Слухи о возможном запуске доступного Google Pixel 4a оказались правдивыми. Несмотря на то что до сегодняшнего дня в нашем распоряжении были только рендеры будущей новинки и утечки сомнительной степени достоверности, теперь мы можем воочию увидеть долгожданный аппарат, который появился в видеообзоре на испаноязычном YouTube-канале TecnoLike Plus. Судя по нему, Pixel 4a будет сильно отличаться от оригинального флагмана, вышедшего в конце прошлого года, но при этом будет более привлекательным, чем Pixel 3a. Смотрите сами.

Чем Pixel 4a отличается от Pixel 4

Начнём сразу с положительных моментов. Лично мне очень импонирует дизайнерская концепция, реализованная Google в Pixel 4a. Дизайнеры компании отказались от использования аппаратной системы распознавания лиц. Это позволило сократить толщину верхней рамки, сделав её тоньше, чем у Pixel 4, и вынудило производителя вынести фронтальную камеру в отдельный блок, который разместили в выемке островного типа в левом верхнем углу экрана. На мой взгляд, это самое удачное решение, поскольку из-за особенностей человеческого зрения при таком размещении объектива он не так сильно бросается в глаза, как если бы его установили справа.

Как выглядит Pixel 4a

В остальном же чисто внешне Pixel 4a довольно специфичен. Google попыталась сохранить преемственность поколений в дизайне, снабдив новинку такой же площадкой под основную камеру, как у Pixel 4. Но если у оригинала такое решение было оправдано дополнительным объективом, то у доступной модели одиночный ширик на этом постаменте выглядит как-то сиротливо и даже жалостливо. Во всяком случае, мне, глядя на него, хочется проделать там ещё одно отверстие, чтобы создать какую-никакую симметрию, потому что в текущем состоянии смартфон выглядит в крайней степени несуразно.

Pixel 4a в чехле будет ужасным

С корпусом пока всё как-то не очень понятно. Если это защитный кейс, который обычно производители используют, чтобы скрыть внешний вид устройства от разработчиков, я ещё могу смириться, ведь под ним вполне может находиться что-то более удобоваримое. Но если то, что мы видим, — реальный корпус Pixel 4a, я не впечатлён, если не сказать, раздосадован. Потому что оправдать пластик ещё можно, но настолько непривлекательное оформление задника смартфона – уже нет. Почему было нельзя сделать так же, как у Pixel 3a, когда тыльную панель поделили надвое, не понимаю. Но хуже всего, что спрятать такой аппарат в чехол, скорее всего, будет затруднительно, потому то он и так довольно толстый, а футляр прибавит ему ещё по паре миллиметров с каждой стороны. В результате взаимодействовать с новинкой одной рукой будет банально неудобно.

Характеристики и цена Google Pixel 4a

Железо Pixel 4a тоже будет немного нетипичным. Основу смартфона составит процессор Snapdragon 730, ёмкость встроенного аккумулятора будет равна 3080 мА*ч, а вот объём оперативной памяти составит 6 ГБ против 4 ГБ у оригинального Pixel 4. Это довольно странное решение, поскольку доступная модель априори не может быть лучше флагманской. Но по какой-то причине Google решила, что так будет лучше. Возможно, в компании отталкивались от того, что Pixel 4a – всё-таки смартфон 2020 года, а не 2019-го как Pixel 4. Поэтому увеличение объёма ОЗУ в бюджетном устройстве можно рассматривать как планы по его увеличению и во всех аппаратах «пиксельной» линейки, которые будут выходить в будущем.

Когда выйдет Pixel 4a

Так сколько же будет стоить этот франкенштейн и когда он выйдет? Сомневаюсь, что Google решится просить за него больше 499 долларов, ведь тем самым компания может оттолкнуть потенциальных потребителей. Но даже эта цена будет временной, потому как слишком высока, чтобы конкурировать даже с китайскими флагманами, не говоря уже о более доступных моделях. Поэтому я бы предположил, что в скором времени после запуска Pixel 4a компания Google организует постоянную акцию, в рамках которой будет продавать новинку долларов эдак на 100 дешевле либо предлагать в придачу умную колонку или что-то типа того – так сказать, сгладить углы. А что касается даты релиза, я бы ориентировался на май, когда пройдет конференция Google I/O.