Как правильно выбрать смартфон для ребенка и какую модель купить

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Герман Вологжанин

Сейчас сложно представить себе человека без смартфона в руке. Мобильными устройствами пользуются люди самых разных возрастов, и каждый человек находит им свое применение. В то же время открытым остается вопрос, со скольки лет нужно покупать телефон детям. Мнения на этот счет полярные, но все сходятся на том, что от умного устройства есть польза, и глупо было бы ее игнорировать. Потому не будем тратить время на лишние разговоры и просто разберемся, какой смартфон купить ребенку.

Как правильно выбрать смартфон для ребенка и какую модель купить. Ребенку смартфон нужен не меньше, чем вам. Фото.

Ребенку смартфон нужен не меньше, чем вам

Зачем ребенку смартфон

Странно, если вы до сих пор сомневаетесь, нужен ли смартфон ребенку. Очевидную пользу дети могут получить уже с двух-трех лет, поскольку умные устройства выполняют сразу несколько важных функций. Во-первых, смартфон — средство связи, без которого не обойтись ни одному школьнику. Во-вторых, устройство на базе Android может предложить огромное количество развивающих и образовательных приложений для детей разных возрастов.

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Также смартфон дает большой простор для реализации творческих задумок, а еще выступает в качестве инструмента с играми и развлекательными сервисами. Наконец, он полезен и родителям, потому что позволяет отследить ребенка по GPS и контролировать его действия.

Как выбрать смартфон для ребенка

В отличие от взрослого человека, ребенку по понятным причинам сложно сформулировать, чего он хочет от умного устройства. Кроме того, маленькие дети постоянно что-то ломают или неаккуратно пользуются вещами. В связи с этим ребенку лучше купить недорогой смартфон.

Как выбрать смартфон для ребенка. Покупайте недорогой, но не самый дешевый смартфон с хорошей батареей и IPS-экраном. Фото.

Покупайте недорогой, но не самый дешевый смартфон с хорошей батареей и IPS-экраном

Думаете, подойдет любой? Нет, здесь вы не правы. Самый дешевый смартфон будет глючить и не сможет обеспечить стабильную работу даже базовых приложений. В свою очередь, мощный аппарат не в состоянии долго держать заряд. Поэтому нужно искать баланс между производительностью и автономностью.

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Важную роль при выборе смартфона для ребенка будет играть экран. AMOLED-матрицы очень яркие и контрастные, однако у некоторых людей они вызывают усталость глаз и головные боли. Так что лучше обходите их стороной и делайте выбор в пользу IPS-панелей, если планируете купить телефон ребенку. Все остальное — на ваше усмотрение.

Какой смартфон купить ребенку

Какой смартфон купить ребенку. Взгляните на 5 моделей из этого списка. Фото.

Взгляните на 5 моделей из этого списка

Перейдем от теории к практике и рассмотрим несколько хороших смартфонов для детей от 6 до 15 тысяч рублей. На сегодняшний день это самая подходящая ценовая категория, где вам стоит присмотреться к:

  • POCO C51 за 5 990 ₽. Оптимальный смартфон для ребенка 7 лет и младше. В отличие от других моделей по схожей цене, он не глючит, а еще имеет какую-никакую защиту от влаги по стандарту IP53.
  • Redmi 12C за 8490 ₽. Хороший смартфон для ребенка 10 лет и младше. От POCO C51 он отличается более мощным процессором, позволяющим запустить любое приложение.
  • TECNO Spark 10 за 9 690 ₽. Модель схожего уровня, предлагающая не такой производительный процессор, но имеющая 128 ГБ памяти в базовой версии. Хватит и для приложений, и для игр.
  • vivo Y35 за 13 590 ₽. Смартфон для ребенка 10 лет и старше, обладающий качественным и безопасным экраном, а еще производительным, но в то же время энергоэффективным процессором Snapdragon 680.
  • Infinix NOTE 30 за 14 990 ₽. Отличный смартфон для подростка. У него большой и четкий экран, классная камера и мощный процессор Helio G99, гарантирующий запас производительности на несколько лет вперед.

Апелляция к возрасту здесь весьма условна и основана на распространенных потребностях детей разных лет. Поэтому можете даже не обращать на нее внимание, исходя исключительно из своих финансовых возможностей и особенностей ребенка.

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Лучший смартфон для ребенка

Однозначно лучшим телефоном для ребенка вне зависимости от возраста будет POCO M5. Он удовлетворит все потребности, а его покупка не станет для вас тяжелым бременем, ведь стоимость устройства составляет 10-12 тысяч рублей в зависимости от магазина.

Лучший смартфон для ребенка. Стильный и практичный смартфон с хорошей начинкой. Фото: 5 элемент. Фото.

Стильный и практичный смартфон с хорошей начинкой. Фото: 5 элемент

POCO M5 в России

POCO M5 на AliExpress

Но почему именно POCO M5? Вот вам несколько доводов в пользу этой модели:

  • спинка смартфона выполнена из материала, похожего на искусственную кожу, благодаря чему он не царапается и не выскальзывает из рук;
  • с завода на POCO M5 уже нанесена пленка, а его экран защищен стеклом Gorilla Glass 3;
  • IPS-экран смартфона обладает высокой четкостью, но при этом безопасен для глаз, а оболочка MIUI готова предложить продвинутый режим чтения;
  • процессор Helio G99 справляется с любой задачей и обеспечивает запас производительности для комфортной работы на 3-4 года вперед;
  • за счет энергоэффективности чипа и оптимизации системы от одного заряда смартфон с аккумулятором на 5000 мАч работает без малого 2 дня.

Переживаете, что из-за таких крутых характеристик ребенок будет постоянно сидеть в телефоне? Тогда настройте родительский контроль на Android и ограничьте работу лишних приложений, а также время использования устройства.

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