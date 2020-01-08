Samsung Galaxy Fold был впервые показан практически год назад, 21 февраля 2019 года, если быть точнее. Компания испытала немало проблем, связанных с поломкой телефона у ряда журналистов, которым достался гаджет до старта продаж, из-за чего она была вынуждена отменить старт продаж. Лишь в сентября им удалось выпустить Fold сначала в Корее, а уже затем продажи стартовали в других странах, включая Россию.

В настоящее время, если верить главе IT и мобильного подразделения Samsung, компании удалось реализовать 400 тысяч складных смартфонов Galaxy Fold. Этот результат практически совпадает с предполагаемыми продажами в 500 тысяч штук к концу 2019 года.

Интерес к Galaxy Fold не так велик из-за новостей о проблемах и затянувшегося выхода. Простыми словами, хайп прошёл, и телефон спустя 8 месяцев перестал быть чем-то революционным.

К тому же немало у Samsung и конкурентов в лице Huawei и даже TCL. К слову о последней, компания на выставке CES 2020 представила прототип складного смартфона, который полностью повторяет Galaxy Fold. Выглядит он следующим образом:

Пока компания не определилась с его названием, стартом продаж и стоимостью просто потому, что речь идёт о прототипе. Однако наличие прототипа может означать скорый выход устройства в течение года. К тому же стоить он будет, если верить нашим коллегам из cnet, дешевле Moto Razr, который ранее оценили в 1500 долларов.

Можно предположить, что складной аппарат от TCL может стоить 1200-1300 долларов. В этом случае он станет неплохой дешёвой альтернативой Galaxy Fold и Mate X. Первый оценен в 1980 долларов, а второй стоит внушительные 2400 долларов. Причина столь высокой стоимости заключается в сложном процессе изучения технологий и проектирования аппаратов.

В случае с TCL речь идёт о полном копировании. Если присмотреться, можно заметить, что механизм в центре идентичен таковому в Samsung. Простыми словами, TCL не тратила ресурсы на проектирование, от сюда и низкая стоимость гаджета — такая тактика свойственна китайским компаниям.

Из минусов стоит отметить софт, который пока работает не очень хорошо, да и в момент складывания механизм в центре устройства издаёт странные звуки, что говорит о том, что ребята из TCL торопились, чтобы успеть к CES 2020 показать работающий прототип.

У Samsung есть ответ

Можно подумать, что Samsung не знала о том, что многие компании будут готовить дешёвые альтернативы Fold, но это не так. По слухам, Samsung в следующем месяце представит Galaxy Fold 2, старт продаж которого начнётся сразу после презентации 11 февраля. Смартфон будет стоить привлекательные 857 долларов.

В Сети не так давно опубликовали видеоролик, демонстрирующий внешность телефона:

По слухам, Fold 2 будет работать на процессоре Snapdragon 855. И это при том, что Motorola Razr на более слабом процессоре Snapdragon 710 оценен в 1500 долларов и пользуется большой популярностью. Стоит заметить, что устройство Xiaomi с AMOLED-экраном на аналогичном процессоре можно приобрести за 200-250 долларов.

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Свой гибкий смартфон готовит и Xiaomi. Стоить он будет 1000 долларов и получит процессор Snapdragon 855. В любом случае, на фоне китайцев смартфон Samsung кажется более привлекательным, что удивительно. Предлагаю обсудить это в Телеграм.

Есть ли шансы у TCL?

Конечно, стоит учитывать, что Fold 2 будет иметь гораздо меньший дисплей, но это может стать его превосходством, потому что не всем нужен такой крупный гаджет, как Fold. Это скорее планшет, пользователям же больше интересен компактный телефон. Именно поэтому у TLC мало шансов завоевать сердца фанатов складных аппаратов. Раскладушки по типу Razr и Fold 2 станут новым более популярным трендом, и китайцам не стоит отставать.

А что думают наши читатели? Смогут ли китайские компании опередить Samsung в этом году в битве за звание лучшей компании по выпуску складных аппаратов? Как скоро, по-вашему, складные устройства смогут заменить привычные всем телефоны? Мнением делитесь в комментариях ниже.