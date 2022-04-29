Huawei все не унимается и опять пытается выпустить неудачный смартфон

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин 0

Huawei не просто жива, но она еще и пытается выпускать новые телефоны. Если посмотреть на недавние P50 Pro и P50 Pocket, то и вовсе становится понятно, что у нее все хорошо. Но иногда компания, к которой я давно питаю самые теплые чувства, ведет себя очень странно, и в этой статье мы будем говорить именно о таком странном действии. Кажется, что новость о том, что китайский технологический гигант выпустил еще один складной телефон, хорошая, но она скорее странная, если посмотреть на сам аппарат. Он называется Huawei Mate Xs 2, и в названии уже кроется то, что я имею в виду. Это пятый складной телефон Huawei, и почему-то компания решила сделать шаг к истокам.

Huawei продолжает топить за такую схему.

Складной телефон Huawei

В настоящее время на рынке представлено множество смартфонов со складным экраном. Я даже приводил их в отдельной статье. Но почти все они имеют общую проблему в виде складки на экране. Плюс они толстые и не защищены от падений. В этом смысле Huawei Mate Xs 2 сделал некоторый шаг вперед, получив новейшую технологию складывания экрана.

Она комплектуется шарнирами нового поколения с двойным вращением в виде крыла орла. В результате экран в разложенном состоянии будет намного более гладким. Это первый экран с композитной усиленной структурой.

Месяц со складным Huawei P50 Pocketв. Самый красивый телефон, но не без недостатко.

Самый прочный складной телефон

Помимо такого дизайна, в Huawei Mate Xs 2 также используется множество инновационных материалов и технология микроволокна. Вес смартфона составляет 255 грамм. Таким образом, он почти равен весу обычных мобильных телефонов. Композитный многослойный экран повышает прочность всей конструкции и обладает лучшей устойчивостью к изгибу (в 1,4 раза), ударопрочностью (в 2,8 раза) и лучшей устойчивостью к падению (в 2,5 раза).

Компактный вес это хорошо. Особенно, если он не влияет на прочность.

Пока все хорошо, но плохо то, что компания опять выпустила складное устройство с экраном наружу. Смотрится оно хорошо, раскладывать его удобно, но это огромный минус с точки зрения долговечности. Как ни усиливай складной экран, он все равно не будет таким же прочным, как у моноблоков. Но и там они царапаются. Поэтому с Huawei Mate Xs 2 придется быть осторожным. Многие думали, что после выхода Mate X 2 с экраном внутри Huawei не вернется к ”внешней” схеме, но они ошибались.

Характеристики Huawei Mate Xs 2

В развернутом виде размер экрана нового смартфона достигает 7,8 дюймов, превращая гаджет в планшет. В этом режиме разрешение дисплея достигает 2480×2200 пикселей. Остальные параметры экрана включают золотое сечение 8:7,1, интеллектуальную высокую частоту обновления 120 Гц, поддержку частоты дискретизации сенсора до 240 Гц и высокочастотную ШИМ-модуляцию 1440 Гц. В телефоне даже используется антибликовое нанооптическое покрытие. Последнее позволяет телефону отображать контент даже под прямыми солнечными лучами.

Такой форм-фактор позволяет производителям использовать только одну систему камер вместо двух. Huawei Mate Xs 2 поставляется с тройной камерой, которая может делать фотографии и селфи в высоком разрешении. Модуль включает в себя 50-мегапиксельный основной объектив, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 8-мегапиксельный телеобъектив. Камера поддерживает 3-кратный оптический зум и лазерную фокусировку.

Когда экран с двух сторон это удобно, но. царапин будет больше.

Конечно, Huawei создала его и использует различное программное и аппаратное обеспечение собственной разработки, такое, как Huawei XD Optics, и основной цветовой движок XD Fusion Pro. Благодаря этому Mate Xs 2 делает более четкие фотографии, а цвета выглядят более естественными. Впрочем, и раньше с камерами у Huawei все было отлично.

Телефон оснащен большой батареей емкостью 4880 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Таким образом батарея может заряжаться до 90% всего за 30 минут.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Кроме того, под капотом этого монстра используется графеновая система жидкостного охлаждения с высокой теплопроводностью. Последнее значительно улучшает способность рассеивания тепла.

Huawei Mate Xs 2 использует новые технологии с точки подключения. Это трехдиапазонный Wi-Fi (он первый в мире такой). По сути, скорость Wi-Fi может достигать 4 Гбит/с, что намного быстрее, чем у других. Телефон может использовать несколько сетей параллельно для повышения скорости сети и качества соединения.

Цвет выбирается только для задней стенки. экран, естественно будет всегда черным.

Про процессор сказать особенно нечего, ведь это Qualcomm Snapdragon 888 4G, привычный нам по последним флагманам бренда. ”4G” в названии означает, что это специальная версия, выпускаемая для Huawei после того, как ее отлучили от 5G.

Сколько стоит Huawei Mate Xs 2

  • Huawei Mate Xs 2 (8+256 ГБ) — 9999 юаней (примерно 109 000 рублей по курсу)
  • Huawei Mate Xs 2 (8+512 ГБ) — 11 499 юаней (примерно 126 000 рублей по курсу)
  • Huawei Mate Xs 2 (12+512 ГБ) — 12 999 юаней (примерно 142 000 рублей по курсу)

На выбор предлагается три цвета — черный, белый и пурпурный. Предварительные заказы в Китае уже принимаются, а сами продажи начнутся 6 мая. Про глобальные поставки пока ничего не известно.

Теги
Лонгриды для вас
Как проверить состояние аккумулятора на Xiaomi

Аккумулятор в смартфоне - наверное, основная боль пользователей на сегодняшний день. Состояние батареи ухудшается после каждой зарядки, а на это еще и влияет качество используемых аксессуаров: вы же помните, как правильно их выбирать? Из-за этого в дальнейшем наблюдается быстрый разряд аккумулятора на смартфоне, а менять ее - отнюдь не дешевое удовольствие даже на современных моделях Xiaomi. Чтобы не оказаться с разряженным смартофоном и не довести его до внезапного отключения, нужно время от времени проверять состояние батареи. Рассказываем о нескольких методах, как это можно сделать на смартфонах Xiaomi.

Читать далее
Android 13 и новый складной Huawei: итоги недели

Последняя полная неделя 2021 года не была очень богатой на события. Правда, у нас появилось несколько интересных слухов и утечек. Одни из них указывали на то, каким будет новый Samsung Galaxy S22, а другие и вовсе показали некоторые особенности Android 13, который выйдет только в следующем году. Но были и настоящие, для многих даже долгожданные новинки, которые вряд ли массово появятся за пределами Китая, но все равно представляют большой интерес. Естественно, я говорю о складном Huawei P50 Pocket. Все это и многое другое вы найдете в нашей традиционной новостной подборке. Давайте вспомним все, что было.

Читать далее
Как доказать преимущество Android фанату iPhone

На днях мы с другом обсуждали интересный вопрос: стоит ли переходить с iOS на Android? Я предложил начать с малого: приобрести недорогой смартфон на Android, чтобы поэкспериментировать и хотя бы немного погрузиться в эту ОС. Шутка ли, но друг назвал покупку смартфона на Android аутоагрессией (т.е., вред самому себе). Разгорелась нешуточная дискуссия о том, что лучше (конечно, iPhone), но я настаивал, что Android - далеко не тот, что был, скажем в 2013 году. Понятное дело, что спор бессмысленный, но, если вдруг не хотите давать Android в обиду, то вот вам несколько пунктов, которые способны поставить владельца iPhone на место.

Читать далее
Новый комментарий