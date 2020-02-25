У многих компаний рано или поздно наступает такой момент, когда появляется необходимость создать новый бренд либо выделить уже существующий. Чаще всего этим занимаются автопроизводители, которые не хотят, чтобы недорогие машины перекликались с автомобилями премиального сегмента. Тем не менее, со временем эту практику стали перенимать и производители смартфонов, чьи суббренды в результате обрели такую популярность, что смогли составить конкуренцию основному бренду. Например, как это случилось у Huawei после выделения Honor в самостоятельное предприятие.

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Несмотря на то что Honor является суббрендом, который изначально ориентировался на выпуск недорогих и довольно простых устройств, очень быстро стало понятно, что это серьёзное заблуждение. Ведь за какую-то пару-тройку лет Honor удалось настолько расширить свой ассортимент, пополнив его по-настоящему привлекательными с точки зрения цены характеристик устройствами, что теперь многие, в том числе и ваш покорный слуга, начали воспринимать как приоритетный бренд именно его, а не Huawei.

Самый лучший смартфон Honor

Honor View 30 Pro – это флагманский смартфон Honor, который с технической точки зрения ни в чём не уступает флагманам конкурирующих брендов, в том числе и более дорогих, и этим он крут. В его основе лежит процессор Kirin 990, 8 ГБ оперативки и тройная камера с кино- и телеобъективами, а отсутствие сервисов Google, которые заменили на Huawei Mobile Services, концептуально приближает его к Huawei Mate 30, который вышел в прошлом году. Но примечателен Honor View 30 Pro не только этим.

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Несмотря на полноэкранный дизайн, он не выглядит безлико – видимо, сказывается броское оформление основной камеры, которое хоть и похоже на дизайнерское решение Samsung, всё-таки имеет свою индивидуальность, и матовая расцветка корпуса. Лично у меня глянец всегда вызывал ощущение какой-то дешевизны, а мат – напротив, рождал ассоциации с чем-то премиальным. Во всяком случае, я бы за такой заплатил 28-30 тысяч рублей. В результате я оказался слишком оптимистичен, ошибившись на 20%, ведь в России новинку оценили в 36 990 рублей, но поскольку это флагман со всеми сопутствующими фишками, пожалуй, оно того стоит.

Камера Honor View 30 Pro

Но отдельный респект дизайнерам Honor я бы выразил за фронталку. На мой взгляд, идея размещать вырез под фронтальную камеру именно слева, а не справа, очень удачна, поскольку при работе со смартфоном её совершенно не замечаешь. Но если бы она была размещена справа, как на Galaxy S10, всё было бы иначе. Тут всё дело в том, что обычно мы воспринимаем информацию слева направо и из-за этого расположенная в левом углу камера в глаза практически не бросается, а иногда и вовсе теряется на общем фоне. Странно, что до этого додумались только китайцы.

Лучший доступный смартфон Honor

В отсутствие доступа к сервисам Google Honor пришлось активнее взяться за развитие собственной экосистемы, и это правильно. Ведь чем раньше компания начнёт приучать пользователя к своим собственным сервисам, тем быстрее начнётся экспансия. Но поскольку до недавнего времени у Huawei был только один такой аппарат – Mate 30, — то и рассчитывать было особенно не на что. Однако теперь в продаже появился доступный Honor 9X Pro, который не просто оснащается сервисами Huawei, но и стоит дешевле 20 тысяч рублей.

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За эти деньги нам предлагают крупный 6,6-дюймовый дисплей, 48-мегапиксельну камеру и процессор Kirin 810. Это не самый топовый камень, но, как по мне, никому до этого вообще нет никакого дела. Ведь какая разница, сколько гигагерц он выдаёт на пике и сколько баллов он выдаёт в бенчмарке. Главное, что это недорогой смартфон в стильном корпусе и необычно реализованной безрамочностью – ради неё производитель утопил фронтальную камеру внутрь корпуса и заставил её выезжать по принципу перископа. Получилось интересно и эффективно, ведь дисплей-то удалось освободить полностью. Думаю, это то, что нужно пользователям. Ведь недаром стандартный Honor 9X входит в список самых популярных смартфонов у читателей AndroidInsider.ru.

Нет, это неидеальный смартфон. Очевидно, что перископическая фронталка не так надёжна, как классическая, а отсутствие модуля NFC, который, как ни странно, есть только в младшей версии, сделает невозможной бесконтактную оплату. Но, с другой стороны, если бы Honor вписала фронталку в дисплей, получился бы ещё один безликий аппарат, а если бы оснастила Honor 9X Pro поддержкой NFC, то в России бы платить с его помощью всё равно было бы невозможно, потому как сервис Huawei Pay у нас пока не работает. Поэтому, если он вам понравился, берите и не запаривайтесь. Ведь к смартфону без NFC всегда можно докупить часы с NFC, тем более что такие у Honor тоже есть.

