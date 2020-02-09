Часто ли у вас бывало такое, что смартфон работал, но выключался при остатке заряда 30-40 процентов и более? Если вам это знакомо или, например, вы сталкивались с проблемой уменьшения емкости батареи, вам стоит пройти одну достаточно простую процедуру, которая потребует не очень много времени, но, скорее всего, позволит решить почти все проблемы, если они не являются патологическими. Конечно, можно пойти в сервис и просто заменить батарею, но этот вариант лучше оставить на крайний случай и сначала попробовать решить вопрос на уровне системы. В этой статье я расскажу, зачем нужно калибровать аккумулятор и в какой ситуации это может принести реальную пользу.

Когда нужно калибровать аккумулятор на Android?

В первую очередь, надо понять, сколько лет вашему смартфону. Если это ветеран из прошлого, который еще застал времена, когда 32 ГБ памяти в смартфоне можно было хвастаться, вам не стоит ждать чудес и приведенный ниже способ не для вас. Если вы купили его год назад или даже меньше, вам прямая дорога к калибровке в следующих случаях.

Главным звоночком о том, что пора что-то делать с батареей, будет отключение аппарата на значениях 20-30 процентов заряда. Иногда это значение может доходить до 50 процентов и выше. Конечно, это не нормально и так работать смартфон не должен. Даже на холоде это не считается нормой, хотя многие думают иначе и мирятся с этим. На холоде это, так скажем, допустимо, но точно не является нормой.

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Еще одним признаком того, что нужна калибровка батареи является некорректное отображение заряда. Например, на полностью заряженном смартфоне может отображаться значение 90 процентов. Бывают случаи, когда отображается 100 процентов заряда, но буквально в течение нескольких минут уровень падает на 10-15 процентов и дальше нормально работает. Многие пользователи в нашем Telegram-чате жалуются на случаи, когда заряд колеблется в диапазоне 80-100 процентов, когда смартфон отключен от зарядки. При этом значение не только уменьшается, но может и увеличиваться.

Во всех этих случаях можно смело калибровать батарею — хуже точно не будет. Можно поискать хорошее приложение для этого, но, как показывает практика, все они имеют свои минусы и ждать от них многого не стоит. Проще воспользоваться “ручным” способом. Тем более, такой способ рекомендует сама Google.

Как откалибровать батарею смартфона на Android?

Есть способы с полной разрядкой (пока сам не выключится) и последующей полной зарядкой смартфона до максимального значения. Этот способ не плох и может сработать, но лучше уделить внимание тому методу, который на форумах поддержки дают специалисты Google.

Для начала подключите зарядное устройство к смартфону и выполните зарядку. Важно, чтобы зарядка была полной, и даже после достижения значения 100 процентов он все равно был подключен к питанию не менее восьми часов. Отключать кабель нельзя. Поэтому проще всего включить такую зарядку на ночь.

После этого надо отключить зарядное устройство и выключить смартфон. После того, как он выключиться снова подключите к нему кабель зарядки и продолжайте зарядку минимум в течение часа.

Отключите зарядку и если смартфон не включился автоматически, включите его. После этого дайте ему немного полежать во включенном состоянии с разблокированным экраном.

Через 10-15 минут снова выключите его и еще на час подключите к зарядке в выключенном состоянии. После этого смартфон можно будет включить и пользоваться им как обычно.

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Как уже было сказано выше, такой метод должен решить проблему работы батареи или отображения ее состояния, если она является софтверной. В том случае, если это не помогает, вам прямая дорога в ремонт (только выбирайте качественный сервис) или к производителю, чтобы решить вопрос по гарантии.

Как и спорткар без бензина, современный смартфон при всем его качестве, мощности и универсальности просто ничто без нормального аккумулятора. Если он не работает так, как должен, и нет уверенности, что при 50 процентах он будет работать столько же, сколько работал до этого — это не жизнь, а мучение. Емкого вам аккумулятора!