Лучшие смартфоны для игр в 2022 году

Игровыми смартфонами в 2022 году уже никого не удивить. Их суть предельно проста: максимально крутые технические характеристики, наличие дополнительных аксессуаров, способных облегчить игровой процесс и отсутствие функций, которые геймерам не особо-то нужны. Но в сегодняшней подборке топовых устройств мы постарались собрать не только типичных представителей игровой индустрии, но и такие телефоны, неплохо справляются со всеми современными играми, и при этом имеют все привычные нам фишки классических смартфонов.

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Лучший игровой смартфон 2022 года

Компания ASUS решила взяться за игровые смартфоны и уже не первый год радует нас линейкой Rog Phone, которая предлагает в своих устройствах все, что можно только пожелать. Едва ли вы найдете устройство для игр круче, чем ROG Phone 5.

Первое, что бросается в глаза — отсутствие челки и вырезов в экране смартфона. Едва ли можно встретить такое в нынешних гаджетах. Это сделано намерено, дабы вырез не мешал игровому процессу. Второе — экран. Он здесь на уровне профессиональных мониторов: AMOLED с диагональю 6,78 дюймов, максимальной частотой 144 Гц. Последняя подгоняется под каждое приложение отдельно. Разрешение — 2448х1080 пикселей, пиковая яркость — 1 200 кд/м2.

По железу все тоже очень и очень хорошо: за производительность отвечает топовый 5нм Qualcomm Snapdragon 888 5G с частотой 2,84 Гц. Будьте уверены, его с лихвой хватит под любые игры в ближайшие годы точно. Плюс, не забывайте, что процессор это не только мощность, но и энергосбережение: вкупе с двумя встроенными батареями на 3000 мАч каждая, Rog Phone 5 рвет по части автономности все классические смартфоны.

Производители учли, что телефон ориентирован на горизонтальное использование, поэтому позаботились об охлаждении, дабы устройство не обжигало вам пальцы во время зарядки и игрового процесса. Аккумулятор и процессор здесь начинают нагреваться не с краев, как все мы привыкли, а с середины, дабы пользователь мог играть ни в чем себе не отказывая.

Кроме этого здесь есть контактная площадка для подключения аксессуаров, крутые динамики, 3.5 мм разъем для подключения наушников и специальная светодиодная подсветка Aura Sync, которую можно настроить индивидуально для каждого приложения.

На самом деле всех плюшек не описать, их слишком много. Чтобы по-настоящему оценить устройство, надо поработать с ним некоторое время. Из приятных плюшек выделю отдельные утилиты от компании ASUS, где можно гибко настроить как параметры производительности, так и все уведомления и две дополнительные кнопки для игр. Плюс, крутая фронтальная камера на 24 МП для стримов.

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Смартфон для игр Xiaomi

Компания Xiaomi тоже отличилась своим игровым устройством. В прошлом году китайцы выпустили BlackShark 4, который останется среди актуальных игровых смартфонов еще надолго. Как обычно, китайцы отличились весьма демократичной стоимостью. Ранее мы уже рассказывали, где его можно найти за 30 тысяч рублей.

Фишек у BlackShark 4 очень много: здесь и AMOLED экран с частотой 144 Гц и разрешением 1080 х 2400 пикселей, и специальные кнопки сбоку, которые можно использовать в играх, и даже вывод экрана на монитор или телевизор через USB-C. Добавьте сюда быструю зарядку с максимальной мощностью в 120 Вт и выходит очень даже неплохо.

Главным отличием от модели выше стал чип Snapdragon 870, который немного уступает модели 888. Но с учетом, что подавляющее большинство чипов справляются со своими задачами на ура, едва ли вам понадобится такая мощность. Тем более, что смартфоны на 888 Драконе стоят чуть ли не в два раза дороже. Вариантов памяти сразу несколько: 6/128 Гб 8/128 Гб, 12/128 Гб и 12/256 Гб.

Да, внешне этот телефон больше похож на классический и лишь отдаленно напоминает своих старших братьев, но у этого есть и свои плюсы. Такое устройство отлично впишется в вашу повседневную жизнь, а его габариты не будут сильно выделяться на фоне других. Топовый игровой смартфон за свои деньги — здесь у Xiaomi все стандартно.

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Игровой флагман на Android

Все-таки игровые смартфоны не для всех. Гораздо больше пользователей хочет приобрести мощный смартфон, который будет справляться как с игровыми, так и повседневными задачами. Одним из лучших телефонов этой категории мне видится OnePlus 9 Pro.

Характеристики OnePlus 9 Pro выглядят так:

6,7″ дисплей LTPO Fluid2 AMOLED.

Процессор Snapdragon 888.

Оперативная память 8/128 12/256 ГБ.

Камера: ширик 48 МП, ультраширик 50 Мп, телеобъектив: 8 Мп, монохромный сенсор 2 МП.

Фронтальная камера 16 МП.

Аккумулятор 4500 мА·ч, быстрая зарядка 65 Вт.

Вес 197 г.

Этих параметров с лихвой хватит, чтобы и поиграть. Флагманский Snapdragon 888 вместе с 12 Гб оперативки в топе позволит запустить вам даже самые сложные проекты. Плюс, AMOLED экран с диагональю 6,7 дюймов позволит насладиться большим изображением.

При этом смартфон без проблем можно использовать и в повседневных задачах. Отличительной особенностью гаджета я бы назвал вес, который гораздо меньше типичных игровых устройств. Это удобно. Из компромиссов отмечу отсутствие 3.5 Jack. Игроманы не очень-то любят Bluetooth-наушники. Все-таки у них есть небольшая задержка, что не очень радует в играх.

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Xiaomi 12 Pro — лучший смартфон 2022

Компания Xiaomi представила нам Xiaomi 12 в самом конце 2021 года. Смартфон получился просто супер. И в пир, и в мир, и в добрые люди — так я бы его охарактеризовал.

Характеристики флагманской модели Xiaomi 12 Pro выглядят следующим образом:

AMOLED-дисплей 6,73 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Камеры: Основная 50 Мп (f/1.88, OIS), ультраширик 50 Мп + телеобъектив 50 МП, фронтальная камера 32 Мп

Аккумулятор 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Быстрая зарядка 120 Вт, поддержка беспроводной и реверсивной зарядки.

Доступно три вариации памяти: 8/128 Гб Гб,8/256 Гб, 12+256 Гб.

На бумаге все выглядит очень хорошо, остается лишь оценить его в реальных сценариях использования. Если вы выбираете смартфон с заделом на будущее и игры для вас важный аспект, я бы точно рекомендовал присмотреться к этой модели. Будьте уверены, Snapdragon 8 Gen 1 сможет удивить вас своими возможностями.

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А вы часто играете на смартфоне? Как считаете, что лучше: купить ASUS Rog Phone 5 и наслаждаться разными фишками игровых устройств или приобрести Xiaomi Mi 12 Pro и отодвинуть на второй план сенсорные кнопки и различные утилиты? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.