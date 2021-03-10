Какие обновления есть на Android и чем они отличаются

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Иван Кузнецов 0

Обновления Android – очень любопытная штука, которую я очень люблю сравнивать с хрестоматийным котом Шрёддингера. Они вроде бы есть, а вроде бы и нет, потому что до пользователей зачастую не добираются ни в каком виде. Может показаться, что Google вообще нет до этого дела, однако это большое заблуждение. Поисковый гигант очень переживает, что не может эффективно доставлять апдейты до пользователей, даже если производители их смартфонов не торопятся их адаптировать. В результате на 2021 года есть 4 типа обновлений Android, которые выходят в разное время.

Обновления Android

Существует целых 4 вида обновлений Android, и каждый отличается от другого

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Новые версии Android

Это те самые обновления, которые содержат большую часть новых функций и элементов дизайна. Как правило, для каждого смартфона выходят в течение двух лет. Google выпускает их раз в год и только в чистом виде. То есть в том виде, в котором они выходят, они не предназначены для установки на смартфоны с оболочками. Производители берут их исходники и адаптируют под особенности фирменных аппаратов, изменяя интерфейсное оформление, а зачастую даже расширяя функциональные возможности.

Android 12

Новые версии Android теперь выходят раз в год, а раньше их было минимум два

Если быть до конца точным, то речь тут идёт даже не об адаптации, а фактически о создании новой прошивки на базе новой версии Android. Это требует больших усилий и ресурсов. Поэтому обычно производители выпускают такие обновления для своих смартфонов несколько позже, чем это делает Google. Чем сильнее оболочка отличается от стокового Android, тем больше времени уходит на разработку её новой версии. От сложности зависит, выйдет апдейт для конкретного смартфона или нет.

Что такое Pixel Feature Drop

Это специальные обновления, которые Google выпускает только для смартфонов Google Pixel один раз в три месяца. Они содержат эксклюзивные функции, призванные расширить возможности фирменных аппаратов поискового гиганта, чтобы они не выглядели менее привлекательно на фоне устройств конкурентов.


Как правило, среди нововведений, доступных в составе Pixel Feature Drop, практически не бывает бесполезных. То есть Google очень ответственно подходит к вопросу их разработки и внедрения. Правда, нередко они потом становятся доступны владельцам смартфонов не от Google – путём обновления сервисов GMS.

Сроки, в течение которых смартфоны будут получать обновления Pixel Feature Drop, пока не определены. Однако предполагается, что аппараты будут их получать даже после завершения основного этапа программной поддержки. То есть в течение не двух, а трёх лет.

Обновления безопасности Android

Обновление безопасности

Обновления безопасности на Android должны выходить каждый месяц, но по факту всё оказывается не совсем так

Обновления безопасности – это патчи, которые исправляют баги и уязвимости. Изначально они, как и новые версии Android, ориентированы только на смартфоны Google Pixel. Поэтому Google заранее рассылает производителям исходники, которые они используют для адаптации.

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Как правило, исходники приходят производителям за месяц до предполагаемой даты релиза апдейта. Поэтому некоторые, как, например, Samsung, умудряются адаптировать их для своих смартфонов раньше, и выпустить ещё до того, как это сделает Google. В результате аппараты линейки Galaxy обновляются примерно на неделю раньше «пикселей».

Впрочем, многие производители игнорируют такое явление, как обновления безопасности и либо выпускают их раз в 3-6 месяцев, либо выпускают патчи-пустышки, которые просто изменяют номер сборки, но ничего не исправляют, либо не выпускают вообще. Нередко это происходит не по их воле. Например, Huawei запрещено получать от Google исходники таких апдейтов совсем.

Системные обновления Google Play

Системные обновления Google Play – это относительно новое явление для Android. Google придумала их для того, чтобы распространять самые экстренные исправления, не завися от производителей. Несмотря на то что, по сути, они преследуют одну и ту же цель с обновлениями безопасности, эти вносят изменения на системном уровне.

Системное обновление Google Play

Системные обновления Google Play появились только год назад

Системные обновления Google Play являются частью Project Mainline. Это инициатива Google по разделению Android на 12 друг от друга компонентов, благодаря чему компания смогла обновлять ОС независимо от производителей. Поэтому доступны системные обновления Google Play только на смартфонах с Android 10 и новее.

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У системных обновлений Google Play нет чёткого графика выхода. Google выпускает их тогда, когда сочтёт нужным. Как правило, это случается, если в Android обнаруживается какой-то опасный системный баг, который нужно срочно исправить, а полагаться на производителей не хочется, ведь они могут и пренебречь апдейтом.

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