Для чего Huawei купила десятки патентов BlackBerry

Если вы когда-нибудь пользовались смартфонами BlackBerry, у вас наверняка остались о них самые теплые воспоминания. Должен признаться, что я пользовался ими совсем недолго и не успел прочувствовать всю прелесть этих устройств. Зато их клавиатура навсегда останется в сердцах миллионов пользователей. Сейчас этот бренд уже не занимается производством смартфонов, но при этом продолжает свою деятельность в виде некоторых подразделений. Сейчас стало известно, что Huawei купила у BlackBerry несколько десятков патентов, которые потенциально могут помочь ее деятельности. Всего их было 90, что не так много, но это еще не конец истории. Давайте разберемся, что вообще произошло и зачем это надо обеим сторонам.

Патенты BlackBerry

Сущность проданных патентов не разглашается, но вряд ли они относятся к той самой клавиатуре, которая была любима многими пользователями, особенно пользователями бизнес-смартфонов и государственными учреждениями. В любом случае, не является тайной, что несколько лет назад компания не смогла поймать волну и теперь вынуждена продавать свои патенты, чтобы вернуть какие-то деньги, вложенные в разработки.

После потери рынка BlackBerry вышла из бизнеса смартфонов в 2016 году и переключила свое внимание на корпоративные области, Интернет вещей и программное обеспечение по безопасности. Ее бренд смартфонов изначально был лицензирован TCL Communications. Последнюю впоследствии перекупил стартап OnwardMobility.

Что Huawei купила у BlackBerry

На данный момент, по сообщениям канадских СМИ, BlackBerry продала Huawei 90 патентов на ключевые технологии для смартфонов. Эту новость подтвердил Стив Рай, финансовый директор BlackBerry, на онлайн-конференции инвесторов JPMorgan Chase. По данным Управления по патентам и товарным знакам США, 23 декабря право собственности на эти патенты перешло к Huawei.

Говоря об этой сделке, Стив Рай отметил, что речь идет об ”очень небольшом количестве патентов, которые больше не имеют отношения к бизнесу”. Так же он добавил, что это ”небольшая распродажа, а не часть стратегии компании”. И конечно, это было разрешено действующими правилами. Возможно, это правда, но вероятность того, что BlackBerry будет распродавать патенты и дальше, выглядит очень высокой.

С тех пор, как BlackBerry запустила свое бизнес-подразделение BlackBerry Technology Solutions (BTS) в 2014 году, компания изо всех сил пытается продать свои 38 000 патентов, включая те, что относятся к QNX, Certicom, Paratek и тому подобные.

Как мы поняли, узнать, что описывают патенты, пока не получится. Возможно, об этом позже и расскажет одна из сторон сделки, но пока с большой долей вероятности можно сказать только, что эти патенты не относятся к важным функциям смартфонов, потому что TCL контролирует этот бизнес и не будет ”жертвовать” его важными частями.

Какие технологии разрабатывает Huawei

Поэтому логично предположить, что это что-то, связанное с технологиями, которые не используются самой BlackBerry или связанными с ней компаниями. Это может относиться к аксессуарам, сетевому оборудованию или даже к сфере обработки данных. Чтобы это ни было, оно должно помочь Huawei в ее работе. Иначе, зачем вообще нужно вкладывать во что-то деньги, если оно не окупится?

Что касается BlackBerry, то ее интерес в этом может быть только финансовым. То есть компания просто продает то, чем уже не пользуется. С одной стороны, можно было бы стать патентным троллем и получать проценты с каждой проданной единицы товара, в котором используются описанные технологии. С другой стороны, иногда проще продать права на интеллектуальную собственность и такие отчисления, чтобы сразу получить за это большие деньги.

Иногда так поступают с устаревающими технологиями, а иногда просто с теми, которые используются редко или только одним-двумя производителями. Есть и исключения, но в этом случае надо предложить много денег или выкупить компанию целиком вместе с правами на ее патенты. Так чаще всего и поступают с патентными троллями гиганты, вроде Apple и Samsung.

Что принесет миру продажа патентов, нам еще только предстоит узнать (а может быть и нет), но одно понятно точно. BlackBerry, которая уже несколько раз уходила и возвращалась, чтобы окончательно отойти от дел, до сих пор дает повод поговорить о себе. Иногда вот такими довольно странными способами.