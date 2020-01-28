Android-смартфоны сегодня доминируют на рынке телефонов. Многие даже не знают, что когда-либо существовали альтернативы не в виде iOS, которой уж очень тяжело тягаться с Android за счет того, что это закрытая операционная система, привязанная к одному бренду. Сложно популяризовать iOS, когда iPhone продается не очень-то и круто. Однако Apple повезло, ведь компания первой на рынке представила современную операционную систему. Android-телефоны появились тогда, когда iPhone уже завоевал сердца потребителей. Давайте рассмотрим, какие решения предлагались в качестве альтернативы Android и iOS, и что из этого нам кажется наиболее интересным.

BlackBerry 10 — строгий стиль и удобство

Начнем мы с операционной системы BlackBerry 10. Она была выпущена в качестве замены BlackBerry OS, и первыми телефонами на новой операционной системе стали BlackBerry Z10 и BlackBerry Q10. На фоне Android операционная система BlackBerry казалась просто потрясающей. Она имела очень классный строгий дизайн, чего в 2012 году не могли предложить другие производители,так как на тот момент Android был совсем уж никаким. Например, в BlackBerry 10 появилось управление жестами, которое сегодня так популярно, но теперь вы знаете, что именно BlackBerry первой сделала удобное управление на смартфоне. У меня был Z10, я его покупал в 2017 году на Aliexpress за 5 тысяч рублей. Это, конечно, был восстановленный вариант, однако даже в 2017 году я ощущал всю прелесть данной операционной системы. Она очень удобна и приятна в использовании. Z10, вероятно, самый приятный и необычный телефон, которым я когда-либо владел. К тому же она предлагала функцию BlackBerry Hub, где отображались все уведомления пользователя (пропущенные звонки, уведомления приложений, почтовые сообщения и так далее) в удобном формате.

Почему же система провалилась? Причина тому, на мой взгляд, отсутствие нормальных приложений в магазине. Так как BB10 работал на базе ядра Linux, я помню, как устанавливал сервисы Google и пытался эмулировать запуск Android-приложений. И это было мучением, по правде говоря. Стандартный магазин не предлагал хороших клиентов для соцсетей. Там не было нормального клиента для Instagram, YouTube и Twitter. Пользоваться нормально смартфоном было невозможно, если вам вдруг хотелось стать частью какой-либо соцсети. А Android-приложения хоть и можно было запустить, но работали они крайне медленно и постоянно вылетали.

FireFox OS — система с веб-технологиями

В 2013 году была представлена операционной система Firefox OS. Рассказывать о ней особо нечего, систему поддерживали около двух лет, после проект закрыли. Причина закрытия довольна проста — крупные производители не предлагали смартфонов на данной операционной системе, да и сама FireFox OS работала не очень-то и плавно. Однако сама концепция кажется интересной, сегодня популярными становятся PWA-приложения, которые основаны на веб-технологиях. Нечто подобное предлагала FireFox уже тогда. И это было интересно для развивающихся рынков, концепция могла бы жить и развиваться, непонятно, почему Firefox не продолжила работать над своей системой.

Tizen от Samsung

О да, я помню как в Сети все писали о том, что Samsung разрабатывает замену Android. Samsung хотела создать операционку,которую бы можно было использовать как в нетбуках и часах, так и в смартфонах и автомобилях. Нечто подобное на микроядре сейчас разрабатывает Huawei.

После двух лет разработки Samsung анонсировала выход нескольких Tizen-смартфонов в 2013 году. С тех пор действительно было представлено несколько Tizen-телефонов и куча умных часов на Tizen. Нельзя назвать систему полным провалом. Например, в середине 2017 года компания выпустила Samsung Z4 на Tizen OS. И на фоне проблем Huawei Samsung может продолжить развивать свою систему.

WebOS — революция без будущего

Проект начал разрабатываться в 2007 году, и спустя два года вышел первый смартфон Palm на WebOS — Palm Pre. В 2010 году компания была куплена HP, поэтому ей удалось выпустить лишь несколько телефонов на данной операционной системе. Чтобы понять всю прелесть WebOS, достаточно оценить её по видеоролику выше. В настоящее время система используется в умных телевизорах LG.

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Windows Phone — лучшая альтернатива

Это, вероятно, самый крупный конкурент Android и iOS, о котором можно писать вечно. Система на момент выхода предлагала плиточный дизайн и очень плавную работу. Многим — и мне в том числе — нравилась операционная система Microsoft. Конечно, до Windows 10 её сложно было назвать уж очень функциональной, но компания над ней работала, она выпускала крупные обновления. Windows Phone 10 была неплохой системой у которой могло быть интересное будущее, однако почему-то проект закрыли, не предложив альтернативы. Лишь в 2019 году Microsoft представила смартфон Surface Duo на Windows 10. Посмотрим, чем они нас удивят в будущем.

Какая операционная система показалась вам наиболее интересной? Мнением делитесь в комментариях и не забывайте про наш чат Телеграм.