Вчера на презентации Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила новое поколение флагманов Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Самый технологичный S20 Ultra получил камеру со 100x-приближением Space Zoom при фотографировании и съемке видео. Как же корейцам удалось реализовать подобное и скрывается ли в этом что-то большее, чем просто маркетинг? На эти вопросы сегодня мы и попытаемся ответить.

Если посмотреть на примеры в Сети, можно понять, что 100x-приближение — это больше маркетинг, так как картинка в этом режим слишком размыта, однако когда речь заходит о 10x и даже 50x-приближении, возможности камеры телефона действительно привлекают к себе внимание.

Из всей линейки лишь Ultra оснастили подобной камерой, и речь идёт о 48-Мп перископном модуле. Он позволяет получить 4x-приближение на аппаратном уровне. Далее Samsung предлагает 10x-приближение без потери качества благодаря технологии Hybrid Optic Zoom. Последующее приближение происходит за счет зуммирования картинки и последующей нейросетевой обработки, чтобы сгладить углы объектов.

До Galaxy S20 Ultra на рынке уже были представлены телефоны, которые могли приближать картинку вплоть до 50x, например, Huawei P30 Pro с такой же перископной камерой.

Что же такое перископная камера?

Это такая камера, которая располагается вдоль всего корпуса. Выглядит она внутри следующим образом:

За счет стекла изображение с линз проецируется на матрицу, которая располагается перпендикулярно, это позволяет установить больше линз и сделать приближение эффективным.

Производством перископной камеры сегодня занимается израильская Corephotonics. Первой, кто обратился за помощью к ней, стала Oppo. Следом за помощью пришли ребята из Huawei и теперь перископную камеру Corephotonics использует и Samsung.

При 100x-приближении Samsung также использует 108-Мп модуль, который предоставляет больше информации по сцене и делает результат более качественным. Что же такое “Space Zoom”? Это комбинирование и нейросетевое улучшение изображений с двух модулей — перископного на 48 Мп и основного на 108 Мп.

В Galaxy S20 Ultra всего используется 4 основных сенсора: 108-Мп главный модуль с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией, 48-Мп модуль с 10x-приближением и оптической стабилизацией, 12-Мп широкоугольная камера с углом обзора в 120 градусов, и ToF-камера глубины. Фронтальная камера в устройстве на 40 Мп с фазовым автофокусом.

Прямым конкурентом телефона может стать Xiaomi Mi Note 10, он также оснащается 108-Мп модулем и демонстрирует неплохие результаты при плохом освещении.

Как еще производителям улучшить камеры?

Если сравнить качество фото и видеосъемки Galaxy S10, например, с iPhone 11 или Pixel 4, большой разницы вы не заметите просто потому, что сегодня качество фото стало настолько неплохим, что все последующие улучшения выглядят минорными. Так всегда получается, 90% времени производители будут тратить на доведение камеры до идеального состояния. Сегодня уже сложно придумать что-то революционное в этом вопросе. Можно лишь делать сами модули и сенсоры камер массивнее, однако это повлечет за собой несомненно увеличение размера ободка камеры и ширины устройства. Помните профессиональные камеры, которые выполняли функции смартфона? В ближайшее время, как мне кажется, нас ожидает тоже самое.

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Я не первый, кто называет сегодняшние смартфоны скорее камерами с функцией звонка. Производители стараются, конечно, минимизировать размер модулей и получить при этом максимальное качество, но с каждым годом это будет делать все сложнее за счет того, что скачок в развитии нейросетей уже пройден и именно они позволили в своё время существенным образом улучшить фотографии, дальше мы упираемся в аппаратные ограничения.

Интересно узнать, что думаете вы по этому поводу. Понравилась ли вам 100x-камера нового Galaxy? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш чат Телеграм.