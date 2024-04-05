Хорошие смартфоны до 10000 рублей, за которые не будет стыдно в 2024 году

Рынок смартфонов в 2024 году нереально огромен: мало того, что выбрать подходящее по характеристикам устройство непросто, так покупка усложняется еще и обилием ценовых категорий. Одними из самых популярных являются бюджетные смартфоны до 10 000 рублей. На первый взгляд, они не отличаются производительным железом, но при желании можно найти реально достойные модели. Чтобы вам не пришлось тратить собственное время, загляните в нашу подборку — здесь вы найдете хорошие смартфоны до 10 000 рублей с высоким рейтингом, которые не стыдно выбрать для себя или близких.

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Хороший смартфон до 10 000 рублей

Китайские производители чувствуют себя уверенно во всех ценовых категориях. Например, нет никаких проблем у недорогого Oppo A18, который предлагает неплохую начинку за скромные 10 000 рублей. В первую очередь, он имеет кожаный корпус, который придает премиальности, позволяя забыть о чехле. Но и внутри этот дешевый смартфон неплох: у него 4 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 8 Гб, а также 128 Гб встроенной памяти.

Самая лучшая часть смартфона Oppo — это камера на 8 Мп с поддержкой искусственного интеллекта, а также фронталка на 8 Мп с обилием различных дополнительных инструментов для обработки. Oppo A18 работает на операционке ColorOS, которая может похвастаться высокой скоростью и простотой интерфейса. В общем, получился недорогой, но практичный смартфон за свои деньги.

Дешевый смартфон Oppo

Недорогой противоударный смартфон

Смартфоны до 10 000 — это не только устройства на каждый день в привычном форм-факторе. Среди них есть и противоударные телефоны, например, HOTWAV T5 Pro с защищенным прорезиненным корпусом. Ему не страшны ни перепады температур, ни вода, ни пыль за счет сертификации IP69K. Более того, этот смартфон — настоящий повербанк на 7500 мА*ч, от которого можно зарядить любое устройство!

С остальными характеристиками, на удивление, тоже полный порядок: 6-дюймовый экран, 13-мегапиксельная основная камера и даже более-менее производительный чипсет MediaTek Helio A22, который переварит любые приложения. На защищенный недорогой смартфон HOTWAV T5 Pro определенно стоит обратить внимание, если ищете необычный гаджет.

Противоударный смартфон

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Дешевый смартфон с двумя экранами

Хотели складной смартфон с двумя экранами, но бюджет не позволяет? Не отчаивайтесь, ведь можно купить необычный телефон Unihertz Tick Tock E, который в свое время сильно удивил многих! Его фишка — второй экран на задней крышке, который работает в качестве смарт-часов! Это реально красивый смартфон, аналогов которому практически не встретить на рынке!

При этом смартфон Unihertz не обделили хорошей начинкой: внутри 4 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR4X, чипсет MediaTek Helio P35 и большой экран на 6 дюймов. Не поскупился производитель и на камеру, установив модуль на 48 мегапикселей. При всех этих характеристиках получился недорогой красивый смартфон, который круто выделяется на фоне серой массы других устройств.

Необычный смартфон

Смартфон POCO с хорошей камерой

Если вы прагматичный пользователь и хотите недорогой смартфон с хорошими характеристиками, чтобы отбить каждый вложенный рубль, обратите внимание на POCO С65. Это одна из самых дешевых моделей в линейке бренда, но производитель сделал всё, чтобы выжать из нее максимум. В частности, установил в смартфон качественный дисплей на 90 Гц с защитой для глаз, а также производительную камеру на 50 мегапикселей.

Внутри вас также ждет чипсет MediaTek Helio G85, который набирает свыше 230 000 очков в AnTuTu, вкупе с 6 или 8 Гб ОЗУ, а также возможность расширить хранилище до 1 Тб при помощи карт памяти. Дешевый смартфон POCO вышел не так давно и производит впечатление качественного устройства, которое просто приятно держать в руках!

POCO C65 недорого

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Какой смартфон vivo купить недорого

Если предыдущие варианты вас не устраивают и кажутся уж слишком простыми и непрактичными, рекомендую недорогой vivo Y17s. Бренд традиционно делает очень красивые смартфоны вне зависимости от их цены, так что, сможете смело достать и положить его на столик в кафе. Менее чем за 10 000 рублей устройство предлагает впечатляющие характеристики в этом ценовом сегменте.

Процессор MediaTek Helio G85.

Быструю оперативную память LPDDR4X на 4 Гб.

Основную камеру 50 мегапикселей.

Дисплей на 90 Гц и удобный сканер отпечатка в кнопке включения.

Еще одна причина купить недорогой смартфон vivo — фирменная оболочка FunTouch OS. Она очень быстрая, проста в использовании и не содержит лишнего заводского софта, поэтому точно вас не разочарует.

Недорогой vivo