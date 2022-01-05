Как играть в Call of Duty Mobile с джойстиком и какие из них поддерживаются

Официальный релиз Call of Duty Mobile в 2019 году стал сенсацией. Десятки миллионов игроков по всему миру начали покорять ее разные режимы и соревноваться друг с другом. Правда, небольшая ложка дегтя в бочке меда все же была. Во время бета-тестирования в игре было доступно много функций, которые пропали ко времени официального релиза. Самым спорным удалением стала поддержка контроллера Call of Duty Mobile как для iOS, так и для Android-версий игры. К счастью, Activision услышала жалобы игроков и снова добавила эту функцию в обновлении через несколько месяцев после выпуска. Тем не менее, официальная поддержка ограничена всего несколькими контроллерами. Осталось разобраться в этом вопросе более подробно и понять, как воспользоваться функцией, зачем это надо и надо ли вообще или проще играть по-старинке.

Поддерживает ли Call of Duty Mobile контроллеры

В первую очередь надо иметь в виду, что как и в PUBG Mobile и Fortnite, использование контроллера будет сводить вас с игроками, которые играют таким же образом. Это справедливо, поэтому можно сказать спасибо за такое отношение к делу.

Итак, какие контроллеры поддерживает Call of Duty Mobile и как их подключить? Вот что вам нужно знать!

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Call of Duty Mobile (скачать в Google Play) имеет ограниченную поддержку контроллеров на iOS и Android с ноября 2019 года. В настоящее время официально поддерживаются только два контроллера, и они работают только в игре. Навигация по меню и экранам загрузки по-прежнему должна осуществляться с помощью элементов сенсорного управления.

Чувствительность для каждого типа игры (многопользовательская, королевская битва и зомби) можно настроить индивидуально в настройках, но назначение кнопок пока не может быть изменено. Разработчики также взяли на себя обязательство по дальнейшей оптимизации и поддержке контроллеров для Call of Duty Mobile в будущем.

Если вам нужны полностью настраиваемые элементы управления, вам придется играть в игру на эмуляторе, таком, как Bluestacks, или на официальном эмуляторе Call of Duty Mobile. Оба они также поддерживаются, но опять же сведут вас с другими игроками, использующими эмуляторы.

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Какие контроллеры работают с Call of Duty Mobile

Единственными официально поддерживаемыми контроллерами Call of Duty Mobile являются контроллеры PlayStation и Xbox. Сюда входят контроллеры для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Это очень удобно для игроков, у которых уже есть эти консоли, но если у вас их нет, а играть с контроллером хочется, придется его купить. Цена в зависимости от спецпредложений и прочих факторов варьируется в диапазоне 2500-5000 рублей.

Некоторые другие контроллеры Bluetooth также могут работать с Call of Duty Mobile, хотя официально они не поддерживаются. Поэтому, покупая что-то отличное, убедитесь в совместимости, поискав информацию на форумах или в нашем Telegram-чате. Возможно и такое, что неофициальные контроллеры все равно будут работать, но не будут поддерживать все функции. Это тоже надо иметь в виду.

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Как играть в Call of Duty Mobile с контроллером

Чтобы играть в COD Mobile с помощью контроллера PS4 или Xbox One, просто подключите их через Bluetooth к своему устройству Android или iOS. Процесс занимает всего несколько секунд, независимо от того, подключаетесь ли вы к телефону или планшету.

Как настроить контроллер в Call of Duty Mobile на Android

Опустите панель уведомлений и удерживайте значок Bluetooth. Далее нажмите ”Подключить новое устройство”. Удерживайте нажатыми кнопки PS и Share, пока контроллер не начнет мигать, или удерживайте кнопку подключения на контроллере Xbox One. Теперь выберите контроллер из списка и выполните его сопряжение. После этой нехитрой операции контроллер будет добавлен в игру автоматически.

Как играть в Call of Duty Mobile с контроллером

Откройте ”Настройки”, затем нажмите ”Настройки Bluetooth”. Теперь удерживайте нажатыми кнопки PS и Share, пока контроллер не начнет мигать, или удерживайте кнопку подключения на контроллере Xbox One. Выберите контроллер в разделе ”Другие устройства” и выполните его сопряжение. Контроллер будет автоматически обнаружен в игре.

Важно обратить внимание! Если вы пытаетесь подключить контроллер к iPhone или iPad, сделать это можно только в том случае, если у вас iOS 13 или более свежая версия.

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Могут ли забанить в Call of Duty Mobile с контроллером

Нет! Поддержка контроллера в Call of Duty Mobile полностью разрешена разработчиком. Использование одного из них не приведет к бану. Особенно, если вы выберете те модели, которые считаются сертифицированными (список приведен выше). Но и с другими моделями проблем так же быть не должно.

Но еще раз напомню, что использование контроллера только добавит вам комфорта. Никакого преимущества вы не получите, так как вас будут сводить с такими же игроками, как и вы, которые тоже используют контроллер.