Каждый пользователь смартфона хочет, чтобы его электронный помощник служил ему верой и правдой. Желательно, чтобы он это делал как можно дольше. Для этого есть много рекомендаций от производителя, но иногда мы сами все портим. В итоге, или смартфон отказывается работать раньше, чем мы захотим его сменить, или очень сильно теряет в стоимости при перепродаже. Каждый косячит по-своему, но я лично знаю одного человека, который делает минимум четыре из пяти приведенных в этой статье действий. Чтобы вы не повторяли его ошибки, советую вам с ними ознакомиться. Если вы о них знаете, все отлично — просто повторите. Если нет, лучше их запомнить.

Можно ли носить смартфон без чехла?

Первым, что портит смартфон при ежедневной эксплуатации, является нежелание их владельцев пользоваться чехлами. Мол ощущения не те. Я не являюсь фанатом такой ”контрацепции”, но некоторым горе-владельцам прям надо пользоваться чехлами. И желательно, чтобы они были потолще.

Некоторые смартфон стоят очень дорого. Например, чехол для Galaxy Fold стоит как бюджетный смартфон Xiaomi

Сейчас есть очень неплохие модели, которые выглядят хорошо, разработаны с учетом дизайна смартфона и приятно лежат в руке. Стоит помнить, что даже самая тонкая модель чехла может защитить смартфон, как минимум от царапин. Если он чуть потолще, заодно нивелирует выпирание камеры. Я пользуюсь им, в первую очередь, для этого.

Больше всего в защите нуждаются недорогие модели и модели средней ценовой категории. Флагманы сделаны из таких материалов, которые очень слабо царапаются. Зато их можно разбить, а менять экран за пару десятков тысяч рублей или заднюю стенку никто не захочет.

Если вы часто роняете смартфон, лучше пользоваться чехлом. Тем более, среди них есть очень красивые варианты

Лучше всего справляются с защитой оригинальные чехлы, но есть неплохие модели и от сторонних производителей. Для особо сильной защиты можно выбрать монструозные UAG, а для повседневной — что угодно, вплоть до вариантов с ”Алика”.

Отдельно отмечу, что защитные стекла на экран помогают только от царапин. Не верьте, что они защитят от разбивания. Многочисленные тесты это доказали. Экран не разобьется, только если корпус не деформируется при падении. Стекло не предотвратит деформацию, а хороший чехол может.

Защитное стекло способно защитить только от царапин и очень специфических ударов. Слишком надеяться на него не стоит

Как правильно заряжать смартфон?

Обычно по этому поводу возникает больше всего вопросов. Подробно с рекомендациями по зарядке смартфона вы можете ознакомиться в статье Владимира Кузнецова. Сейчас мы отметим только основные моменты.

Прежде всего стоит понимать, что аккумулятор в основном портится не от частой или несвоевременной зарядки, а от количества ее циклов. Чем больше раз вы зарядите смартфон, те больше ”уйдет” аккумулятор. Он начнет быстрее разряжаться, выключаться на морозе, греться или все перечисленное вместе.

При этом не стоит думать, что если вы заряжаете смартфон все время от 40 до 80 процентов, то вы ни разу не прошли цикл. Набрали в сумме 100 процентов (2 раза по 50, 10 раз по 10, 5 раз по 20 и так далее) — цикл набран.

В случае, если аккумулятор работает как-то не так, попробуйте откалибровать батарею. Недавно я рассказывал, как это сделать. Если это не поможет, то лучше идти в сервис. Желательно выбирать хороший сервис, ведь все мы помним истории, как батареи смартфонов взрывались во время использования.

Главное, помните, что в 99,9% смартфонов уже много лет ставятся аккумуляторы, которым все равно, когда их заряжают. У них нет эффекта памяти. Единственное, чего они не любят, так это глубокого разряда. Это когда смартфон долго лежит разряженным. Если вы не планируете им пользоваться, зарядите его до 50-70 процентов, выключите и уберите на хранение. Так вы продлите ему жизнь.

