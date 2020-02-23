Не так давно я перешел с iPhone на Xiaomi Mi 9 Lite. И, конечно, после iOS мне было достаточно сложно привыкнуть к рекламе в операционной системе, большому количеству ненужного контента, а также к недостаточно приятному внешнему виду. В iOS у вас не возникает вопросов относительно внешности интерфейса — вы просто ею пользуетесь. В случае с MIUI такие вопросы есть, и это больше всего печалит. Благо Android позволяет хоть как-то модифицировать интерфейс, и именно этим я и решил заняться.

В MIUI мне, например, не нравится, что анимации какие-то не очень плавные и резкие. Но поделать с этим ничего нельзя. Единственное, что я смог сделать, так это сменить лаунчер и поставить кастомные иконки. Вот так выглядит стандартный рабочий стол MIUI:

А вот такой рабочий стол сейчас на моем устройстве:

Я решил попробовать лаунчер Poco, и он показался удобнее стандартного, к тому же здесь можно гибко настроить сетку, включая размер иконок. Я решил попробовать 3 приложения в ряд и максимальный размер иконок. Такая комбинация, на мой взгляд, удобна. Вам не нужно особо всматриваться в иконки, переход к приложениям ускоряется.

К тому же с ростом экрана увеличиваются и сами интерфейсы. Если сравнить размер элементов в современном смартфоне и iPhone 6, разница будет очевидной. В случае с iPhone мне теперь приходится щуриться, чтобы разглядеть текст, тогда как в Mi 9 Lite теперь такой проблемы нет.

Многие подумают, что я любитель бабушкафонов и крупных интерфейсов, но нет. Когда вы видите, что растет интерес к складным устройствам у производителей, где экраны имеют диагональ больше 8 дюймов, начинаете относиться к своему 6-дюймовому гаджету как к компактному устройству. И именно поэтому сейчас мне уже сложно работать даже с сеткой в 4 столбца. Подобная крупная иконка позволяет легче нажимать на неё. Мой большой палец полностью помещается в неё, а ведь при использовании аппарата основное взаимодействие происходит именно большим пальцем, поэтому, на мой взгляд, именно такая сетка является оптимальным вариантом.

Кроме того, в лаунчере Poco все приложения спрятаны в меню приложений, которое открывается по свайпу вверх. Такой вариант мне также нравится больше, чем привычные рабочие столы, так как теперь у меня всего один основной рабочий стол, куда вынесены все главные приложения, и если в процессе понадобиться какое-то редко используемое, я могу легко к нему обратиться через меню всех приложений, к тому же оно предлагает строку поиска в нижней части, к которой легко тянуться.

В вопросе интерфейсов сегодня оптимальным я считаю именно One UI 2.0. Иконки Samsung кажутся мне крайне аккуратными, современными и приятными в использовании. Они гораздо интереснее стандартных иконок Xiaomi, благо Android позволяет нам менять их без джейлбрейка и прочей возни.

Единственное, что все еще требует доработки и что пока я не могу исправить, так это анимация. На мой взгляд, в прошивке OnePlus и в Pixel-устройствах анимации гораздо интереснее, хотя даже они не дотягивают до анимаций iOS.

Также на моем рабочем столе установлены достаточно темные обои, чтобы энергия аккумулятора не расходовалась слишком быстро. Можно, конечно, попробовать полностью черные обои, но в этом случае красные иконки на черном фоне режут глаза, поэтому такой вариант скорее для тех, кто не жалеет зрение.

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Большие иконки станут нормой

На мой взгляд, размер иконок в будущем на фоне роста размера экранов станет еще больше, потому что это попросту удобнее. Интересно узнать, что думаете вы по этому поводу и какую сетку используете на рабочем столе вашего лаунчера? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш Телеграм-чат.