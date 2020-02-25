Honor против Huawei: ученик превзошёл учителя? 1

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AndroidInsider.ru

У многих компаний рано или поздно наступает такой момент, когда появляется необходимость создать новый бренд либо выделить уже существующий. Чаще всего этим занимаются автопроизводители, которые не хотят, чтобы недорогие машины перекликались с автомобилями премиального сегмента. Тем не менее, со временем эту практику стали перенимать и производители смартфонов, чьи суббренды в результате обрели такую популярность, что смогли составить конкуренцию основному бренду. Например, как это случилось у Huawei после выделения Honor в самостоятельное предприятие.

Бренд Honor выделился из Huawei, но теперь стал не менее узнаваем, чем его прародитель

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Несмотря на то что Honor является суббрендом, который изначально ориентировался на выпуск недорогих и довольно простых устройств, очень быстро стало понятно, что это серьёзное заблуждение. Ведь за какую-то пару-тройку лет Honor удалось настолько расширить свой ассортимент, пополнив его по-настоящему привлекательными с точки зрения цены характеристик устройствами, что теперь многие, в том числе и ваш покорный слуга, начали воспринимать как приоритетный бренд именно его, а не Huawei.

Самый лучший смартфон Honor

Honor View 30 Pro — новый флагман компании Honor

Honor View 30 Pro – это флагманский смартфон Honor, который с технической точки зрения ни в чём не уступает флагманам конкурирующих брендов, в том числе и более дорогих, и этим он крут. В его основе лежит процессор Kirin 990, 8 ГБ оперативки и тройная камера с кино- и телеобъективами, а отсутствие сервисов Google, которые заменили на Huawei Mobile Services, концептуально приближает его к Huawei Mate 30, который вышел в прошлом году. Но примечателен Honor View 30 Pro не только этим.

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Несмотря на полноэкранный дизайн, он не выглядит безлико – видимо, сказывается броское оформление основной камеры, которое хоть и похоже на дизайнерское решение Samsung, всё-таки имеет свою индивидуальность, и матовая расцветка корпуса. Лично у меня глянец всегда вызывал ощущение какой-то дешевизны, а мат – напротив, рождал ассоциации с чем-то премиальным. Во всяком случае, я бы за такой заплатил 28-30 тысяч рублей. В результате я оказался слишком оптимистичен, ошибившись на 20%, ведь в России новинку оценили в 36 990 рублей, но поскольку это флагман со всеми сопутствующими фишками, пожалуй, оно того стоит.

Камера Honor View 30 Pro

Honor View 30 Pro похож на новые смартфоны Galaxy, но это не лишает его индивидуальности

Но отдельный респект дизайнерам Honor я бы выразил за фронталку. На мой взгляд, идея размещать вырез под фронтальную камеру именно слева, а не справа, очень удачна, поскольку при работе со смартфоном её совершенно не замечаешь. Но если бы она была размещена справа, как на Galaxy S10, всё было бы иначе. Тут всё дело в том, что обычно мы воспринимаем информацию слева направо и из-за этого расположенная в левом углу камера в глаза практически не бросается, а иногда и вовсе теряется на общем фоне. Странно, что до этого додумались только китайцы.

Лучший доступный смартфон Honor

В отсутствие доступа к сервисам Google Honor пришлось активнее взяться за развитие собственной экосистемы, и это правильно. Ведь чем раньше компания начнёт приучать пользователя к своим собственным сервисам, тем быстрее начнётся экспансия. Но поскольку до недавнего времени у Huawei был только один такой аппарат – Mate 30, — то и рассчитывать было особенно не на что. Однако теперь в продаже появился доступный Honor 9X Pro, который не просто оснащается сервисами Huawei, но и стоит дешевле 20 тысяч рублей.

Honor 9X Pro — доступный и функциональный

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За эти деньги нам предлагают крупный 6,6-дюймовый дисплей, 48-мегапиксельну камеру и процессор Kirin 810. Это не самый топовый камень, но, как по мне, никому до этого вообще нет никакого дела. Ведь какая разница, сколько гигагерц он выдаёт на пике и сколько баллов он выдаёт в бенчмарке. Главное, что это недорогой смартфон в стильном корпусе и необычно реализованной безрамочностью – ради неё производитель утопил фронтальную камеру внутрь корпуса и заставил её выезжать по принципу перископа. Получилось интересно и эффективно, ведь дисплей-то удалось освободить полностью. Думаю, это то, что нужно пользователям. Ведь недаром стандартный Honor 9X входит в список самых популярных смартфонов у читателей AndroidInsider.ru.

Нет, это неидеальный смартфон. Очевидно, что перископическая фронталка не так надёжна, как классическая, а отсутствие модуля NFC, который, как ни странно, есть только в младшей версии, сделает невозможной бесконтактную оплату. Но, с другой стороны, если бы Honor вписала фронталку в дисплей, получился бы ещё один безликий аппарат, а если бы оснастила Honor 9X Pro поддержкой NFC, то в России бы платить с его помощью всё равно было бы невозможно, потому как сервис Huawei Pay у нас пока не работает. Поэтому, если он вам понравился, берите и не запаривайтесь. Ведь к смартфону без NFC всегда можно докупить часы с NFC, тем более что такие у Honor тоже есть.

