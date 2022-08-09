Проблемы смартфонов на процессоре Snapdragon 680. Собрали все в одном месте

Современные смартфоны неотличимы друг от друга. Они похожи не только внешне, но и внутренне. Так, подавляющее большинство недорогих моделей 2022 года базируются на процессоре Snapdragon 680. Следовательно, при прочих равных они демонстрируют схожую автономность и производительность, а также примерно одинаково фотографируют. Но что за зверь этот Snapdragon 680, и действительно ли он лучше конкурирующих платформ от MediaTek? Постараемся ответить на эти и другие вопросы простым языком без сложных терминов.

Смартфоны на Snapdragon 680

Чтобы оценить популярность чипсета компании Qualcomm, достаточно взглянуть на список производителей, которые выбирают его для своих устройств. К примеру, на процессоре Snapdragon 680 работают следующие смартфоны:

HONOR X8;

realme 9;

realme 9i;

Redmi 10C;

Redmi Note 10;

Samsung Galaxy A23;

vivo T1 и другие.

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Всего список смартфонов на базе Snapdragon 680 насчитывает свыше 50 моделей от разных производителей. Этот процессор выбирают как известные бренды вроде Samsung, так и давно пропавшие с радаров китайцы из Moto, а стоимость устройств на этом чипсете колеблется в районе от 15 до 30 тысяч рублей в российской рознице. То есть для производителя чипсет является одновременно и недорогим, и не настолько стыдным, чтобы испачкать в нем свои руки. Но недостатков у Snapdragon 680 предостаточно. Именно о них мы сейчас и поговорим.

Snapdragon 680 – характеристики

Несмотря на то, что моя задача – популярным языком донести особенности смартфонов на Snapdragon 680, при рассмотрении чипсета нельзя обойтись без перечисления характеристик. Они помогут нам подтвердить или опровергнуть доводы, касающиеся работы процессора:

количество ядер — 8:

компоновка ядер — 4xCortex-A53 (1,9 ГГц) и 4xCortex-A73 (2,4 ГГц);

видеочип — Adreno 610 (600 МГц);

техпроцесс — 6 нм;

год выпуска — 2021.

Итак, перед нами классический 8-ядерный чипсет, состоящий из двух кластеров: энергоэффективного и производительного. Первые четыре ядра Cortex-A53 используются для решения повседневных задач вроде веб-серфинга, а вторая четверка подключается, когда у вас запущено сразу несколько приложений или тяжелый видеоредактор (игра).

С одной стороны, у ядер Snapdragon 680 довольно высокая частота, что намекает на хороший уровень производительности. Однако даже сравнительно мощный сет Cortex-A73 вышел еще в 2016 году, а потому эффективность от 2,4 ГГц этого процессора Qualcomm ниже, чем в случае с менее разогнанными ядрами Cortex-A75 или Cortex-A76 у конкурентов.

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Добавим сюда видеоускоритель Adreno 610, который обрабатывает графику со скромной частотой 600 МГц, и получится, что Snapdragon 680 — точно не самое оптимальное решение для мобильных геймеров даже в своей ценовой категории. Кроме того, старые ядра негативным образом сказываются на выполнении других задач.

В частности, смартфоны на Snapdragon 680 с трудом отрисовывают 90 fps, если экран вашего устройства поддерживает повышенную герцовку, а также не позволяют оценить все преимущества 120 Гц: пролистывание страниц сопровождается рывками, доставляющими дискомфорт.

Также чипсет Qualcomm не поможет вытянуть максимум из возможностей камеры вашего телефона, даже если она имеет разрешение 108 Мп, а запись видео будет ограничена разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду с электронной стабилизацией и 1080p (60fps) при ее наличии. Однако у Snapdragon 680 есть весомое преимущество, сделавшее его таким популярным среди производителей смартфонов.

Чипсет построен на тонком техпроцессе 6 нм, который соответствует среднему классу и даже флагманам. С учетом невысокой мощности устройств на Snapdragon 680 достигается непревзойденный уровень автономности при наличии хорошего аккумулятора. Так, Samsung Galaxy A23 в тесте SmartViser выдает 18 часов веб-серфинга и 16 часов просмотра видео на максимальной яркости. Это отменный результат, который превосходит показатели телефонов на других процессорах.

Snapdragon 680 — сравнение с Helio G96

Если вы хотите купить смартфон до 25 тысяч рублей, то наверняка будете выбирать между моделями на Snapdragon 680 и устройствами на Helio G96 (он же Helio G95 и Helio G90T). Оба процессора выпущены в 2021 году, но сильно отличаются друг от друга. Чипсет из семейства MediaTek обладает максимальной частотой 2,05 ГГц, однако мы имеем дело с более современными ядрами Cortex-A76. При прочих равных они мощнее, а еще у Helio G96 более производительный видеочип Mali G57 MC2 (950 МГц), что наверняка оценят геймеры.

Таким образом, смартфоны на Helio G96 обладают большей мощностью, а примерно одинаковая стоимость чипсетов объясняется тем, что процессор MediaTek построен на устаревшем техпроцессе 12 нм. Это плохо сказывается на автономности устройства и нагреве его корпуса. Так, Redmi Note 11 на Snapdragon 680 выдает почти 21 час работы экрана в режиме просмотра видео, а идентичный ему Redmi Note 11S всего 18 часов при аналогичном сценарии. Нагрев в игре PUBG Mobile достигает 35°C на первом смартфоне и 40°C на втором, а вот ограничение в 1080p (30fps) при записи видео прослеживается на обоих устройствах.

Snapdragon 680 или Dimensity 700: что лучше

Еще один конкурент чипсета Qualcomm — Dimensity 700, который MediaTek недавно обновил до Dimensity 810, уменьшив техпроцесс с 7 нм до 6 нм. Оба варианта энергоэффективны, обладают современными ядрами Cortex-A76, хорошим видеоускорителем Mali-G57 MC2 и поддерживают запись видео в 2K. Словом, Dimensity 700/810 по всем фронтам лучше Snapdragon 680.

К сожалению, на рынке нет двух смартфонов от одного производителя, которые имели бы одинаковые экраны, чтобы мы могли провести объективное сравнение Snapdragon 680 и Dimensity 700 с точки зрения автономности. Но, учитывая сопоставимый техпроцесс, можно с большой долей уверенности сказать, что процессоры Qualcomm и MediaTek демонстрируют одинаково хорошую автономность. Поэтому, отталкиваясь от показателей производительности и возможностей камер, рекомендуем делать выбирать смартфон на Dimensity 700 или 810. Вот самые популярные модели, работающие на нем:

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Эти смартфоны объединяет чипсет Dimensity, но они отличаются между собой другими характеристиками, будь то экран, камеры и аккумулятор. Поэтому внимательно изучите начинку устройств. А если вы до сих пор боитесь приобретать телефоны на процессорах MadiaTek, то ознакомьтесь с нашим сравнением Snapdragon и Dimensity, где победителем оказался отнюдь не американский бренд.