Лучший смартфон до 20 тысяч рублей? Покупаем новый Poco X3 Pro по цене Poco X3

Одной из самых ожидаемых новинок этой весны стал Poco X3 Pro. Сам бренд Poco давно нашёл признание на рынке бюджетных смартфонов, а также среди тех, кто ценят оптимальное соотношение цены и качества устройства. После выхода Poco X3 многие ждали, когда же компания выпустит преемника. Этот день настал — сегодня в официальном магазине Poco начались продажи смартфона Poco X3 Pro, и хотя некоторые его спецификации уже просочились в Сеть, кое-чем он может вас удивить. Например, хорошей скидкой, которую магазин предоставил в честь старта продаж.

Чем отличается Poco X3 Pro от Poco X3

Спереди Poco X3 Pro имеет точно такой же дизайн, как и Poco X3, как и сзади, но внутри это совершенно другой телефон. Он также выполнен из стекла, у него четыре камеры. Но по остальным показателям Poco X3 Pro превосходит предшественника.

Дисплей 6.7 дюйма, частота обновления до 240 Гц (у Poco X3 — до 120 Гц);

Процессор Snapdragon 860 (у Poco X3 — Snapdragon 732G);

Четыре камеры (64/13/2/2 Мп);

Память 8/256 ГБ (против 6/128 ГБ у Poco X3);

Быстрая Зарядка 33 Вт.

Это обновление явно было нацелено на улучшение технических характеристик смартфона, и теперь с точки зрения производительности, фото-возможностей и других характеристик Poco X3 Pro выглядит более привлекательным претендентом на покупку. Несмотря на то, что у него по сути такой же дизайн (Apple тоже выпускает модели с литерой «s», в которых работает только над характеристиками), этот смартфон будет явно более актуальным, чем обычный X3.

Также по большинству основных показателей Poco X3 Pro, невзирая на более низкую цену, превосходит Redmi Note 9 Pro.

Сколько стоит Poco X3 Pro

Poco X3 Pro подорожал относительно Poco X3 на 40 долларов, но благодаря акции, которую официальный магазин Poco на Aliexpress проводит в честь старта продаж новинки, Poco X3 Pro можно взять почти по такой же цене, что и Poco X3!

Вот, что нужно для этого сделать:

Перейти в официальный магазин Poco; Добавить Poco X3 Pro в корзину; Ввести промокод 30POCOX3PRO; Цена сразу уменьшится!

Таким образом, с этим купоном вы можете купить Poco X3 Pro в топовой версии по цене около 18 тысяч рублей — почти столько же сейчас стоит обычный Poco X3. Выбор, как говорят, очевиден.

Специальная цена также доступна для младшей версии Poco X3 Pro (6/128 ГБ). Используйте промокод 20X3PRO, чтобы получить скидку.

Стоит ли покупать Poco X3 Pro

На наш взгляд, Poco X3 Pro – это лучший смартфон до 20 тысяч рублей прямо сейчас. Он хорош всем – от ёмкости аккумулятора, благодаря которому аппарат спокойно проживёт 2-3 дня от одной зарядки, до корпуса, который выполнен из стекла. Пока на него есть скидка, которая продлится совсем недолго, стоит рассмотреть этот смартфон к покупке.

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