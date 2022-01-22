5 классных смартфонов, о которых вы могли не знать

Рынок смартфонов к 2022 году настолько вырос, что некоторые устройства выходят, а о них даже никто не узнает. Или информация о новинке доходит до потребителя, но в силу каких-то предубеждений фанат электроники игнорирует его, например, из-за цены или истории бренда. Таких смартфонов невероятно много, мы зря их игнорируем: в них неплохая начинка и приятный внешний вид. Если до сих пор предвзято относитесь к не самому известному бренду, то зря так делаете — там и вправду есть к чему присмотреться. Читатели нашего Telegram-чата не дадут соврать! Рассказываем про 5 отличных смартфонов, о которых вы могли чего-то не знать.

Новый смартфон Nokia

В нашей редакции возникло два полярных мнения по поводу смартфонов Nokia: журналист AndroidInsider.ru Иван Кузнецов считает, что их не стоит покупать, потому что у бренда все очень плохо, а я, наоборот, уверен в том, что компания до сих пор выпускает достойные устройства. Пока мы спорили, Nokia выпустила свою новинку — смартфон XR20, который своим внешним видом напоминает о лучших временах компании.

Приятная на ощупь текстура корпуса, узнаваемый дизайн задней панели, а также защита от воды и прочих внешних воздействий аж по армейскому стандарту. Производитель обещает три года поддержки обновлений Android, что уже неплохо. В смартфоне огромный 6,67-дюймовый экран, отличная фронтальная (8 Мп) и основная (48+13 Мп) камеры, а также неплохой аккумулятор на 4630 мА*ч. А еще поддержка 5G — отличная покупка на будущее!

Купить новый Nokia XR20

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Недорогой смартфон с хорошим экраном

Вы могли не знать про бренд TCL, который в свое время купил Alcatel и Blackberry: мое знакомство с ним началось с купленного в конце прошлого года телевизора с Android TV. В итоге выяснилось, что бренд — далеко не ноунейм, а вполне себе самостоятельная корпорация. В 2020 году компания выпустила линейку недорогих смартфонов, среди которых TCL 10 Plus.

Смартфон выделяется своим AMOLED-экраном: он достаточно хорошо справляется с повышенной яркостью на солнце, а также в кромешной тьме. Вдобавок установлено 4 модуля камер: 48+8+2+2 Мп. Несмотря на то, что выглядят они, на первый взгляд, странно, зато справляются со своей задачей. Сколько стоит это чудо — смотрите по ссылке ниже.

Купить смартфон TCL 10 Plus

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Смартфоны Meizu 2021

В середине прошлого года казалось, что компанию Meizu ждет смерть. Пациент был, скорее, мертв, чем жив, но к осени ситуация прояснилась, когда вышел Meizu 18s на Snapdragon 888 Plus. На предсмертные конвульсии это не похоже: аппарат оснащен топовым (к тому моменту да и сейчас тоже) процессором, мощным аккумулятором, а также AMOLED-экраном 6,2 дюйма от Samsung.

Тройная камера на 64+16+8 Мп делает отличные снимки, а фронталка на 20 Мп выдает крутые селфи. Упор сделан именно на камеру: обновленный движок Pure Vision обрабатывает не только снимки в темное время суток, но и улучшает качество видео. В общем, достойно. А вы и не знали о нем.

Новый Meizu 18s

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Самый необычный смартфон

Если вы откровенно устали от одинаковых телефонов и поняли, что пришло время выйти из зоны комфорта, то мы нашли для вас отличный вариант — Blackview BV8800. Основная отличительная черта этого смартфона — защита по военному стандарту MIL-STD-810H (если не знаете, что это такое, у нас есть отдельная статья про это). А еще он обладает мощным аккумулятором на 8380 мА*ч. Экран на 6,58 дюйма с Full HD+ работает с частотой 90 Гц, а в составе блока камер есть 20-мегапиксельная инфракрасная камера. Работает все под управлением MediaTek Helio G96. И все это всего лишь за 21 тысячу рублей! Неплохо, да?

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Какой Realme купить в 2022

Искали недорогой смартфон, но все сводилось лишь к недорогим Samsung или Honor? Не торопитесь, тут есть на что взглянуть — есть неплохой смартфон Realme Narzo 50A с отличной автономностью. В нем есть все, что необходимо в 2022 году: большой (6,5 дюймов) экран, добротный MediaTek Helio G85, неплохая камера на 50 Мп, NFC и аккумулятор на 6000 мА*ч. Даже разъем для наушников имеется, если вы не фанат Bluetooth-наушников.

В комплекте поставляет даже блок зарядки на 18 Вт, что в наше время является редкостью. Сам смартфон очень красивый: ощущается приятно, хорошо лежит в руке, а сзади украшен узнаваемым блоком камер. В смартфоне 128 Гб памяти, а также поддержка карт MicroSD, а еще он отлично справляется с любыми играми. На мой взгляд, идеальный подарок не только близким, но и себе. Тем более, всего за 17 тысяч рублей.

Купить Realme Narzo

Признайтесь, вы недолюбливаете Android? Наверное, это логично. А ведь в Android не все так плохо. Разобрались, почему так происходит и что с этим делать.