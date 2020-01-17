Как известно, смартфоны имеют множество датчиков. Одни могут отвечать за определение позиции устройства в пространстве, другие отвечают за освещенность, регулируя яркость экрана. Но есть в смартфоне еще один вид датчиков — датчик температуры. Этих датчиков в смартфоне может быть несколько. Одни могут определять температуру батареи, другие же следить за температурой процессора. Однако можно ли с помощью смартфона измерить температуру окружающего воздуха?

Здесь могут возникнуть некоторые проблемы. Смартфоны с датчиками температуры, которые оценивают окружающую температуру, существуют. В пример можно привести Galaxy Note 3 и Galaxy S4. Однако как вам кажется, почему современные устройства Galaxy не имеют этой особенности?

Дело в том, что смартфоны в процессе использования часто греются, это приводит к проблеме размещения датчика. Где встроить датчик температуры? Можно попробовать расположить его на торце телефона, но торец, как правило, выполнен из металла и выполняет роль радиатора, отводя тепло от чипсета и распространяя его равномерно по корпусу. S4 и Note 3 были выполнены из пластика, поэтому там эта проблема не была такой очевидной.

Других вариантов расположить датчик температуры нет. Владельцам S4 и Note 3 Samsung рекомендует использовать датчик температуры только в том случае, если телефон долго находился в состоянии покоя и его корпус достаточно холодный. В противном случае качество работы такого датчика может быть неудовлетворительным.

Неоднозначная работа датчика в Galaxy Note 3 привела к тому, что одни пользователи утверждают, что датчик достаточно точно показывает окружающую температуру, другие, напротив, считают его неточным. И именно из-за этих проблем со множеством условий, влияющих на работу датчика, Samsung решила избавиться от него в новых поколениях устройств.

Однако выход из ситуации есть. Компании с помощью расчетов в реальном времени могут определять разницу между температурой процессора и температурой, которую выдает датчик на корпусе устройства. С помощью хитрых вычислений можно получить достаточно точные показатели температуры окружающего воздуха.

Приложение обманывают

В Google Play можно найти приложения, измеряющие температуру воздуха, однако верить им, безусловно, не стоит. Основная задача таких приложений — рекламные вставки с целью заработать на пользователях деньги.

Какие еще датчики могут предлагать в смартфоны?

В Galaxy Note 3, помимо датчика температуры, были встроены датчик атмосферного давления (барометр) и влажности. Зачем смартфону барометр? Измерять атмосферное давление полезно пожилым людям, на которых оно оказывает сильное воздействие. К тому же барометр поможет рыбакам предугадать поведение рыб. Датчик влажности также очень важен, при низкой температуре и высокой влажности холод на улице будет ощущаться сильнее, а при высокой температуре и высокой влажности на улице люди будут ощущать духоту.

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Таким образом, датчики влажности и давления наравне с датчиком температуры могут серьезным образом улучшить качество жизни людей.

Как работает датчик температуры

Как правило, для измерения температуры используется термистор. Это полупроводниковый резистор, который имеет зависимость между температурой воздуха и сопротивлением. При повышении температуры электронное сопротивление становится меньше и наоборот. Термисторы способны точно определять температуру вплоть до 100 градусов.

Какой вывод из всего материала можно сделать? Смартфоны действительно способны измерять температуру. Но измеряют они в основном температуру процессора и аккумулятора. В случае с окружающим воздухом производителям необходимо найти способ точного расчета температуры, компенсирующий нагрев корпуса от процессора.

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Интересно узнать мнение наших читателей. Нужен ли вам в смартфоне датик температуры? И для чего он был бы полезен разработчикам приложений, на ваш взгляд? Мнением делитесь в комментариях ниже и не забывайте вступить в наш Телеграм.