Как играть в Call of Duty Mobile с джойстиком и какие из них поддерживаются

  2. Темы
  3. Игры
Артем Сутягин 0

Официальный релиз Call of Duty Mobile в 2019 году стал сенсацией. Десятки миллионов игроков по всему миру начали покорять ее разные режимы и соревноваться друг с другом. Правда, небольшая ложка дегтя в бочке меда все же была. Во время бета-тестирования в игре было доступно много функций, которые пропали ко времени официального релиза. Самым спорным удалением стала поддержка контроллера Call of Duty Mobile как для iOS, так и для Android-версий игры. К счастью, Activision услышала жалобы игроков и снова добавила эту функцию в обновлении через несколько месяцев после выпуска. Тем не менее, официальная поддержка ограничена всего несколькими контроллерами. Осталось разобраться в этом вопросе более подробно и понять, как воспользоваться функцией, зачем это надо и надо ли вообще или проще играть по-старинке.

Во многие игры удобно играть с геймпадом. Колда тоже такое позволяет

Поддерживает ли Call of Duty Mobile контроллеры

В первую очередь надо иметь в виду, что как и в PUBG Mobile и Fortnite, использование контроллера будет сводить вас с игроками, которые играют таким же образом. Это справедливо, поэтому можно сказать спасибо за такое отношение к делу.

Итак, какие контроллеры поддерживает Call of Duty Mobile и как их подключить? Вот что вам нужно знать!

Call of Duty и еще пять игр для Android, в которые лучше играть на геймпаде.

Call of Duty Mobile (скачать в Google Play) имеет ограниченную поддержку контроллеров на iOS и Android с ноября 2019 года. В настоящее время официально поддерживаются только два контроллера, и они работают только в игре. Навигация по меню и экранам загрузки по-прежнему должна осуществляться с помощью элементов сенсорного управления.

Чувствительность для каждого типа игры (многопользовательская, королевская битва и зомби) можно настроить индивидуально в настройках, но назначение кнопок пока не может быть изменено. Разработчики также взяли на себя обязательство по дальнейшей оптимизации и поддержке контроллеров для Call of Duty Mobile в будущем.

джойстик

Контроллеры для игровых приставок хорошо подходят к телефонам.

Если вам нужны полностью настраиваемые элементы управления, вам придется играть в игру на эмуляторе, таком, как Bluestacks, или на официальном эмуляторе Call of Duty Mobile. Оба они также поддерживаются, но опять же сведут вас с другими игроками, использующими эмуляторы.

Лучшие военные игры для Android.

Какие контроллеры работают с Call of Duty Mobile

Единственными официально поддерживаемыми контроллерами Call of Duty Mobile являются контроллеры PlayStation и Xbox. Сюда входят контроллеры для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Это очень удобно для игроков, у которых уже есть эти консоли, но если у вас их нет, а играть с контроллером хочется, придется его купить. Цена в зависимости от спецпредложений и прочих факторов варьируется в диапазоне 2500-5000 рублей.

Некоторые другие контроллеры Bluetooth также могут работать с Call of Duty Mobile, хотя официально они не поддерживаются. Поэтому, покупая что-то отличное, убедитесь в совместимости, поискав информацию на форумах или в нашем Telegram-чате. Возможно и такое, что неофициальные контроллеры все равно будут работать, но не будут поддерживать все функции. Это тоже надо иметь в виду.

Лучшие игры в жанре Auto Chess.

Как играть в Call of Duty Mobile с контроллером

Чтобы играть в COD Mobile с помощью контроллера PS4 или Xbox One, просто подключите их через Bluetooth к своему устройству Android или iOS. Процесс занимает всего несколько секунд, независимо от того, подключаетесь ли вы к телефону или планшету.

Как настроить контроллер в Call of Duty Mobile на Android

Опустите панель уведомлений и удерживайте значок Bluetooth. Далее нажмите ”Подключить новое устройство”. Удерживайте нажатыми кнопки PS и Share, пока контроллер не начнет мигать, или удерживайте кнопку подключения на контроллере Xbox One. Теперь выберите контроллер из списка и выполните его сопряжение. После этой нехитрой операции контроллер будет добавлен в игру автоматически.

колда

Не всем понравится играть в колду с джойстиком, но многие это оценят.

Как играть в Call of Duty Mobile с контроллером

Откройте ”Настройки”, затем нажмите ”Настройки Bluetooth”. Теперь удерживайте нажатыми кнопки PS и Share, пока контроллер не начнет мигать, или удерживайте кнопку подключения на контроллере Xbox One. Выберите контроллер в разделе ”Другие устройства” и выполните его сопряжение. Контроллер будет автоматически обнаружен в игре.

Важно обратить внимание! Если вы пытаетесь подключить контроллер к iPhone или iPad, сделать это можно только в том случае, если у вас iOS 13 или более свежая версия.

Лучшие страшные игры для Android.

Могут ли забанить в Call of Duty Mobile с контроллером

Нет! Поддержка контроллера в Call of Duty Mobile полностью разрешена разработчиком. Использование одного из них не приведет к бану. Особенно, если вы выберете те модели, которые считаются сертифицированными (список приведен выше). Но и с другими моделями проблем так же быть не должно.

Но еще раз напомню, что использование контроллера только добавит вам комфорта. Никакого преимущества вы не получите, так как вас будут сводить с такими же игроками, как и вы, которые тоже используют контроллер.

Теги
Лонгриды для вас
Игра
7 крутых динамичных игр для Android

Игр разных жанров настолько много, что в них легко потеряться. В последнее время чаще всего встречаются красивые и относительно спокойные игры, вот только они не всем по вкусу и иногда хочется чего-то по-настоящему динамичного. На этот случай есть игры в жанре экшн. Это довольно самобытное образование, которое тоже включает в себя много разных поджанров. В этой подборке мы постарались собрать самые динамичные. В них надо быстро думать, резко двигаться прицельно и часто стрелять или просто ловко уворачиваться. Разминайте пальцы, пока они скачиваются, и давайте начинать.

Читать далее
7 лучших премиум-игр для Android

Есть что-то очень приятное и по-настоящему расслабляющее в том, чтобы играть в игры и знать, что ”из-за угла” не появится реклама или предложение совершить какую-то покупку. Из-за малой выгоды таких игр становится все меньше и меньше. Пусть часто они и стоят приличных денег, но и удовольствия доставляют больше. На этой неделе мы решили подготовить подборку именно таких игр. Ценник будет разный, но все эти игры стоят своих. Давайте посмотрим на то, где не надо собирать кристаллы, покупать монеты или копить другую внутриигровую валюту.

Читать далее
Google Play
Как Google превращает Google Play в App Store

Не знаю, как у вас, а у меня Google Play всегда вызывал ассоциации с каким-то вольным городом, где почти нет ограничений, но и опасностей тоже немало. Однако, если быть достаточно аккуратным и внимательным, не лезть куда не следует, то в нём можно преспокойно жить и наслаждаться его преимуществами, которых нет в App Store, который больше походит на полицейское государство. Тем удивительнее наблюдать за тем, что Google Play почему-то настойчиво хочет превратиться в App Store. Так, как сейчас.

Читать далее
Новый комментарий