Многие по-старинке думают, что лучше разрядить смартфон побольше для более безопасной зарядки. Сейчас это не работает. Так вы будете нагружать аккумулятор выше нормы.

Не стоит разряжать смартфон полностью. Аккумулятору от этого точно не будет лучше

Можно ли отремонтироваться смартфон самому?

Можно! Но надо понимать, что все действия производятся в этом случае на свой страх и риск. Особенно это касается дорогих моделей с дорогими компонентами и защитой от воды. Надо понимать, как удалить проклейку, как приподнять экран и как аккуратно отключить все шлейфы.

Если вы не умеете этого делать, лучше обратиться в хороший сервис. Подобрать его можно по рекомендациям друзей или по отзывам в Интернете. Но во втором случае надо изучать все внимательно. При обращении в сервис вы немного переплатите за работу, но зато не будете рисковать дорогим смартфоном и еще более дорогими нервами.

Я разбирал смартфоны и знаю. Это кажется очень простым делом, но без опыта натыкаешься на много подножных камней. Будьте осторожны, иначе гаджету может понадобиться еще более дорогой ремонт.

Не стоит полагаться на ролики iFixit и других мастеров. Разобрать смартфон без подготовки намного сложнее, чем кажется

Можно ли брать смартфон в ванную?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но я бы не рекомендовал. Кроме того, что вы можете уронить его в воду, есть и другие опасности.

Главной такой опасностью будут водяные пары и мокрые руки. Так, вода может попасть в разъемы и повредить смартфон. Даже если смартфон защищен от воды, падающий на контакты пар оседает и оставляет на них соли, которые могут приводить к коррозии контактов.

Повышенная влажность в ванной комнате может привести к повреждению контактов даже защищенного от воды смартфона.

Даже не хочется в очередной раз говорить о том, что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пользуйтесь в ванной смартфоном, который подключен к розетке.. Даже если вы уверены, что не уроните его воду, риск глупой и нелепой смерти возрастает в разы.

Даже если вы это знаете и не делаете так, напомню еще об одном важном моменте. Сразу после выхода из ванной не ставьте смартфон на зарядку. Из-за за пара в нем может быть влага. Это может привести к замыканию и выходу смартфона из строя.

Ответим на вопрос многих. Почему одни смартфоны защищены от попадания воды, а другие — нет

Смартфон на холоде и смартфон на солнце

В инструкции к смартфону всегда указано, при каких условиях его можно хранить и эксплуатировать. Как правило, температура, указанная в документах, редко сильно превышает комнатную. Обычно производители сильно перестраховываются, но жестить все равно не стоит.

Если вы оставляете смартфон на солнце, он изнашивается быстрее. В первую очередь, это может привести к повреждениям батареи. Именно поэтому не рекомендуется класть смартфон летом на торпеду автомобиля или зимой (когда работает печка) вешать как навигатор на решетку вентиляции. Если делаете так, хотя бы отключите этот воздуховод. А вообще, я уже рассказывал, почему нельзя пользоваться смартфоном в качестве навигатора.

Зимой носите смартфон во внутреннем кармане куртки, а не во внешнем. Так вы защитите его от воздействия отрицательной температуры, ее перепада при переходе с улицы в помещение.

Не кладите летом смартфон на солнце, а зимой носите его во внутреннем кармане куртки

Как сделать так, чтобы смартфон служил дольше?

Конечно, смартфон не вечен и рано или поздно его придется менять. Я уже рассказывал, почему не стоит гоняться за последними моделями, и, возможно, вы со мной согласитесь. А при аккуратной эксплуатации, вы сможете его дороже продать. Но и тут есть альтернативное мнение. Один мой знакомый говорил, что не хочет беречь вещи (машину, смартфон и тому подобное) для того, кому он их потом продаст. В итоге он просто продавал дешевле и не беспокоился о сохранности вещей.

Как показывает практика, бОльшая часть пользователей хочет сохранить свой смартфон в первоначальном виде подольше, но не знает как. Я собрал основные ошибки таких пользователей. Если с ними ознакомитесь, то сможете понять, готовы ли вы действовать в этом ключе.