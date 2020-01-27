Лучшие кнопочные телефоны в 2020 году

Сложно согласиться с тем, что в мире кнопочных смартфонов главное — это не автономность, а возможности софта. Как правило, все кнопочные устройства обладают хорошей автономностью, поэтому этот параметр не стоит рассматривать изначально при выборе телефона. В данном материале мы подобрали лучшие подобные телефоны как для любителей стиля, так и для тех, кому важна ударостойкость и прочность аппарата.

Премиальные BlackBerry Key2 и Key2 LE

Это, вероятно, самые интересные устройства в данном списке, и одновременно с этим они самые дорогие. Key2 LE является упрощенным вариантом обычного Key2 и на официальном сайте оценен в 28 тысяч рублей. Между тем, можно приобрести обычный Key2 в металлическом корпусе за 40 тысяч — выбор за вами.

Key2 — это премиальный смартфон с полноценным Android и QWERTY-клавиатурой. Вы не будете чувствовать себя обделенным функциональностью. Кроме того, Key2 предлагает производительный процессор Snapdragon 660, 6 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру, каждая из которых на 12 мегапикселей, FHD IPS-дисплей ,батарею на 3500 мАч.

В Key2 LE копрус выполнен из пластика, он получил 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру (12 + 5 Мп) и аккумулятор на 3000 мАч. Кроме того, в LE отсутствует возможность управления жестами по клавиатуре. В обычном Key2 она сенсорная.

Вы бизнесмен, который желает получить телефон с упором на безопасность ваших данных? Тогда Key2 и Key2 LE — ваш выбор.

Так как нам важен софт, все последующие устройства в списке работают на продвинутой операционной системе KaiOS. Ее основной особенностью является поддержка множества популярных приложений. Например, YouTube и WhatsApp. Кроме того, KaiOS предлагает расширенную функциональность, о которой нельзя и мечтать с привычной для кнопочных телефонов операционной системой Series 40. Например, в систему встроен Ассистент Google и полноценный магазин приложений.

Nokia 2720 Flip — для любителей «раскладушек»

Nokia 2720 Flip подойдет всем, кому так нравится функция Always On Display в современных Android-аппаратах. “Раскладушка” 2720 Flip предлагает дополнительный дисплей, отображающий время и важную информацию. Устройство поддерживает 4G, Wi-Fi и может выступать в качестве модема для раздачи интернета. На корпусе телефона располагается кнопка вызова экстренной службы.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 205, получил 4 гигабайта встроенной и 512 мегабайт оперативной памяти, аккумулятор на 1500 мАч. Имеется основная камера на 2 Мп, но она, очевидно, для галочки. Оценен Flip в 6490 рублей, и, на мой взгляд, он стоит своих денег.

Защищенный Nokia 800 Tough

Технически 800 Tough полностью повторяет 2720 Flip. Здесь та же операционная система и аналогичное железо. Однако отличает его корпус. Устройство находится внутри своего рода капсулы. Он защищен от пыли и воды по стандарту IP68, от падений и ударов по военному стандарту MIL-STD-810G. Телефон предлагает 4 дня использования от одного заряда аккумулятора, поддерживает 4G, Wi-Fi, можно установить Google Карты.

Он оценен в 7990 рублей, что просто отлично, если учесть все его возможности. На мой взгляд, это лучший защищенный телефон на рынке.

Стильный Nokia 8110 4G

Конечно, мы не могли пройти мимо 8110 4G. Это продолжение популярного «бананафона»! Технически он повторяет 2720 Flip и Nokia 800 Tough. Но его главная особенность это, конечно, же стильный дизайн и необычный форм-фактор. Вы просто посмотрите, какой он классный! 8110 4G подойдёт хипстерам, подросткам и всем тем, кто хочет получить модный кнопочный телефон, чтобы хоть на время избавиться от Android/iOS-зависимости. Предлагаю обсудить устройство в Телеграм.

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Есть ли среди наших читателей те, кто до сих пор использует кнопочные телефоны? Поделитесь вашим впечатлением от списка выше или предложите варианты лучше, если они у вас имеются, конечно. Хотя я, по правде говоря, сомневаюсь. В список можно было включить Light Phone 2, например, но это стартап-проект и купить такое устройство будет не так уж и просто. Экраны E-Ink, на мой взгляд, идеально подходят для использования в подобных телефонах, но пока, к сожалению, достойных вариантов на российском рынке не наблюдается.