смартфонов близка по своим характеристикам, за исключением небольшой разницы в апертуре. Разрешение будет 32 Мп, но только в двух старших моделях в паре с ней трудится датчик глубины. Дополнительно реализовано управление жестами и разблокировка по проекции лица.

Есть и много других функций со сложными названиями, которые обычно значат не так много, но все равно по чуть-чуть вносят улучшения в снимки. Стоит отметить только объединение фотографий из серии с возможностью выбора лучшего комбинированного варианта.

Вообще камера всегда была сильной стороной смартфонов Huawei серии “P”. Поэтому мне не терпится более детально в ней разобраться и рассказать о ней в большом опыте использования, который я подготовлю чуть позже. Чтобы не пропустить его выход, подписывайтесь на нас в Google News или присоединяйтесь к нашему новостному Telegram-каналу.

Производительность Huawei P40 Pro

Все три модели семейства будут работать под управлением Kirin 990. Компания гордится этим процессором, подчеркивая, что он не только мощный и превосходит некоторых конкурентов, но и экономичный. При этом экономия энергии доходит до 30 процентов.

Вдобавок этот чип уже в базе может работать в сетях 5G. Учитывая положение Huawei в мире телекоммуникаций, смею предположить, что их 5G будет лучше, чем аналогичное решение у остальных. Не зря же они делают лучшее в мире телекоммуникационное оборудование для сотовых операторов.

Чем отличается Huawei P40 от Huawei P40 Pro

Отличий между тремя моделями семейства Huawei P40 не так много, но они все равно есть. Кроме перечисленных выше отличий, можно назвать отсутствие у младшей модели защиты от воды. Она обеспечена только на уровне ip53, то есть, только от брызг. Старшие модели имеют сертификацию ip68. То есть, их можно погружать на глубину до полутора метров на полчаса. Хотя, я не рекомендую делать этого и уже объяснял почему.

Чем Huawei отличается от Samsung и при чем тут Apple?

Также у младшей версии будет менее емкий аккумулятор. 3 800 мАч против 4 200 мАч. При этом все версии будут иметь быструю зарядку Huawei SuperCharge (40W), а версия “Pro” и “Pro Plus” еще и быструю беспроводную зарядку.

Huawei P40 будет иметь только одну версию памяти — 8/128 ГБ. Для старших моделей тоже будет 8/256 ГБ в Huawei P40 Pro и 8/512 ГБ в Huawei P40 Pro Plus.

Выпускаться модели будут в синем, белом, серебристом, золотом и черном цветах, правда, не все цвета будут доступны на всех рынках.

Версия Huawei P40 Pro Plus выпускается в керамическом корпусе. Он будет меньше подвержен царапинам и в целом будет прочнее. По крайней мере, так обещают.

Естественно ни одна модель не получит поддержку сервисов Google. При этом все они будет работать на Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.1. Апчики придется качать из AppGallery. Радует то, что Huawei постаралась сделать свои аналоги сервисов Google. Есть даже музыкальный и видеосервис.

Стоит ли покупать Huawei P40?

Если бы не всем известные проблемы Huawei, я бы закрыл глаза и со словами “заткнись и бери мои деньги» протянул руку за смартфоном. Для себя бы я выбрал Huawei P40 Pro.

Но, по сумме факторов надо понимать, что пользования смартфоном не будет легким. Он крутой, он хорошо работает, отлично снимает и шикарно выглядит… Но он не подойдет человеку, который привык пользоваться смартфоном из коробки. Если вдруг санкции с компании снимут, скорее всего, на этом смартфоне сразу появятся все сервисы, но пока особой надежды на это нет.

Если для вас это наоборот интересный вызов, этот смартфон вам, скорее всего, подойдет. По крайней мере, первое впечатление он производит именно такое. Более детально обсудим через пару недель.

А теперь цены… Вот они!



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