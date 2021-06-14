Поговаривают, что Galaxy S21 FE может и не выйти. Причина серьезная

После того, как в прошлом году Samsung выпустила новый для нее Galaxy S20 FE, стало понятно, что линейка будет настоящим хитом. Пользователи ее хорошо приняли, а сама компания дала понять, что будет продолжать выпуск модели. Мы много раз обсуждали, каким он будет, как будет выглядеть и как впишется в модельный ряд между подешевевшим Galaxy S21 и очень сбалансированным Galaxy A52. И пришли плохие новости, как говорится, откуда не ждали. Если верить некоторым утечкам, компания могла отказаться от производства новинки или как минимум приостановить его. Откуда появилась информация, может ли такое случиться и почему такое вообще возможно? Давайте разбираться.

Новый Galaxy S21 FE

Не знаю, как вы, а я действительно ждал этот смартфон. Раньше я не любил Samsung, но после появления OneUI мое отношение к компании начало меняться. И не только из-за операционной системы. Я пользовался Samsung Galaxy S20 FE и Galaxy S21 достаточное количество времени, чтобы составить о них свое впечатление. Теперь я очень жду Galaxy S21 FE, но есть вероятность, что ждать придется долго.

Изначально говорили, что он выйдет в августе вместо Galaxy Note 21 или в сентябре на отдельном мероприятии, но теперь в новом отчете из Кореи говорится, что доступный флагман может серьезно пострадать из-за нехватки микросхем в мире. Правда, с этим отчетом не все так гладко, но об этом расскажу ближе к концу статьи.

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Выйдет ли Samsung Galaxy S21 FE

ETNews сообщает, что Samsung приостановила производство Galaxy S21 FE из-за нехватки процессоров. Информация поступила со ссылкой на отраслевые источники. Партнерам Samsung по поставкам, очевидно, сообщили в пятницу (11 июня), что производитель приостанавливает производство деталей S21 FE и отменяет заказы на различные материалы. В сообщении указывается, что партнеры считают это решение отказом от запуска Galaxy S21 FE. По крайней мере, в изначально запланированные даты.

Ранее Samsung рекомендовали использовать чипсет Snapdragon 888 для нового смартфона, но похоже, именно он и стал камнем преткновения при производстве. Мол чип не производится в достаточном количестве, чтобы обеспечить запуск нормальных партий смартфона.

Я знаю, что Samsung заказала оборудование Qualcomm для складных телефонов и приостановила использование модели FE из-за нехватки полупроводников — сказал ETNews отраслевой источник.

Проблемы при производстве смартфонов

Теоретически возобновление производства возможно, но в такой ситуации приостановка может оказаться очень продолжительной. И то, шаг назад возможен только в том случае, если Samsung сможет решить проблему нехватки микросхем. Вот только проблема эта слишком глобальная, чтобы решить ее так быстро. Тем более, что ранее Qualcomm заявляла, что нехватка чипов может продлиться до конца 2021 года. Это еще оптимистичное мнение. Intel заявляет, что дефицит может продлиться ”пару лет”.

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Можно сказать, что-то вроде ”все понятно, расходимся”, но наши коллеги из издания Android Authority успели задать вопрос официальным лицам в южнокорейской компании и выяснили, стоит ли отказываться от ожидания.

Samsung сообщила Android Authority, что не комментирует слухи и предположения, появившиеся в отчете ETNews. Интересно и другое — сам отчет почему-то удалили. Вот так… Он был, а теперь его просто нет. Информации о том, почему так произошло, пока никакой нет, но подобное издание не стало бы так просто швыряться статьями. Одно понятно точно — дыма без огня не бывает.

Тем не менее, Samsung сообщила Bloomberg в отдельном ответе, что никакого решения относительно будущего телефона принято не было:

Хотя мы не можем обсуждать детали невыпущенного продукта, ничего не было определено относительно предполагаемой приостановки производства. — сообщили представители бренда.

Пусть отчет ETNews и был удален по какой-то причине, но слова, переданные Bloomberg, дают много места для полета фантазии. Понимать это можно как угодно, но пока от ответа Samsung сквозит неуверенностью и нежеланием говорить, что от модели не отказались. Скорее всего, трудности есть и рассматриваются разные варианты, а ETNews просто поспешили поделиться одной из версий. Мы знаем, что компаниям нелегко бороться с нехваткой полупроводников и, возможно, мы постепенно начинаем нести реальные потери.