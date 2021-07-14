Экран телефона Самсунг стал зелёным. В чём дело

Большинство проблем, с которыми сталкиваются пользователи смартфонов вне зависимости от их производителя, носят программный характер. Неполадки в работе облачных сервисов, низкая автономность, перебои в работе Wi-Fi или LTE – всё это следствия недоработок в обновлениях, которые получает Android или системные приложения. Поэтому по большому счёту ничего страшного в них нет, поскольку практически всё подлежит исправлению. Но бывают и такие проблемы, которые повреждают устройства на физическом уровне. Так, как в случае с зелёными экранами.

Владельцы Galaxy S20 начали жаловаться на то, что экраны их смартфонов неожиданно окрасились в зелёный цвет. Причём почти у всех дефект проявился в разное время, так что программное обновление тут скорее всего не при чём.

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Поэтому комментарии о позеленении появились с достаточно большой задержкой относительно друг друга. Одна из первых жалоб датируется маем, и с тех пор их накопилось ещё несколько десятков, что указывает на относительную массовость проблемы.

Почему экран стал зелёным

Всё бы ничего, если бы проблема не имела прогрессирующего характера. Сначала на экране появляются просто зелёные пятна. Чаще всего они располагаются хаотично в разных местах матрицы, но это не принципиальный момент.

Гораздо важнее, что со временем эти пятна – изначально небольшие – начинают расширяться, пока не захватывают всю рабочую площадь дисплея. В результате пропадает изображение, вместо которого появляется белый или полностью зелёный экран, однако чувствительность тачскрина при этом не теряется, хотя смысла в этом немного.

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Вообще, позеленение – это проблема, характерная исключительно для AMOLED-экранов. Она может возникать по разным причинам, но в подавляющем большинстве случаев появление зелёных полос на дисплее, независимо от их толщины и количества, считается браком.

Интересный факт: несмотря на то что позеленение характерно скорее для органических матриц, бывает, что похожая проблема наблюдается и на IPS-экранах. Правда, там она проявляется не в виде полос или пятен, а в виде обширной зелёной подсветки.

Поэтому устранить их подручными средствами, как правило, не получается ни у кого. Конечно, кое-кто сообщает об успешных попытках убрать зелёные полосы с экрана откатом прошивки или перезагрузкой, однако большинству пользователей ничего подобного не удаётся.

Зелёный экран на телефоне. Что делать

Очевидно, что появление зелени на экране носит сугубо аппаратный характер. Несмотря на то что он может проявляться в результате установки дефектного обновления ПО, исправить его таким же обновлением уже не удастся. На это указывает опыт сервисных центров, которые занимаются решением подобных проблем.

К нам действительно часто обращаются пользователи с зеленой полосой на экране. Проблема здесь в нарушении электропроводящего слоя (шлейфа дисплея). Чаще всего это происходит при падении телефона и попадании воды внутрь, также причиной может быть перегрев, — рассказали в сервисном центре Apple Pro.

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Единственный способ устранить позеленение экрана – заменить дисплей. Если аппарат ещё на гарантии, можно обратиться в сервисный центр, и скорее всего замену произведут бесплатно. Но, если гарантия уже прекратилась, вероятно, что платить за замену придётся самостоятельно.

Другое дело, что в случае с Galaxy S20 скорее всего место имел производственный брак. То есть Samsung попросту установила в смартфоны некачественные комплектующие, которые вышли из строя по прошествии небольшого срока службы. Поэтому, даже если вы знаете, что гарантийный срок уже истёк, всё равно обратитесь в авторизованный сервисный центр. Возможно, там вам помогут бесплатно.