Huawei все не унимается и опять пытается выпустить неудачный смартфон

Huawei не просто жива, но она еще и пытается выпускать новые телефоны. Если посмотреть на недавние P50 Pro и P50 Pocket, то и вовсе становится понятно, что у нее все хорошо. Но иногда компания, к которой я давно питаю самые теплые чувства, ведет себя очень странно, и в этой статье мы будем говорить именно о таком странном действии. Кажется, что новость о том, что китайский технологический гигант выпустил еще один складной телефон, хорошая, но она скорее странная, если посмотреть на сам аппарат. Он называется Huawei Mate Xs 2, и в названии уже кроется то, что я имею в виду. Это пятый складной телефон Huawei, и почему-то компания решила сделать шаг к истокам.

Складной телефон Huawei

В настоящее время на рынке представлено множество смартфонов со складным экраном. Я даже приводил их в отдельной статье. Но почти все они имеют общую проблему в виде складки на экране. Плюс они толстые и не защищены от падений. В этом смысле Huawei Mate Xs 2 сделал некоторый шаг вперед, получив новейшую технологию складывания экрана.

Она комплектуется шарнирами нового поколения с двойным вращением в виде крыла орла. В результате экран в разложенном состоянии будет намного более гладким. Это первый экран с композитной усиленной структурой.

Месяц со складным Huawei P50 Pocketв. Самый красивый телефон, но не без недостатко.

Самый прочный складной телефон

Помимо такого дизайна, в Huawei Mate Xs 2 также используется множество инновационных материалов и технология микроволокна. Вес смартфона составляет 255 грамм. Таким образом, он почти равен весу обычных мобильных телефонов. Композитный многослойный экран повышает прочность всей конструкции и обладает лучшей устойчивостью к изгибу (в 1,4 раза), ударопрочностью (в 2,8 раза) и лучшей устойчивостью к падению (в 2,5 раза).

Пока все хорошо, но плохо то, что компания опять выпустила складное устройство с экраном наружу. Смотрится оно хорошо, раскладывать его удобно, но это огромный минус с точки зрения долговечности. Как ни усиливай складной экран, он все равно не будет таким же прочным, как у моноблоков. Но и там они царапаются. Поэтому с Huawei Mate Xs 2 придется быть осторожным. Многие думали, что после выхода Mate X 2 с экраном внутри Huawei не вернется к ”внешней” схеме, но они ошибались.

Характеристики Huawei Mate Xs 2

В развернутом виде размер экрана нового смартфона достигает 7,8 дюймов, превращая гаджет в планшет. В этом режиме разрешение дисплея достигает 2480×2200 пикселей. Остальные параметры экрана включают золотое сечение 8:7,1, интеллектуальную высокую частоту обновления 120 Гц, поддержку частоты дискретизации сенсора до 240 Гц и высокочастотную ШИМ-модуляцию 1440 Гц. В телефоне даже используется антибликовое нанооптическое покрытие. Последнее позволяет телефону отображать контент даже под прямыми солнечными лучами.

Такой форм-фактор позволяет производителям использовать только одну систему камер вместо двух. Huawei Mate Xs 2 поставляется с тройной камерой, которая может делать фотографии и селфи в высоком разрешении. Модуль включает в себя 50-мегапиксельный основной объектив, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 8-мегапиксельный телеобъектив. Камера поддерживает 3-кратный оптический зум и лазерную фокусировку.

Конечно, Huawei создала его и использует различное программное и аппаратное обеспечение собственной разработки, такое, как Huawei XD Optics, и основной цветовой движок XD Fusion Pro. Благодаря этому Mate Xs 2 делает более четкие фотографии, а цвета выглядят более естественными. Впрочем, и раньше с камерами у Huawei все было отлично.

Телефон оснащен большой батареей емкостью 4880 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Таким образом батарея может заряжаться до 90% всего за 30 минут.

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Кроме того, под капотом этого монстра используется графеновая система жидкостного охлаждения с высокой теплопроводностью. Последнее значительно улучшает способность рассеивания тепла.

Huawei Mate Xs 2 использует новые технологии с точки подключения. Это трехдиапазонный Wi-Fi (он первый в мире такой). По сути, скорость Wi-Fi может достигать 4 Гбит/с, что намного быстрее, чем у других. Телефон может использовать несколько сетей параллельно для повышения скорости сети и качества соединения.

Про процессор сказать особенно нечего, ведь это Qualcomm Snapdragon 888 4G, привычный нам по последним флагманам бренда. ”4G” в названии означает, что это специальная версия, выпускаемая для Huawei после того, как ее отлучили от 5G.

Сколько стоит Huawei Mate Xs 2

Huawei Mate Xs 2 (8+256 ГБ) — 9999 юаней ( примерно 109 000 рублей по курсу)

по курсу) Huawei Mate Xs 2 (8+512 ГБ) — 11 499 юаней ( примерно 126 000 рублей по курсу)

по курсу) Huawei Mate Xs 2 (12+512 ГБ) — 12 999 юаней (примерно 142 000 рублей по курсу)

На выбор предлагается три цвета — черный, белый и пурпурный. Предварительные заказы в Китае уже принимаются, а сами продажи начнутся 6 мая. Про глобальные поставки пока ничего не известно.