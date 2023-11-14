Как правильно выбрать смартфон для ребенка и какую модель купить

Сейчас сложно представить себе человека без смартфона в руке. Мобильными устройствами пользуются люди самых разных возрастов, и каждый человек находит им свое применение. В то же время открытым остается вопрос, со скольки лет нужно покупать телефон детям. Мнения на этот счет полярные, но все сходятся на том, что от умного устройства есть польза, и глупо было бы ее игнорировать. Потому не будем тратить время на лишние разговоры и просто разберемся, какой смартфон купить ребенку.
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Зачем ребенку смартфон
Странно, если вы до сих пор сомневаетесь, нужен ли смартфон ребенку. Очевидную пользу дети могут получить уже с двух-трех лет, поскольку умные устройства выполняют сразу несколько важных функций. Во-первых, смартфон — средство связи, без которого не обойтись ни одному школьнику. Во-вторых, устройство на базе Android может предложить огромное количество развивающих и образовательных приложений для детей разных возрастов.
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Также смартфон дает большой простор для реализации творческих задумок, а еще выступает в качестве инструмента с играми и развлекательными сервисами. Наконец, он полезен и родителям, потому что позволяет отследить ребенка по GPS и контролировать его действия.
Как выбрать смартфон для ребенка
В отличие от взрослого человека, ребенку по понятным причинам сложно сформулировать, чего он хочет от умного устройства. Кроме того, маленькие дети постоянно что-то ломают или неаккуратно пользуются вещами. В связи с этим ребенку лучше купить недорогой смартфон.
Думаете, подойдет любой? Нет, здесь вы не правы. Самый дешевый смартфон будет глючить и не сможет обеспечить стабильную работу даже базовых приложений. В свою очередь, мощный аппарат не в состоянии долго держать заряд. Поэтому нужно искать баланс между производительностью и автономностью.
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Важную роль при выборе смартфона для ребенка будет играть экран. AMOLED-матрицы очень яркие и контрастные, однако у некоторых людей они вызывают усталость глаз и головные боли. Так что лучше обходите их стороной и делайте выбор в пользу IPS-панелей, если планируете купить телефон ребенку. Все остальное — на ваше усмотрение.
Какой смартфон купить ребенку
Перейдем от теории к практике и рассмотрим несколько хороших смартфонов для детей от 6 до 15 тысяч рублей. На сегодняшний день это самая подходящая ценовая категория, где вам стоит присмотреться к:
- POCO C51 за 5 990 ₽. Оптимальный смартфон для ребенка 7 лет и младше. В отличие от других моделей по схожей цене, он не глючит, а еще имеет какую-никакую защиту от влаги по стандарту IP53.
- Redmi 12C за 8490 ₽. Хороший смартфон для ребенка 10 лет и младше. От POCO C51 он отличается более мощным процессором, позволяющим запустить любое приложение.
- TECNO Spark 10 за 9 690 ₽. Модель схожего уровня, предлагающая не такой производительный процессор, но имеющая 128 ГБ памяти в базовой версии. Хватит и для приложений, и для игр.
- vivo Y35 за 13 590 ₽. Смартфон для ребенка 10 лет и старше, обладающий качественным и безопасным экраном, а еще производительным, но в то же время энергоэффективным процессором Snapdragon 680.
- Infinix NOTE 30 за 14 990 ₽. Отличный смартфон для подростка. У него большой и четкий экран, классная камера и мощный процессор Helio G99, гарантирующий запас производительности на несколько лет вперед.
Апелляция к возрасту здесь весьма условна и основана на распространенных потребностях детей разных лет. Поэтому можете даже не обращать на нее внимание, исходя исключительно из своих финансовых возможностей и особенностей ребенка.
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Лучший смартфон для ребенка
Однозначно лучшим телефоном для ребенка вне зависимости от возраста будет POCO M5. Он удовлетворит все потребности, а его покупка не станет для вас тяжелым бременем, ведь стоимость устройства составляет 10-12 тысяч рублей в зависимости от магазина.
Но почему именно POCO M5? Вот вам несколько доводов в пользу этой модели:
- спинка смартфона выполнена из материала, похожего на искусственную кожу, благодаря чему он не царапается и не выскальзывает из рук;
- с завода на POCO M5 уже нанесена пленка, а его экран защищен стеклом Gorilla Glass 3;
- IPS-экран смартфона обладает высокой четкостью, но при этом безопасен для глаз, а оболочка MIUI готова предложить продвинутый режим чтения;
- процессор Helio G99 справляется с любой задачей и обеспечивает запас производительности для комфортной работы на 3-4 года вперед;
- за счет энергоэффективности чипа и оптимизации системы от одного заряда смартфон с аккумулятором на 5000 мАч работает без малого 2 дня.
Переживаете, что из-за таких крутых характеристик ребенок будет постоянно сидеть в телефоне? Тогда настройте родительский контроль на Android и ограничьте работу лишних приложений, а также время использования устройства.