ТОП-5 полезных приложений для Андроид ТВ, которые должны быть на каждом Смарт-телевизоре

Несмотря на то, что многие считают Android TV довольно неповоротливой платформой и делают выбор в пользу других ОС, она все же является самой гибкой из всех. Подумайте сами: можно без труда установить приложения для смартфона, среди которых мессенджеры и браузеры, а также игры, сэкономив на покупке консоли. Более того, в Андроид ТВ практически нет ограничений, поэтому вы можете смело настроить телевизор так, как вам удобно. Более того, вовсе не обязательно на него тратиться, ведь можно просто купить ТВ-бокс на Андроиде вместо него и сэкономить, получив тот же эффект. Эти приложения для Смарт ТВ вам определенно будут полезны.

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Чем заменить Play Market на телевизоре

Android TV дает уникальную возможность — скачивать приложения из других источников. Чтобы не мучаться с флешкой, рекомендую вам крутой аналог Play Market — Uptodown. Каталог регулярно обновляется и пополняется новыми программами, среди которых вы можете найти игры, мессенджеры, утилиты для просмотра видео и многое другое.

Магазин приложений Uptodown абсолютно бесплатен, а скачать его можно прямо с сайта, забыв про Google Play. Разработчики заботятся о безопасности пользователей, поэтому туда попадают только проверенные приложения, которые точно не навредят вашему Смарт ТВ. В нем также есть встроенный менеджер файлов и возможность отката до старых версий программ, если вдруг они не работают.

Аналог Play Market

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Как установить APK на Android TV

Если вы не доверяете магазинам приложений и предпочитаете устанавливать софт самостоятельно, вам поможет менеджер My APK. Эта утилита создана специально для тех, кто любит держать устройство в порядке и контролировать целиком: в нем можно просматривать всю информацию об установленных приложениях, сортировать их и делать резервные копии. Менеджер приложений для Андроид ТВ поможет разобраться в них и навести порядок на Смарт ТВ.

Главная фишка — быстрый поиск при помощи фильтров, а также возможность открыть приложение в Play Market или просто просмотреть версию. Кроме того, есть уникальная возможность отправить APK на другое устройство, чтобы не потерять и сэкономить время.

Управление APK на телевизоре

VK Видео для Андроид ТВ

До сих пор смотрите YouTube и удивляетесь, почему ваш любимый блогер не выпустил новый ролик? Скорее всего, он уже есть на ВК Видео. Платформа сильно прибавила за последние два года и каждый уважающий себя пользователь давно добавил ее на свой Смарт ТВ. Несмотря на то, что она заточена для пользователей VK, вам вовсе не обязательно там авторизовываться — смотрите видео на телевизоре, не имея аккаунта во ВКонтакте!

Аналог YouTube работает очень быстро даже на телевизорах со слабым железом, позволяя смотреть видео в 4К. Понравившиеся ролики можно добавить к себе в закладки, а среди роликов вы найдете зарубежные фильмы, которые не найти на других онлайн-платформах. Что посмотреть на ВК Видео в первую очередь — можете узнать из нашей подборки.

VK Видео для ТВ

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Яндекс Браузер для телевизора

Android TV не имеет встроенного браузера, поэтому самое время озадачиться выбором приложения. Какое выбрать? Рекомендую Яндекс Браузер: по сравнению с обычным Android и Windows, он представлен в урезанном варианте без встроенного загрузчика и некоторых других важных функций. Однако это позволяет быстро загружать веб-страницы прямо на телевизоре и не брать смартфон в руки.

Яндекс Браузер для Android TV оптимизирован для работы на больших экранах, а также поддерживает пульты. Можете пользоваться голосовым поиском и даже переводить видео на русский язык. Он подойдет для ТВ-приставок со слабым железом, которые работают на Android TV 5 версии.

Яндекс Браузер для ТВ

Что делать, если тормозит телевизор на Android TV

Заметили, что Смарт-телевизор начал тормозить? Вполне вероятно, что всему виной перегрев процессора. Такие устройства и без того поставляются со слабыми чипсетами, а со временем их производительность и вовсе падает. Узнать причину неполадок можно при помощи CPU Temperature: утилита поддерживает русский язык, но что самое важное — отображает температуру поверх приложений.

Таким образом, вы всегда сможете сделать перерыв, реально дав телевизору охладиться! Кроме того, CPU Temperature показывает нагрузку на процессор, размер оперативной памяти, причем в виде графиков. Она работает с телевизорами и приставками абсолютно бесплатно.

CPU Temperature для Андроид ТВ