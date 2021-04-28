Лучше вы не найдёте: Black Shark 4 за 30 тысяч рублей уделывает всех

В прошлом месяце компания Xiaomi обновила геймерскую линейку смартфонов Black Shark, представив две новых модели: Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro. И быстро привлекла внимание даже тех, кто далёк от игр на телефонах. Рассудите сами, даже базовая модель оснащена процессором Snapdragon 870, и с таким оснащением лучше смартфона в этой ценовой категории очень сложно найти. И если покупать одну из новинок, то лучше всего брать обычный Black Shark 4, так как уступает версии Pro он не намного, зато гораздо доступнее. Неудивительно, что уже почти месяц этот телефон бьёт все рекорды продаж на Али.

Характеристики Black Shark 4

Любить его есть за что. Во-первых, за большой 6,7-дюймовый дисплей с передовыми характеристиками. Да, это AMOLED, причем с рекордной для отрасли частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя – 720 Гц. Отсюда максимально быстрый отклик на прикосновения и плавность картинки, что важно как в играх (особенно в играх), так и в обычном использовании.

Во-вторых, Snapdragon 870, который превосходит только топовый чип Snapdragon 888, но он смартфоны с ним стоят намного дороже, в два, а то и в три раза!

В-третьих, цена. У Black Shark 4 есть базовая модификация с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а есть более мощная с 8 ГБ оперативки и 128 ГБ хранилища. И стоит она чуть дороже 30 тысяч рублей. Лучше брать именно её, а не самую простую, потому что она оснащается 8/128 ГБ памяти, аккумулятором на 4500 мАч, камерой на 48 Мп и флэш-накопителем в конфигурации UFS 3.1+SSD. Это даёт возросшую скорость чтения и записи на 69% по сравнению с аппаратами, которые используют только стандарт UFS.

В-четвёртых, различные фишки. Например, даже базовая версия Black Shark 4 поддерживает 120-ваттную зарядку, которая заряжает его аккумулятор от 0 до 100% всего за 15 минут. Это супер-крутой показатель. Круче только Xiaomi Mi 10 Ultra, но он и в 2,5 раза дороже. А ещё на одной из граней есть выдвижные триггеры, чтобы можно было ещё круче играть в Call Of Duty и другие игры:

Где купить Black Shark 4 дешевле

В России эти смартфоны продают перекупщики (официально их пока не завозят), которые смело накручивают 20% цены телефона, а то и больше. Поэтому проще всего покупать Black Shark 4 на AliExpress. Там дешевле, есть глобальная версия, предусмотрена возможность выбрать комплектацию, вплоть до геймерской механической клавиатуры!

Вообще, 30 тысяч рублей за такой смартфон это уже небольшая цена, но есть способ её уменьшить. Мы раздобыли несколько купонов, которые делают скидку до 15 долларов, то есть около 1 000 рублей.

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Купить Black Shark 4 на Али

Почему один промокод может не работать? Это секретные коды, но поскольку их количество ограничено платформой Али, они просто могут закончиться, если ими воспользуются много людей. Если вам не достанется промокод, не расстраивайтесь, даже без скидки Black Shark 4, на наш взгляд, выглядит ОЧЕНЬ привлекательно. За 30 тысяч рублей вы вряд ли найдёте в продаже что-то столь же крутое и продвинутое.