Какие часы измеряют кислород в крови

Конечно, речь идёт о Honor MagicWatch 2. Они не только стильно выглядят, вызывая стойкие ассоциации с аналоговыми часами, но и обладают обширным набором функций – от поддержки NFC до механизма сканирования уровня кислорода в крови и режима отслеживания менструальных циклов у женщин. Кажется, до Honor никто ничего подобного просто не делал. Китайцы научили часы отслеживать изменения физиологических параметров и с высокой точностью прогнозировать наступление цикла. Думаю, женщины особенно обрадуются такой возможности, потому что теперь смогут заменить часами все свои календари, которые чаще всего отталкивались от каких-то усреднённых показателей и нередко могли ошибаться.

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Но больше всего меня привлекает функция определения уровня кислорода в крови. Это реально полезная фишка, которой большинство производителей почему-то пренебрегает. Ведь если функция диагностики мерцательной аритмии, которой бравирует Apple, в основном пригождается только людям в возрасте, то недостаток кислорода (SpO2) куда более распространён независимо от возраста.

Не сомневаюсь, что в отличие от сахара и гемоглобина, анализы для определения которых вы время от времени сдаёте, про кислород вы не знаете ничего. Однако снижение показателя SpO2 ниже 90% может свидетельствовать о проблемах в дыхательных путях, отравлении, анемии, ожирении и других расстройствах. Это ведёт к гиповентилляции лёгких, недостаточном поступлении кислорода в мозг и другие жизненно важные органы.

Ноутбуки Honor

С ноутбуками Huawei познакомилась относительно недавно, но уже успела показать, насколько хорошо они разбираются в этой теме. Теперь настала очередь Honor бравировать своими успехами в виде линейки Honor MagicBook.

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Внешне лэптопы Honor практически неотличимы от решений Huawei – тут преемственность видна невооружённым глазом. Даже функциональные возможности у них плюс-минус похожи: те же самые режимы вроде «Мультиэкрана», технологии быстрой передачи данных и механизмы для перенаправления звонков и сообщений. Различия тоже есть, но они не так заметны: дисплей у ноутбуков Honor имеет меньшее разрешение, чем у решений Huawei, аппаратная начинка чуть более слабая, да и рамка по периметру дисплея чуть больше. Особенно заметно утолщение в нижней части. Глядя на него, я не понимаю, зачем было изгаляться и скрывать фронтальную камеру в ряде F-клавиш.

Чем хороши ноутбуки Honor

У Honor MagicBook по-настоящему мощные аккумуляторы. Старшая версия имеет ёмкость 56 Вт*ч, которой хватит на полный рабочий день. Чтобы подчеркнуть выдающиеся показатели автономности своих лэптопов, китайцы даже объединили 5 ноутбуков и зарядили с их помощью электрический квадроцикл, который проехал дистанцию в 5 километров. Важно ли это мне как пользователю? Абсолютно нет, но Honor считает, что это прикольно и хвастается этим на каждом шагу.

Зато меня как пользователя привлекает цена лэптопов Honor, которые стоят не в пример дешевле, чем модели от Huawei. За базовую конфигурацию Honor MagicBook с дисплеем на 14 дюймов в России просят всего 45 тысяч рублей, что вполне приемлемо, учитывая, что здесь установлен процессор AMD Ryzen 5 3500U, графика Radeon Vega 8, 8 ГБ оперативки и быстрая зарядка мощностью 65 Вт. Не будь у меня MacBook, я бы взял. Честно.

Аналог AirPods от Honor

А вот зачем Honor делает наушники Magic Earbuds, я не понимаю. Вернее, я понимаю, зачем она их выпускает, но не понимаю, кто вообще их покупает. Несмотря на то что китайцы, очевидно, попытались сделать собственную версию AirPods, получилось у них так себе. Да, наушники и вправду вышли по-настоящему беспроводными, получили технологию активного шумоподавления и вроде бы даже неплохое звучание. Другое дело, что людям нужны именно AirPods, а не их безликие копии. Ведь с ценой у Magic Earbuds всё очень даже на уровне – в Европе они будут стоить 130 евро.

Но, если бы у меня не было денег, я бы искал аналог AirPods за 3-5 тысяч рублей, благо на рынке таких решений навалом. А если бы у меня было плюс-минус 10 тысяч, я бы взял что-нибудь поинтереснее вроде Galaxy Gear от Samsung. Да, если у вас смартфон Huawei или Honor, фирменное решение было бы более удобным благодаря глубокой интеграции. Но, в противном случае, Galaxy Gear – наше всё.

Может показаться, что всё вышесказанное — мнение хейтера, но это не так. Несмотря на то что мне есть за что придраться к Honor, эта компания, которая смогла не просто выйти из тени Huawei, но в чём-то даже превзойти её. Ведь сделать круто и дорого может и Apple, и Samsung, а вот умудриться сделать так, чтобы не потерять в качестве и при этом не задирать цену — нужно ещё постараться. Honor — это бренд для людей, продукция которого максимально соответствует предпочтениям и потребностям большинства из нас. Поэтому, если вы ещё не успели познакомиться с Honor, выбирайте любую из описанных выше новинок и не прогадаете.