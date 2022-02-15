Redmi 10 2022 — что это за смартфон и стоит ли его покупать

Сложно найти более продуктивного производителя смартфонов, чем Xiaomi. Счёт аппаратов, которые китайская компания выпускает за год, давно пошёл на десятки. А ведь она выпускает свои смартфоны не под одним, а сразу под четырьмя брендами, нередко позволяя себе использовать одну и ту же базу для нескольких устройств сразу. Но если раньше Xiaomi хотя бы делала вид, что это разные гаджеты, выпуская их то под одной, то под другой маркой, то теперь она даже перестала делать вид, что что-то переосмысляет. Живой тому пример — Redmi 10 2022.

Что лучше купить: Redmi Note 8 Pro или Redmi Note 9 Pro

Да, Xiaomi действительно перевыпустила свой ультрабюджетный смартфон Redmi 10 спустя всего полгода после релиза оригинальной модели. Новинка получила уточняющий индекс 2022 в названии. Он-то и стал ключевым изменением в сравнении с предшественником, потому что других отличий у Redmi 10 2022 от обычного Redmi 10 практически нет.

Характеристики Redmi 10 2022

С точки зрения Redmi 10 2022 является не просто копией своего предшественника. Это просто один и тот же смартфон без единого внешнего отличия. Тот же 6,5-дюймовый экран, тот же четырёхмодульный блок камер на задней крышке, та же пластиковая рамка по периметру корпуса. Будьте уверены, если вы увидите оба смартфона вживую, и вам скажут, что это не одна и та же модель, вы подумаете, что над вами шутят.

Характеристики Redmi 10 2022 выглядят следующим образом:

Дисплей — 6,5 дюйма, 90 Гц

Процессор — MediaTek 88G

Память — 4/64, 4/128 ГБ

Камера — 50/8/2/2 Мп

Аккумулятор — 5000 мА*ч, 18 Вт

ОС — Android 11 (MIUI 13)

Xiaomi откажется от прошивки MIUI в смартфонах Redmi. Её заменят на другую

Кажется, что Xiaomi и правда решила пошутить. Ведь Redmi 10 2022 совершенно не отличается от Redmi 10 даже внутренне. Но на самом деле это не так. Кое-какие изменения действительно есть. Просто заметить их вот так с наскока вряд ли получится. А вот, если приглядеться, то всё становится ясно.

Ключевое преобразование, которое заметно по списку технических спецификаций Redmi 10 2022, состоит в изменении объёма оперативной памяти. Несмотря на то что встроенное хранилище осталось прежним, Xiaomi лишила модель одной градации ОЗУ. Теперь обе версии Redmi 10 2022 поставляются с 4 ГБ оперативки, тогда как модель 2021 года предлагала на выбор либо 4, либо 6 ГБ.

Redmi 10 2022 — отличия

Но это не единственное отличие. Есть ещё одно. Тройной слот, который предполагал одновременное использование двух SIM-карт и карты памяти MicroSD, заменили на двойной. Теперь пользователям придётся решать, использовать две симки сразу и пренебречь внешней памятью, либо воспользоваться одним номером и выбрать MicroSD. Это довольно неприятное изменение, которое тянет скорее на даунгрейд, чем на апгрейд. Поэтому, если для вас важно иметь сразу 2 сим-карты и карту памяти, выбирайте старую модель.

Xiaomi пока не стала объявлять цену Redmi 10 2022. Но очевидно, что новинка должна быть несколько дешевле оригинала. Впрочем, вряд ли разница в цене будет существенной, если вообще будет. Если настоящий Redmi 10 образца 2021 года стоил 150 долларов за базовую конфигурацию и 175 за топовую, я бы предположил, что модель 2022 года скорее всего будет оцениваться долларов эдак на 10-20 дешевле. По крайней мере, это было бы логично.

Xiaomi показала умные часы Redmi Watch 2 с AMOLED, NFC, GPS и другими фишками

Но, если говорить откровенно, то смысла в покупке Redmi 10 2022 почти нет. Несмотря на минимальные отличия, те, что имеются, делают смартфон хуже его предшественника. Ведь, будем честны, даже 6 ГБ оперативной памяти для Android — это довольно немного, а 4 ГБ в топовой конфигурации — и вовсе серьёзный недостаток. То же самое касается универсального слота для сим-карт, который теперь делит пространство с MicroSD.

Если бы мне пришлось выбирать между моделями Redmi 10 2021 и 2022 года, я бы безоговорочно выбрал первую. Пусть она и будет на 10-20 долларов дороже, но зато я не буду терпеть неудобства, связанные с недостатком оперативной памяти, и необходимостью выбирать между второй симкой или карточкой памяти. В конце концов, даже в топовой модификации Redmi 10 имеет всего 128 ГБ, которые большинству скорее всего захочется расширить хотя бы до 256.