Лучший смартфон первой половины 2022 года. Какой он

Найти хороший Android-смартфон — задача не из простых. Флагманы я сразу отбрасываю, ибо каждый из них стоит просто бешеных денег, а качество обычно не сильно лучше смартфонов из среднего ценового сегмента. На поприще топовых середнячков сейчас уверенно лидируют телефоны от Xiaomi. Их так и называют — топ за свои деньги. Китайцам удалось полностью завоевать эту часть рынка, и останавливаться они похоже не собираются. Сегодня в продажу поступила глобальная версия Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Забегая вперед скажу, что здесь есть чему удивиться.

Буквально на днях в компании Xiaomi нам представили глобальную версию новых убийц Samsung — Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G. Смартфон получился просто бомбовый. Кажется, здесь все на месте: и крутой экран с частотой 120 Гц, и камера классная, и автономность на высоте. Но обо всем по порядку.

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Новый Redmi Note 11

С точки зрения дизайна, Redmi Note 11 Pro — просто супер. Попробуйте взглянуть на него со стороны — ну флагман флагманом. Внешний вид смартфона с одной стороны напоминает нам предыдущую модель, с другой — здесь появились плоские грани — тренд 2022 года, благополучно позаимствованный у iPhone.

Многие пользователи жалуются неудобство использования таких гаджетов, но в Redmi Note 11 Pro все должно быть хорошо, ибо грани здесь пластиковые, а не металлические.

И передняя и задняя панель выполнены из стекла. Отпечатков оставаться не будет — задняя панель покрыта матовым напылением. С прочностью тоже все в порядке, производитель заявляет о защите стеклом Gorilla Glass 5. Рамки получились тоже очень тонкие. Полезная площадь экрана составляет 86,1%.

Из цветовых решений производитель предлагает 4:

Milky Way Blue (белый с голубым отливом).

Mysterious Black (черный).

Forest Green (зеленый).

Mysterious Black (черный).

Timeless Purple (фиолетовый)﻿.

Мне больше всего приглянулся фиолетовый. Выглядит оригинально, а значит с таким смартфоном вы точно не потеряетесь в толпе. Если любите классические оттенки, они тоже есть. Хотите черный — пожалуйста, белый — без проблем.

Характеристики Redmi Note 11

Рецепт новых Redmi предельно прост. Китайцы просто пробежались по всем важным параметрам, на которые обращает внимание пользователь и внедрили сюда максимум возможностей, сэкономив на мелких деталях. Единственное, что Redmi Note 11 Pro 5G покруче будет за счет чипа.

Впрочем, оцените характеристики новых смартфонов Redmi сами:

AMOLED-экран 6,67 с частотой обновления 120 Гц.

Основная камера: 108 МП, ультраширик 8 МП, датчик с микрообъективом на 2 МП.

Фронтальная камера: 16 МП.

Процессор: MediaTek Helio G96 920 / Snapdragon 695 у версии 5G.

Память: 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной.

Аккумулятор на 5000 мАч.

Быстрая зарядка 67 Вт.

И Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G предельно похожи друг на друга. Единственным важным отличием является процессор. В классической версии это будет MediaTek Helio G96 920, в то время как в модели с 5G будет установлен Snapdragon 695.

Купить Redmi Note 11 Pro

Купить Redmi Note 11 Pro 5G

По части характеристик сразу же в глаза бросается основной модуль камеры на 108 МП. Для устройства из среднего ценового сегмента на бумаге выглядит все более, чем достойно.

Также отдельно отметим дисплей Redmi Note 11 Pro. Здесь компания сделала акцент не только на 120 Гц, но и на его пиковой яркости, которая для HDR-контента составляет аж 1200 нит.

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Какой смартфон купить в 2022 году

Из смартфонов в своем ценовом сегменте Redmi Note 11 Pro конкурировать просто не с кем. Возьмите любой похожий смартфон и убедитесь, что ничего лучше на рынке просто не существует.

Если бы я выбирал смартфон себе, выбор пал бы либо на Redmi Note 11 Pro, либо на Redmi Note 11 Pro 5G. Они оба отлично справляются со своими задачами, и их характеристик точно хватит на ближайшие пару лет. Хотите устройство для игр — берите версию с 5G, хотите для повседневного использования — берите классику.

Стоит ли покупать Redmi note 11 Pro

Если вы искали недорогой смартфон с хорошей камерой, Redmi Note 11 Pro — чуть ли не единственный вариант. Конечно, помимо Redmi у Xiaomi есть еще свои смартфоны, да и Poco X3 Pro никто не отменял, но согласитесь, новинку покупать всегда приятно.

Купить Redmi Note 11 Pro

Купить Redmi Note 11 Pro 5G

За обновление Android можно не переживать. В последнее время смартфоны Redmi обновляются вполне неплохо. Плюс, китайцам надо отдать должное: даже если новая версия Android будет недоступна для этих устройств, MIUI все равно продолжит обновляться.

Продажи смартфона уже стартовали, поэтому вы можете купить его прямо сейчас. Как обычно, компания предлагает вкусную цену на старте, она будет доступна в период с 16 по 17 февраля.

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Ну, как вам новинка? Как считаете, стоит брать? Обязательно расскажите о своем мнении в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.