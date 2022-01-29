Какая версия Android лучше

Уже сейчас можно сказать, что Google прошла огромный путь в развитии своей операционной системе. Вспомните какими мы видели Android-смартфоны 10 лет назад и сейчас — это же кардинально разные устройства, согласитесь? Понятно, что выбирать лучшую из версий OC не так-то просто. Еще интереснее критерии, по которым следует это делать? Работает стабильнее? Изменений больше? Поддерживается больше устройств? Сегодня предлагаю разобраться во всех этих вопросах и посмотреть, что пользователи сами думают на этот счет.

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Лучшая версия Android

На днях наши зарубежные коллеги опубликовали результаты большого опроса, в котором приняло участие более 2000 человек. Выбирали, как бы это странно не звучало, лучшую версию операционной системы Android. Причем критериев никаких указано не было, о них предлагалось написать в комментариях.

С огромным отрывом победила новоиспеченная Android 12. За нее проголосовало аж 36% всех читателей. Сами авторы говорят, что среди опрошенных возможно были те пользователи, которые до 12 версии вообще не пользовались Android, так что об объективности говорить сложно.

На втором месте расположился Android 11 с 17,4%, а на третьем Android 10, на который приходится 10,45% голосов. В принципе, я абсолютно разделяю такое мнение и сейчас объясню почему.

Что нового в Android 12

Несмотря на тот факт, что мы с вами только начинаем осваивать новую версию, обо всех изменениях в новом Android известно давно. Ниже перечислю лишь те, которые считаю наиболее значимыми:

Новый дизайн Material You. Шрифты и иконки стали больше, появились динамические темы, которые подстраиваются под конкретного пользователя, улучшили виджеты и многое другое.

Шрифты и иконки стали больше, появились динамические темы, которые подстраиваются под конкретного пользователя, улучшили виджеты и многое другое. Улучшенная конфиденциальность. В верхней части дисплея появился специальный значок, который показывает, что камера или микрофон включены и работают в данный момент. Плюс, добавили специальную панель. В ней можно видеть все разрешения, которые запрашивали приложения в течение суток.

В верхней части дисплея появился специальный значок, который показывает, что камера или микрофон включены и работают в данный момент. Плюс, добавили специальную панель. В ней можно видеть все разрешения, которые запрашивали приложения в течение суток. Возможность пользоваться приложением еще до момента его полной загрузки . Когда смартфон загрузит основную часть приложения, вы уже сможете его запустить. Оставшееся данные телефон загрузит позже.

. Когда смартфон загрузит основную часть приложения, вы уже сможете его запустить. Оставшееся данные телефон загрузит позже. Общий доступ к Wi-Fi. В Android 12 наконец-то появилась возможность делиться подключением, если сеть запаролена.

Но, друзья, кто-то вообще обращал внимание на проблемы нового Android? Ранее автор AndroidInsider.ru. Иван Кузнецов уже рассказывал с чем столкнулись новые пользователи. Перебои в работе сотовой сети, мерцающие дисплеи, самопроизвольные выключения — это лишь малая часть всех нюансов. Кто бы что ни говорил, а обновление — всегда лотерея.

Всех уж очень интересуют новые фишки. А про проблемы говорят не так уж часто. Поймите, пока мы не опробуем систему во всей красе, выводы делать рано.

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Чем хорош Android 11

Ну, согласитесь, несправедливо было бы говорить только про Андроид 12. В конце концов у нас есть еще 11 версия, которая набрала достаточно много голосов. Вот тут картина выходит более-менее объективная: мы уже познакомились со всеми фишками, проверили все проблемы на себе и нашли решения.

Мне кажется, что стабильность операционки растет с каждым годом, что и сказывается на мнении пользователей. Никому в большей степени не интересно, что там Google представила нам в конце 2021 года. Эту мысль подтверждают комментарии в духе: лучшая версия Android — та, которая работает. Так вот, Андроид 11 работает очень даже неплохо. Поэтому и любим многими.

Самая популярная версия Андроид

На третьем месте в рейтинге любимых версий операционных систем стала Android 10. Она же по совместительству самая популярная. Об этом говорят ребята из 9to5Google, которые привели соответствующую статистику.

Давайте разбираться: почему люди выбирают Android 10 в качестве лучшей операционки? Да банально потому, что именно ей и пользуются. Уверен, что многие вообще не понимают отличий Android 10 от Android 11. Думаете кто-то знает, что в 11-ой версии появилась возможность включать авиарежим вместе с Блютуз? Очень сомневаюсь.

Понятно, что объективно говорить об Android 12 пока очень рано, ибо толком его еще никто не видел. Вот когда большинство всех смартфонов перейдет на новую версию, изучит все за и против, разберется во всех нюансах, тогда и можно будет делать какие-то серьезные выводы.

Возвращаясь к вопросу о том, почему все хором проголосовали за 12-версию, я думаю следующее: пользователи Android-смартфонов не получают обновления настолько часто, насколько они бы этого хотели, поэтому любые новинки кажутся чем-то очень крутым, а на реальные изменения и улучшения обращают внимание всего пару человек. Статистика, увы, не объективна.

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А вы какую версию Android считаете лучшей? Нравится новенький Android 12? Обязательно дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.