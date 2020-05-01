Как снимает камера недорогого Google Pixel 4a

Несмотря на то что такой термин, как камерофон, уже давно нами не употребляется, производители смартфонов делают всё, чтобы вернуть его в обиход. Как только они не извращаются в попытках доказать, что именно их новый флагман достоин носить это гордое звание. В результате почти все аппараты из топового сегмента получили по 4-5 камер с колоссальным разрешением и широким спектром доступных режимов съёмки. Но как бы их производители ни старались, настоящими камерофонами сами пользователи по-прежнему считают исключительно смартфоны линейки Pixel. И, надо сказать, совершенно не зря.

Google Pixel 4a уже начал поступать в магазины, но кому он нужен?

Google Pixel 4a, который выйдет уже в мае, тоже сможет побороться за звание камерофона, невзирая на наличие всего лишь одной основной камеры. На это указывают снимки, предположительно сделанные на новый субфлагман Google. Да, две фотографии, которые попали в публичный доступ, — это явно не предел мечтаний, поскольку для формирования конкретных выводов нужно протестировать как можно больше режимов съёмки. Однако то, что предложено нам, позволяет составить хоть какое-то впечатление о способностях аппарата, который фотографирует вполне по-флагмански.

Доступный камерофон на Android

Очень показательно, что автор решил продемонстрировать высокое качество камеры новинки на контрасте, сделав по снимку днём и вечером, а потом ещё и сопоставив их с результатами работы Redmi Note 7. Оригиналы фотографий можно посмотреть по этой ссылке.

Как видно, в условиях недостаточного освещения Pixel 4a фотографирует просто отменно. Снимок не только не страдает от шумов или аберраций, но и демонстрирует высокий уровень детализации. Особенно любопытно наблюдать такой эффект в сравнении с Redmi Note 7, у которого камера имеет разрешение 48 Мп против 12 Мп у нового «пикселя». Я бы даже сказал, что по съёмке в темноте Pixel 4a имеет все шансы не только сравняться, но и превзойти iPhone SE 2020, с которым ему предстоит конкурировать.

Это первый видеообзор доступного Google Pixel 4a. Как вам?

По «ночному» снимку, кстати, можно сделать и выводы относительно качества портретной съёмки. Очевидно, что это не портретный режим, иначе бы размытие было более явным. Значит, эффект боке был достигнут исключительно работой фокуса. Но это не отменяет того факта, что даже одиночный модуль отлично справляется с отработкой размытия. А уж если включить специализированный режим, вероятно объект съёмки будет контрастировать с фоном ещё больше, демонстрируя звенящую резкость.

Почему стоит купить Pixel 4a

Днём разница в качестве фото тоже заметна. Несмотря на пасмурную погоду, Pixel 4a отлично справляется с проработкой неба, подчёркивая, что не весь небосвод затянут тучами, а кое-где ещё имеются просветы разных оттенков. Если посмотреть на фотографию с Redmi Note 7, создаётся впечатление, что камера просто не справилась с перепадами освещения. Детализация у Pixel 4a тоже выигрывает. Вы только посмотрите на правый верхний угол, где сухие ветви дерева накладываются на пальмовые листья. Если на фотографии с камеры новинки чётко различима каждая веточка, то у Redmi Note 7 получилась какая-то каша.

Приложение Google Камера с портретным режимом вышло для недорогих Android

Очевидно, что Redmi Note 7 дан здесь просто в качестве примера, но никак не в качестве конкурента Pixel 4a. Всё-таки эти аппараты относятся к разным ценовым категориям: 150 долларов у Redmi против 400 у «пикселя». Поэтому логичнее всего было бы сравнивать «пиксель» с iPhone SE 2020, который тоже можно считать субфлагманской моделью, тем более что оба условно ориентированы на поклонников мобильной фотосъёмки. Другое дело, что Pixel 4a получит и настоящий ночной режим, и универсальный портретный режим, которых нет у айфона, а значит, и для мобильных фотографов, которые не захотят сильно тратиться, лучшего смартфона, чем «пиксель», просто не будет.