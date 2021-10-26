Redmi или Xiaomi: какие смартфоны лучше покупать в 2021

Той самой Xiaomi, смартфоны которой считались топом за свои деньги, больше нет. Вернее, бренд как таковой никуда не делся, но переориентировался на выпуск более дорогостоящей продукции, чем раньше. Поэтому роль производителя доступных, но продвинутых аппаратов отошла к суббренду Xiaomi — Redmi. Именно он теперь теперь делает то, чем раньше занималась материнская организация: делает хорошо, но дёшево, ориентируясь скорее не доступный и средний сегмент рынка и почти не замахиваясь на флагманы. Надо сказать, у него получается, и притом весьма неплохо. Чего только новый Redmi Note стоит.

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Не знаю, как у вас, а у меня больше нет желания покупать смартфоны Xiaomi. В первую очередь из-за цены, которая сделала их либо безликими, либо недосягаемыми. На их фоне аппараты Redmi выглядят как настоящее спасение для человека, который хочет купить недорогой, но качественный телефон. Впрочем, обо всём по порядку.

Сколько стоит Xiaomi

Возьмём флагманский модельный ряд. Сейчас он представлен тремя смартфонами: Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. Цена самой базовой модели — Mi 11 — начинается от 60 тысяч рублей, и то, если покупать на АлиЭкспресс. В российской рознице прайс будет ещё выше. Что и говорить про самую навороченную модификацию с приставкой Ultra. Её прайс колеблется в районе 70-75 тысяч.

В общем, купить такие смартфоны за наличку явно будет под силу не каждому. Большинство всё-таки будет прибегать к использованию заёмных средств. Неважно, возьмёте ли вы займ в банке или воспользуетесь кредитной картой. Тут смешон сам факт: брать кредит на Xiaomi — это за гранью. Ведь если раньше Xiaomi покупали те, кто не был готов отдавать за смартфон огромные деньги, теперь Xiaomi — это выбор избранных.

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Но забудем про абсурдность ситуации. Допустим, у вас есть деньги на топовый Xiaomi, которые вы можете заплатить здесь и сейчас. Но зачем в таком случае вам именно Xiaomi? Возьмите что-нибудь поинтереснее. Например, iPhone, который обладает более высоким статусом, или Samsung, который гарантированно будет обновляться в течение 4 лет, или на худой конец Pixel 6, который с доставкой вам привезут хоть с Луны.

Недорогой смартфон Xiaomi

Средний ценовой сегмент смартфонов Xiaomi — это тоже довольно спорная категория устройств. Бесспорно, топовые аппараты бренда очень технологичны, хоть бренд немного портит их авторитет. Но устройства из ценовой категории 15-25 тысяч рублей — это абсолютно безынтересное нечто, которым совершенно не хочется просто владеть, не то что пользоваться.

Вот вам Xiaomi Mi 11 Lite. Это аппарат, который как раз входит в сегмент условно недорогих смартфонов. Он вроде бы неплохо выглядит, имеет неплохое железо, да и предлагает довольно неплохой набор функций. Но «неплохой» — это всё, что про него можно сказать. Потому что есть устройства намного-намного круче даже из того же ценового сегмента. Например, Galaxy A52. Это отличное устройство, которое и поддерживаться будет дольше, и характеристики имеет более продвинутые.

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У Xiaomi тоже есть неплохие устройства по вменяемым ценам, но их меньшинство. Недавно мы рассказывали про Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro. Их цена стартует от 35 тысяч рублей, а сами они поддерживают быструю зарядку и, судя по обещаниям производителя, даже будут обновляться в течение 4 лет. Но для современной Xiaomi это скорее исключение, чем правило. А вот для Redmi — наоборот. Доступные, но классные устройства для неё — это правило и единственная возможность выжить, благодаря чему суббренд оказался попросту круче своего родителя.

Redmi Note 11 — характеристики

На фоне смартфонов Xiaomi устройства Redmi выглядят как свет в конце тоннеля. Вы только посмотрите на новый Redmi Note 11. Да, он ещё не вышел официально, но мы уже знаем о нём ну практически всё:

Дисплей — 6,7 дюйма, 120 Гц

Процессор — Dimensity 810/920

Память — 6/128, 8/256 ГБ

Аккумулятор — 5000 мА*ч

Зарядка — 33/120 Вт

Камера — 50/8/2/2 Мп

Разница в характеристиках связана с тем, что смартфон будет представлен не в одной единственной модификации, а как минимум в двух, а то и в трёх. Ожидается, что самая продвинутая версия Redmi Note 11 Pro будет настолько крутой, что получит зарядку 120 Вт. Это уровень современных флагманов Xiaomi. Причём не простых, а самых топовых. Такого, как они, не предлагает сегодня на рынке вообще никто.

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Цена Redmi Note 11 заслуживает отдельного упоминания. Самая простая версия будет оценена в 187 долларов США. Но брать её я бы не стал. Во всяком случае, при наличии топовых версий уж точно. Говорят, что средняя версия Pro будет стоить 250 долларов, а самая дорогая — 343. То есть, выходит, что наиболее продвинутый Redmi Note 11 Pro оценят всего в 23 тысячи рублей. Ну, и кто теперь новый топ за свои деньги? А, Xiaomi?