Какие часы измеряют кислород в крови

Функция измерения кислорода в крови будет явно полезнее, чем диагностика аритмии

Конечно, речь идёт о Honor MagicWatch 2. Они не только стильно выглядят, вызывая стойкие ассоциации с аналоговыми часами, но и обладают обширным набором функций – от поддержки NFC до механизма сканирования уровня кислорода в крови и режима отслеживания менструальных циклов у женщин. Кажется, до Honor никто ничего подобного просто не делал. Китайцы научили часы отслеживать изменения физиологических параметров и с высокой точностью прогнозировать наступление цикла. Думаю, женщины особенно обрадуются такой возможности, потому что теперь смогут заменить часами все свои календари, которые чаще всего отталкивались от каких-то усреднённых показателей и нередко могли ошибаться.

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Но больше всего меня привлекает функция определения уровня кислорода в крови. Это реально полезная фишка, которой большинство производителей почему-то пренебрегает. Ведь если функция диагностики мерцательной аритмии, которой бравирует Apple, в основном пригождается только людям в возрасте, то недостаток кислорода (SpO2) куда более распространён независимо от возраста.

Не сомневаюсь, что в отличие от сахара и гемоглобина, анализы для определения которых вы время от времени сдаёте, про кислород вы не знаете ничего. Однако снижение показателя SpO2 ниже 90% может свидетельствовать о проблемах в дыхательных путях, отравлении, анемии, ожирении и других расстройствах. Это ведёт к гиповентилляции лёгких, недостаточном поступлении кислорода в мозг и другие жизненно важные органы.

Ноутбуки Honor

Мне нравятся ноутбуки Honor больше, чем Huawei, потому что они почти вдвое дешевле

С ноутбуками Huawei познакомилась относительно недавно, но уже успела показать, насколько хорошо они разбираются в этой теме. Теперь настала очередь Honor бравировать своими успехами в виде линейки Honor MagicBook.

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Внешне лэптопы Honor практически неотличимы от решений Huawei – тут преемственность видна невооружённым глазом. Даже функциональные возможности у них плюс-минус похожи: те же самые режимы вроде «Мультиэкрана», технологии быстрой передачи данных и механизмы для перенаправления звонков и сообщений. Различия тоже есть, но они не так заметны: дисплей у ноутбуков Honor имеет меньшее разрешение, чем у решений Huawei, аппаратная начинка чуть более слабая, да и рамка по периметру дисплея чуть больше. Особенно заметно утолщение в нижней части. Глядя на него, я не понимаю, зачем было изгаляться и скрывать фронтальную камеру в ряде F-клавиш.

Чем хороши ноутбуки Honor

Внешне ноутбуки Honor и Huawei очень похожи друг на друга

У Honor MagicBook по-настоящему мощные аккумуляторы. Старшая версия имеет ёмкость 56 Вт*ч, которой хватит на полный рабочий день. Чтобы подчеркнуть выдающиеся показатели автономности своих лэптопов, китайцы даже объединили 5 ноутбуков и зарядили с их помощью электрический квадроцикл, который проехал дистанцию в 5 километров. Важно ли это мне как пользователю? Абсолютно нет, но Honor считает, что это прикольно и хвастается этим на каждом шагу.

Зато меня как пользователя привлекает цена лэптопов Honor, которые стоят не в пример дешевле, чем модели от Huawei. За базовую конфигурацию Honor MagicBook с дисплеем на 14 дюймов в России просят всего 45 тысяч рублей, что вполне приемлемо, учитывая, что здесь установлен процессор AMD Ryzen 5 3500U, графика Radeon Vega 8, 8 ГБ оперативки и быстрая зарядка мощностью 65 Вт. Не будь у меня MacBook, я бы взял. Честно.

Аналог AirPods от Honor

А вот зачем Honor делает наушники Magic Earbuds, я не понимаю. Вернее, я понимаю, зачем она их выпускает, но не понимаю, кто вообще их покупает. Несмотря на то что китайцы, очевидно, попытались сделать собственную версию AirPods, получилось у них так себе. Да, наушники и вправду вышли по-настоящему беспроводными, получили технологию активного шумоподавления и вроде бы даже неплохое звучание. Другое дело, что людям нужны именно AirPods, а не их безликие копии. Ведь с ценой у Magic Earbuds всё очень даже на уровне – в Европе они будут стоить 130 евро.

Это очередной аналог AirPods от Huawei, но я бы такой точно не купил

Но, если бы у меня не было денег, я бы искал аналог AirPods за 3-5 тысяч рублей, благо на рынке таких решений навалом. А если бы у меня было плюс-минус 10 тысяч, я бы взял что-нибудь поинтереснее вроде Galaxy Gear от Samsung. Да, если у вас смартфон Huawei или Honor, фирменное решение было бы более удобным благодаря глубокой интеграции. Но, в противном случае, Galaxy Gear – наше всё.

Может показаться, что всё вышесказанное — мнение хейтера, но это не так. Несмотря на то что мне есть за что придраться к Honor, эта компания, которая смогла не просто выйти из тени Huawei, но в чём-то даже превзойти её. Ведь сделать круто и дорого может и Apple, и Samsung, а вот умудриться сделать так, чтобы не потерять в качестве и при этом не задирать цену — нужно ещё постараться. Honor — это бренд для людей, продукция которого максимально соответствует предпочтениям и потребностям большинства из нас. Поэтому, если вы ещё не успели познакомиться с Honor, выбирайте любую из описанных выше новинок и не прогадаете.

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1 комментарий Оставить свой

  1. sevmixser

    Дожили, в официально представленной версии для России нет band 20. Китайскую версию просто для глобального рынка кинули.

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