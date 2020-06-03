Как обменять старый Samsung на новый и получить наушники Galaxy Buds+ в подарок

За последние годы в России стала довольно популярной программа трейд-ин при покупке техники. Если раньше про нее слышали в основном автодилеры и покупатели автомобилей, то сейчас в трейд-ин сдают холодильники, стиральные машины, компьютеры, исключением не стали и телефоны. Не всем хочется связываться с барахолками, встречаться в торговых центрах или переходах метро, чтобы продать смартфон, гораздо проще и безопаснее сдать старый телефон при покупке нового и получить скидку. Некоторые магазины иногда хитрят и оценивают смартфон дешевле его реальной цены, однако есть сервисы, которые делают trade in телефонов действительно выгодным.

Основная проблема таких магазинов в том, что они принимают в трейд-ин далеко не все смартфоны, а только «избранные» модели — как правило, не больше 5-7 вариантов. То есть сдать в учет цены нового телефона, например, Galaxy S8 или другой более старый телефон уже не получится. Найти сервис, где можно сдать почти любую модель Samsung (вроде Galaxy J7), не так просто. Тем не менее бывают исключения — Greatsteve, например, принимает на обмен 125 моделей смартфонов. Можно запросто сдать в trade in Samsung Galaxy S8 и получить новенький Galaxy S20 или обменять с доплатой старенький Galaxy S7 на Galaxy S10 Lite.

Как поменять старый Samsung на новый

Рассчитать индивидуальную цену обмена своего старого телефона Samsung можно прямо на сайте Greatsteve. Сначала выбираете нынешнюю модель своего смартфона — можно нажать на одну из предложенного списка или ввести свое название в поле «Другая модель». Попробуем поменять Samsung Galaxy S8 на Samsung Galaxy S20.

Далее нужно ответить на несколько вопросов: как давно у вас нынешний телефон, где был куплен (можно без уточнения, просто тип магазина), производилась ли замена экрана. Все это влияет на конечную цену, которую нужно будет доплатить, чтобы получить новый смартфон Samsung.

Затем самостоятельно оцениваете состояние своего телефона — как правило, если аккуратно с ним обращаться, можно поставить «Как новый» или «Хорошее». Также вас попросят уточнить комплект — осталась ли коробка, наушники или, может быть, даже чек. У большинства пользователей обычно точно остается зарядка и наушники, но есть и те, кто хранят все — от коробки в идеальном состоянии до чека (правда, он выцветает со временем). От этого также будет зависеть размер доплаты за новый телефон.

А здесь начинается самое интересное. Нужно выбрать, какой телефон вы хотите взамен старого. На момент написания статьи обмен был возможен на Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S10, Galaxy A51, Galaxy A71 и Galaxy A40. Однако список моделей постоянно пополняется, и что удобно — если нужного вам телефона нет в наличии, можно связаться по горячей линии или оставить заявку на сайте Greatsteve. В других магазинах обычно такого нет — либо покупаете то, что есть, либо ничего не берете.

Получить наушники в подарок при покупке Samsung

Обмен Samsung Galaxy S8 в хорошем состоянии на Samsung Galaxy S20 обойдется в 58 570 рублей. В обычном магазине за такой новый телефон попросят все 70 000 рублей. А здесь при обмене старого телефона на новый еще и дадут в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds+, которые, между прочим, стоят еще 11 000 рублей. За трейд-ин, как правило, получаешь меньше, чем при продаже телефона на барахолке, но с учетом цены наушников предложение получается действительно выгодное.

Все новые телефоны официальные, с сертификацией Ростест, а при желании можно прямо на сайте оставить заявку на беспроцентную рассрочку на 6 или 12 месяцев. Сервис предлагает бесплатную доставку и сейчас работает в Москве, Казани, Туле и Белгороде. Совсем скоро запуск планируется и в других городах, так что оставлять свои заявки на обмен можно уже сейчас.

Наверняка найдутся сторонники продажи смартфона «по старинке» на барахолках, но здесь каждый выбирает сам, что для него удобнее. Чтобы самому продать старый телефон и купить новый, нужно выложить объявление, встретиться с покупателем, забрать деньги, затем найти подходящий новый смартфон, опять куда-то поехать, посмотреть — не самый быстрый процесс. Не говоря о том, что на рынке вторичных устройств много мошенников, которые могут расплатиться фальшивыми купюрами или воспользоваться другими схемами, чтобы остаться и с деньгами, и с вашим телефоном. И если даже вы продадите свой телефон на пару тысяч дороже на каком-нибудь сайте объявлений, разве стоит оно того? Trade in Samsung в этом плане гораздо удобнее и безопаснее.

Можете сами зайти на сайт сервиса Greatsteve и сразу посмотреть, во сколько вам обойдется обмен старого смартфона на новый. Там даже айфоны меняют на новые, но об этом поговорим позже.

Обменять старый телефон Samsung на новый