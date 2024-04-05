ТОП-5 полезных приложений для Андроид ТВ, которые должны быть на каждом Смарт-телевизоре

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Иван Герасимов

Несмотря на то, что многие считают Android TV довольно неповоротливой платформой и делают выбор в пользу других ОС, она все же является самой гибкой из всех. Подумайте сами: можно без труда установить приложения для смартфона, среди которых мессенджеры и браузеры, а также игры, сэкономив на покупке консоли. Более того, в Андроид ТВ практически нет ограничений, поэтому вы можете смело настроить телевизор так, как вам удобно. Более того, вовсе не обязательно на него тратиться, ведь можно просто купить ТВ-бокс на Андроиде вместо него и сэкономить, получив тот же эффект. Эти приложения для Смарт ТВ вам определенно будут полезны.

ТОП-5 полезных приложений для Андроид ТВ, которые должны быть на каждом Смарт-телевизоре. Эти приложения для Андроид ТВ должны быть на каждом телевизоре. Фото.

Эти приложения для Андроид ТВ должны быть на каждом телевизоре

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Чем заменить Play Market на телевизоре

Android TV дает уникальную возможность — скачивать приложения из других источников. Чтобы не мучаться с флешкой, рекомендую вам крутой аналог Play Market — Uptodown. Каталог регулярно обновляется и пополняется новыми программами, среди которых вы можете найти игры, мессенджеры, утилиты для просмотра видео и многое другое.

Чем заменить Play Market на телевизоре. Этот магазин приложений — один из самых безопасных, поэтому вредоносных программ тут нет. Фото.

Этот магазин приложений — один из самых безопасных, поэтому вредоносных программ тут нет

Магазин приложений Uptodown абсолютно бесплатен, а скачать его можно прямо с сайта, забыв про Google Play. Разработчики заботятся о безопасности пользователей, поэтому туда попадают только проверенные приложения, которые точно не навредят вашему Смарт ТВ. В нем также есть встроенный менеджер файлов и возможность отката до старых версий программ, если вдруг они не работают.

Аналог Play Market

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Как установить APK на Android TV

Если вы не доверяете магазинам приложений и предпочитаете устанавливать софт самостоятельно, вам поможет менеджер My APK. Эта утилита создана специально для тех, кто любит держать устройство в порядке и контролировать целиком: в нем можно просматривать всю информацию об установленных приложениях, сортировать их и делать резервные копии. Менеджер приложений для Андроид ТВ поможет разобраться в них и навести порядок на Смарт ТВ.

Как установить APK на Android TV. Это удобное приложение позволяет управлять APK-файлами в памяти телевизора. Фото: androidtvbox.ru. Фото.

Это удобное приложение позволяет управлять APK-файлами в памяти телевизора. Фото: androidtvbox.ru

Главная фишка — быстрый поиск при помощи фильтров, а также возможность открыть приложение в Play Market или просто просмотреть версию. Кроме того, есть уникальная возможность отправить APK на другое устройство, чтобы не потерять и сэкономить время.

Управление APK на телевизоре

VK Видео для Андроид ТВ

До сих пор смотрите YouTube и удивляетесь, почему ваш любимый блогер не выпустил новый ролик? Скорее всего, он уже есть на ВК Видео. Платформа сильно прибавила за последние два года и каждый уважающий себя пользователь давно добавил ее на свой Смарт ТВ. Несмотря на то, что она заточена для пользователей VK, вам вовсе не обязательно там авторизовываться — смотрите видео на телевизоре, не имея аккаунта во ВКонтакте!

VK Видео для Андроид ТВ. VK Видео — прекрасная замена YouTube. Фото.

VK Видео — прекрасная замена YouTube

Аналог YouTube работает очень быстро даже на телевизорах со слабым железом, позволяя смотреть видео в 4К. Понравившиеся ролики можно добавить к себе в закладки, а среди роликов вы найдете зарубежные фильмы, которые не найти на других онлайн-платформах. Что посмотреть на ВК Видео в первую очередь — можете узнать из нашей подборки.

VK Видео для ТВ

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Яндекс Браузер для телевизора

Android TV не имеет встроенного браузера, поэтому самое время озадачиться выбором приложения. Какое выбрать? Рекомендую Яндекс Браузер: по сравнению с обычным Android и Windows, он представлен в урезанном варианте без встроенного загрузчика и некоторых других важных функций. Однако это позволяет быстро загружать веб-страницы прямо на телевизоре и не брать смартфон в руки.

Яндекс Браузер для телевизора. Браузер от Яндекса работает на Андроид ТВ намного быстрее других приложений. Фото.

Браузер от Яндекса работает на Андроид ТВ намного быстрее других приложений

Яндекс Браузер для Android TV оптимизирован для работы на больших экранах, а также поддерживает пульты. Можете пользоваться голосовым поиском и даже переводить видео на русский язык. Он подойдет для ТВ-приставок со слабым железом, которые работают на Android TV 5 версии.

Яндекс Браузер для ТВ

Что делать, если тормозит телевизор на Android TV

Заметили, что Смарт-телевизор начал тормозить? Вполне вероятно, что всему виной перегрев процессора. Такие устройства и без того поставляются со слабыми чипсетами, а со временем их производительность и вовсе падает. Узнать причину неполадок можно при помощи CPU Temperature: утилита поддерживает русский язык, но что самое важное — отображает температуру поверх приложений.

Что делать, если тормозит телевизор на Android TV. Приложение работает в фоне и отображает температуру процессора в телевизоре. Фото: androidtvbox.ru. Фото.

Приложение работает в фоне и отображает температуру процессора в телевизоре. Фото: androidtvbox.ru

Таким образом, вы всегда сможете сделать перерыв, реально дав телевизору охладиться! Кроме того, CPU Temperature показывает нагрузку на процессор, размер оперативной памяти, причем в виде графиков. Она работает с телевизорами и приставками абсолютно бесплатно.

CPU Temperature для Андроид ТВ

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