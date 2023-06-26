Эти приложения для детей должны быть на смартфоне каждого ребенка. Проверьте, есть ли они у вашего

Многие родители до сих пор думают, стоит ли покупать смартфон ребенку, опасаясь, что большую часть времени он будет тратить впустую, проводя его в социальных сетях и бессмысленных играх. Стоит признать, опасения имеют под собой почву. Но виноват в не самом рациональном использовании гаджета не ребенок и уж тем более не смартфон, а родитель, который не позаботился о настройке устройства. Чтобы ваше чадо с пользой проводило свободное время, необходимо установить специальные приложения для детей на Андроид.

Родительский контроль Family Link

Прежде всего вам стоит позаботиться о приложении родительского контроля. Самый лучший вариант — Google Family Link, который одновременно является удобным, бесплатным и чрезвычайно функциональным. Этой программе уже был посвящен отдельный материал на нашем сайте, где мы рассказывали о том, как настроить родительский контроль. Прочитайте его, чтобы познакомиться с приложением поближе.

Скачать Google Family Link

Вкратце опишу его возможности. Приложение позволяет контролировать буквально все, что ребенок делает на смартфоне. Вы можете запрещать ему устанавливать те или иные приложения, блокировать доступ к потенциально опасной информации в интернете и ограничивать время использования гаджета. Словом, штука незаменимая.

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Приложение YouTube Детям

Если ваш ребенок еще очень мал, и вы боитесь, что он получит доступ к потенциально опасному контенту в YouTube, установите Ютуб для детей. Это отдельное приложение, которое скачивается через Google Play. В отличие от стандартной программы видеохостинга, в YouTube Kids весь контент сортируется в зависимости от возраста ребенка, а комментарии полностью закрыты.

Скачать YouTube Kids

Этому приложению тоже был посвящен отдельный текст на нашем сайте, где мы рассказывали, чем YouTube Kids отличается от обычного YouTube. Настоятельно рекомендую его изучить, чтобы у вас не возникло проблем с настройкой программы.

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Яндекс с Алисой для Андроид

Алиса — определенно лучший голосовой помощник на русском языке. Он не только позволяет освободить руки пользователя, но и предлагает огромное количество навыков для детей. В частности, Алиса умеет читать сказки, играть с ребенком в развивающие игры, да и просто отвечать на вопросы, которые у подрастающего поколения возникают постоянно. Для доступа к голосовому ассистенту нужно установить приложение Яндекса.

Скачать Яндекс с Алисой

При желании Алису можно сделать голосовым помощником по умолчанию, заменив тем самым стандартный Google Assistant, или вывести кнопку доступа на главный экран. Но это необходимо делать во вторую очередь, а в первую — создать детский аккаунт Яндекса. Он поможет ограничить доступ к опасному контенту в браузере и настроить Алису на Андроид в соответствии с возрастом ребенка.

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Игра для маленьких детей

Маленькие дети любят познавать мир в игровой форме. Это не значит, что первым делом нужно установить Brawl Stars на смартфон. Нет, в Google Play есть намного более подходящие игры для детей на Андроид. Одна из них — Babyphone & tablet.

Скачать игры для детей

Данное приложение превращает смартфон в планшет для детей, переводя устройство в горизонтальную ориентацию и предлагая несколько десятков развивающих игр. Каждая из них обладает русской озвучкой и доступна бесплатно. Кроме того, все игры отличаются друг от друга, так что ребенку дошкольного возраста здесь точно не будет скучно.

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Приложение для изучения русского языка

Ребенку повзрослее, да и дошкольнику тоже, обязательно нужно установить приложение для изучения орфографии, ведь знание родного языка — основа всех основ. Среди множества однотипных программ больше всего мне нравится Грамотей Дети. Это викторина по русскому языку, работающая в одиночном режиме, на два игрока и даже в онлайне.

Скачать викторину по русскому языку

В бесплатной версии Грамотея доступно 30 разных викторин. Чтобы расширить их количество, придется оформить платную подписку. Если не захочется — можете скачать другие приложения от команды разработчиков Ally team, среди которых не менее известные Эврика и Раскуси меня.