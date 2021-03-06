Вышел Redmi Note 10: сравнение с Redmi Note 9 и что лучше купить в 2021

После того как Xiaomi решила поиграть в Apple и начала задирать цены на свои смартфоны, пользователи начали искать альтернативные варианты. Но поскольку уходить к Huawei или Vivo большинству было не с руки, было решено переключиться на собственные суббренды Xiaomi, которые компания создала как раз для того, чтобы отлавливать перебежчиков и сохранять их за собой. Всё получилось. Однако в результате вышло так, что те самые суббренды стали даже большей Xiaomi, чем сама Xiaomi, поскольку начали выпускать даже более привлекательные аппараты, чем она. Возьмите хотя бы новый Redmi Note 10.

Недавно Xiaomi представила новую линейку смартфонов Redmi Note 10, которая состоит из двух моделей — классической и продвинутой с приставкой Pro — и уже доступна для покупки на Али. Несмотря на то что их релиз прошёл как-то тихо и даже скомкано, новинки обещают стать настоящими бестселлерами, затмив собой хоть Redmi K40, хоть Xiaomi Mi 11.

Сравнение Redmi Note 9 и Redmi Note 10

Поскольку сухие характеристики, скорее всего, неинтересны никому, предлагаю сравнить новинку с прошлогодним Redmi Note 9:

Процессор

Redmi Note 10 — Snapdragon 678

Redmi Note 9 – Helio G85

Память

Redmi Note 10 — 4/64, 6/128 ГБ

Redmi Note 9 – 4/64, 4/128 ГБ

Дисплей

Redmi Note 10 — 6,43”, AMOLED, 120 Гц

Redmi Note 9 – 6,43”, LCD, 60 Гц

Основная камера

Redmi Note 10 — 48/108 Мп (Pro)

Redmi Note 9 – 48 Мп

Аккумулятор

Redmi Note 10 — 5000 мА*ч, 33 Вт

Redmi Note 9 – 4000 мА*ч, 18 Вт

Цена

Redmi Note 10 — от 15 до 19 тысяч рублей

Redmi Note 9 — от 10 до 20 тысяч рублей

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Как видите, Redmi Note 10 стал самым настоящим прорывом для своего модельного ряда. Во-первых, это экран. Мало того, что он имеет частоту обновления 120 Гц, так ещё и выполнен по AMOLED-технологии. Несмотря на то что это является нормой для всех флагманских смартфонов, в бюджетном сегменте органические матрицы можно встретить нечасто из-за их высокой цены.

Что лучше: Redmi Note 9 или Redmi Note 10

Во-вторых, Redmi пошла дальше в совершенствовании скорости зарядки. Новинка поддерживает зарядку мощностью 33 Вт, которая позволяет ей напитаться от 0 до 50% всего за 25 минут. В-третьих, дизайн. Redmi Note 10 выглядит действительно по-флагмански по сравнению с Redmi Note 9, который отдавал бюджетностью. Новинка же оставляет стойкие ассоциации с Mi 11 и Redmi K40.

У Xiaomi есть очень крутая разработка, которая позволяет более эффективно использовать маломощные адаптеры питания. Поэтому 33-ваттный зарядник Xiaomi заряжает смартфон быстрее, чем 66-ваттные решения конкурентов.

Сходства с флагманской линейкой Redmi Note 10 добавляет оформление камеры. Помимо того, что инженеры Redmi оснастили аппарат четырьмя фото-модулями, дизайнеры очень классно их скомпоновали таким образом, что даже такая банальность, как четыре объектива, стали выглядеть модно и привлекательно. Глядя на новинку, чётко осознаёшь, какой модуль основной, а какой второстепенный.

Стоит ли покупать Redmi Note 10

Пока сложно сказать, насколько хороша камера Redmi Note 10, но производитель даёт очень любопытные сэмплы. Я понимаю, что ушлые китайцы вполне могли опубликовать фотки, снятые на профессиональный фотоаппарат, и выдать их за работу камеры новинки, но, скорее всего, она выдаст плюс-минус похожий результат.

Всё-таки современные камеры и их ПО действительно способны на многое, и даже фон на портретных снимках «мылят» с одним объективом, не говоря уже о нескольких модулях с высокой разрешающей способностью.

Купить RN10 на Али

Если вы ещё не поняли, стоит ли брать Redmi Note 10, то, на мой взгляд, конечно, стоит. Но не столько из-за камеры, сколько из-за привлекательного внешнего вида. Стеклянный корпус, выполненный в стилистике флагманских моделей, крутой AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и быстрая зарядка вкупе с энергоёмким аккумулятором обеспечат вам опыт использования, сродни с флагманскими смартфонами. А уж если учесть, что за новинку просят всего 15 тысяч рублей в базовой конфигурации, то тут у него вообще нет конкурентов.