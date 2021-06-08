А что если проблемы у Huawei — это хорошо?

Все мы помним историю, которая началась в мае 2019 года. Тогдашний президент США Дональд Трамп обрушился на Huawei с санкциями и для начала запретил ей пользоваться Android. Он издал распоряжение о внесении компании в ”черный список” и постепенно санкционное давление только усиливалось. За первым годом запрета на использование Android последовал второй, а потом компания и вовсе потеряла доступ к столь важным для нее электронным компонентам. С одной стороны, это плохая ситуация, но может быть в ней все же есть плюсы? Что, если это пошло на пользу хоть кому-то, кроме тех, кто ввел санкции? Давайте разберемся в ситуации еще раз и посмотрим, кто от этого выигрывает.

Почему Huawei больше не продается

Интересно, что в 2020 году, когда санкции уже действовали, Huawei ненадолго обогнала Samsung и стала крупнейшим производителем смартфонов в мире. Но тогда такое стало возможным только благодаря пандемии и тому, что когда Китай — огромный рынок сбыта — уже начал восстанавливаться, остальные еще были в стадии падения. Однако, спустя всего год, компания не попадает даже в пятерку лидеров продаж. По мнению аналитиков, продажи смартфонов сократились примерно в 8-10 раз.

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Такой исход неудивителен. Без доступа к американским компаниям — в первую очередь к Google, от которой в значительной степени зависит экосистема Android, — падение получается вполне закономерным. Что удивительно, так это то, что администрация Трампа — и в конечном итоге администрация Байдена — никогда не отменяла и не ослабляла санкции. Более того, они даже не видят поводов сделать это.

Снимут ли санкции с Huawei

Многие эксперты в области технологий и даже сама Huawei, похоже, думали, что санкции принесут серьезные проблемы, но будут временными. Подобное мы могли наблюдать на примере ZTE несколько лет назад. Однако, похоже, это не так.

Прошло два года и индустрия смартфонов признала, что Huawei больше не является глобальным игроком, и пришло время попытаться понять, к чему мы пришли. Что изменилось в отрасли без Huawei? Сейчас промышленность лучше или хуже? И самое главное — что будет с Huawei?

Можно ли установить Google на Huawei

Безусловно, две основные линейки смартфонов Huawei — серия P и серия Mate — в прошлом году показали отличные результаты. Это были хорошие производительные смартфоны с высоким качеством камеры и они оказались одними из лучших в прошлом году. Правда, рекомендовать их кому-то за пределами Китая было бы несколько неосмотрительно. В первую очередь из-за отсутствия сервисов Google. Установить их можно, но с каждым днем все сложнее — лазейки закрываются.

Huawei показала внешний вид Huawei P50, крутые мониторы и телевизор.

Эта потеря окажет влияние на всю отрасль. Если Huawei не будет подталкивать другие компании, в частности Samsung, к внедрению инноваций, вполне вероятно, что они расслабятся и не будет такой острой конкуренции, дающей нам классные продукты. Конечно, Samsung все еще нужно бороться с Apple и множеством китайских производителей, поэтому она не может почивать на лаврах. Но последние пять лет Huawei была ее крупнейшим конкурентом в мире Android. Теперь эта конкуренция ушла.

Складные телефоны Samsung и Huawei

Примечательно, что Huawei также была лучшим конкурентом Samsung в области складных устройств. Конкуренция была настолько острой, что складную модель компании представили с разницей в один день. Несмотря на то, что на подходе множество компаний, выпускающих складные устройства, Samsung теперь еще долго будет иметь полную свободу действий в этом направлении.

И не забывайте, что Huawei не просто конкурировала с другими производителями смартфонов. Она также конкурировала с производителями чипов, такими, как Qualcomm. Хотя чипсеты Huawei Kirin чаще всего немного уступали новинкам Snapdragon, они были хорошо оптимизированы и в своих смартфонах работали хорошо. А еще опять же стимулировали конкуренцию. Тем более они были лидерами в сфере ИИ. Пока мы не очень понимаем, где его применять, но в будущем у них точно был бы задел в этой сфере.

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Выход Huawei за пределы списка пяти крупнейших мировых производителей смартфонов позволил другим китайским компаниям выйти на новый уровень. Самым большим победителем здесь, несомненно, является Xiaomi, которая сейчас занимает третье место после Samsung и Apple. Хотя подняться дальше компании будет непросто.

Какие телефоны продаются лучше всего

Между тем, несколько брендов из семейства BBK также продвинулись вверх, в том числе Oppo, Vivo и Realme. Что касается Realme, то теперь это шестой по величине продаж производитель смартфонов, хотя ему всего три года.

Выше я сказал, что мы лишились доли конкуренции среди лидеров. Но те самые компании с 4-7 мест рейтинга, наоборот, начали активно предлагать крутые и недорогие решения, чтобы привлечь внимание тех, кто раньше пользовался Huawei. Этим и можно объяснить

всплеск внимания к Realme и Xiaomi.

Даже Google, которая, казалось, раньше выпускала смартфоны для галочки, теперь начала думать о своем складном смартфоне, готовит собственный процессор и даже начала уважительнее относиться у недорогим моделям. В этом году, возможно, мы увидим рост мобильного подразделения.

Получается, конкуренция не пропала, а наоборот, только начинается. Мы готовимся увидеть глобальный передел рынка. По крайней мере той его трети, которую занимала Huawei.

Хорошо ли, что ввели санкции

Вполне возможно, что уход Huawei в конечном итоге пойдет на пользу отрасли. Пока Realme, Poco и другие игроки с ограниченным бюджетом яростно борются за новых клиентов, Xiaomi, Oppo и Vivo могут побороться за место среди устройств премиум-класса. Между тем, Samsung и Apple будут продолжать спорить друг с другом на вершине горы.

А вообще, то, что случилось с Huawei, было несправедливо. Я не буду говорить, что Huawei не смогла внедрить инновации и провалила собственное долгосрочное развитие, как Motorola. Huawei больше не участвует в игре, потому что правительство США решило, что так должно быть. Обидно, когда таким образом кто-то вмешивается в реальный рынок и свободную конкуренцию.

В любом случае важно помнить, что Huawei никуда не денется. Конечно, подразделение смартфонов может быть ограничено в основном своей огромной китайской аудиторией, но это еще не все, чем занимается Huawei.

Мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет компания будет использовать свои значительные технические таланты в других областях. Мы увидим новые планшеты, компьютеры, носимые устройства и аудио технику Huawei. Мы также, вероятно, увидим, как компания расширяется в новых технологических сферах, таких, как виртуальная реальность, транспорт и, возможно, даже здравоохранение.

Huawei — любимый бренд в Китае, пользующийся поддержкой правительства этой страны. У нее есть и будут сотни миллионов клиентов. С таким успехом сложно говорить о поражении. Но и победой это не назовешь. С другой стороны, вышли бы Harmony OS и телевизор Huawei, если бы не было такой встряски всей компании, и ей не пришлось бы искать новые пути развития? Сложный вопрос.

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Конечно, пока что Harmony OS имеет функциональный вид Android 10 с некоторыми визуальными изменениями, но это доказывает, что Huawei намерена и дальше поставлять Китаю множество смартфонов.

Однако дни компании на мировом рынке смартфонов, похоже, сочтены. Окончательный эффект мы увидим только через несколько лет, но пока можно сказать, что и плюсы в этом есть. В том числе и для самой Huawei.