Лучший смартфон до 20 тысяч рублей? Покупаем новый Poco X3 Pro по цене Poco X3

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AndroidInsider.ru 0

Одной из самых ожидаемых новинок этой весны стал Poco X3 Pro. Сам бренд Poco давно нашёл признание на рынке бюджетных смартфонов, а также среди тех, кто ценят оптимальное соотношение цены и качества устройства. После выхода Poco X3 многие ждали, когда же компания выпустит преемника. Этот день настал — сегодня в официальном магазине Poco начались продажи смартфона Poco X3 Pro, и хотя некоторые его спецификации уже просочились в Сеть, кое-чем он может вас удивить. Например, хорошей скидкой, которую магазин предоставил в честь старта продаж.

Poco X3 Pro

Новый топ за свои деньги?

Чем отличается Poco X3 Pro от Poco X3

Спереди Poco X3 Pro имеет точно такой же дизайн, как и Poco X3, как и сзади, но внутри это совершенно другой телефон. Он также выполнен из стекла, у него четыре камеры. Но по остальным показателям Poco X3 Pro превосходит предшественника.

  • Дисплей 6.7 дюйма, частота обновления до 240 Гц (у Poco X3 — до 120 Гц);
  • Процессор Snapdragon 860 (у Poco X3 — Snapdragon 732G);
  • Четыре камеры (64/13/2/2 Мп);
  • Память 8/256 ГБ (против 6/128 ГБ у Poco X3);
  • Быстрая Зарядка 33 Вт.
Камера

Одно из главных достоинств Poco X3 Pro — это его КАМЕРА

Это обновление явно было нацелено на улучшение технических характеристик смартфона, и теперь с точки зрения производительности, фото-возможностей и других характеристик Poco X3 Pro выглядит более привлекательным претендентом на покупку. Несмотря на то, что у него по сути такой же дизайн (Apple тоже выпускает модели с литерой «s», в которых работает только над характеристиками), этот смартфон будет явно более актуальным, чем обычный X3.

Также по большинству основных показателей Poco X3 Pro, невзирая на более низкую цену, превосходит Redmi Note 9 Pro.

Сколько стоит Poco X3 Pro

Poco X3 Pro подорожал относительно Poco X3 на 40 долларов, но благодаря акции, которую официальный магазин Poco на Aliexpress проводит в честь старта продаж новинки, Poco X3 Pro можно взять почти по такой же цене, что и Poco X3!

Вот, что нужно для этого сделать:

  1. Перейти в официальный магазин Poco;
  2. Добавить Poco X3 Pro в корзину;
  3. Ввести промокод 30POCOX3PRO;
  4. Цена сразу уменьшится!

Таким образом, с этим купоном вы можете купить Poco X3 Pro в топовой версии по цене около 18 тысяч рублей — почти столько же сейчас стоит обычный Poco X3. Выбор, как говорят, очевиден.

Специальная цена также доступна для младшей версии Poco X3 Pro (6/128 ГБ). Используйте промокод 20X3PRO, чтобы получить скидку.

Гарантия

Помимо скидки, магазин предлагает и кучу других плюшек, в том числе 2-летнюю гарантию

Стоит ли покупать Poco X3 Pro

На наш взгляд, Poco X3 Pro – это лучший смартфон до 20 тысяч рублей прямо сейчас. Он хорош всем – от ёмкости аккумулятора, благодаря которому аппарат спокойно проживёт 2-3 дня от одной зарядки, до корпуса, который выполнен из стекла. Пока на него есть скидка, которая продлится совсем недолго, стоит рассмотреть этот смартфон к покупке.

Купить Poco X3 Pro со скидкой

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