Самые дешёвые смартфоны с хорошими камерами 2

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Олег Кусов

Сложно найти смартфон, который при низкой стоимости может предлагать хорошее качество фото и видео. Хорошими камерами, как правило, оснащают лишь дорогие флагманские модели стоимостью в 60-70 тысяч рублей. Однако давайте попытаемся исследовать рынок и выбрать наиболее интересные варианты, которые должны стать идеальными для любителей публиковать свои фотографии в Instagram.

Дешёвые смартфоны с хорошими камерами

Google Pixel 3a — лучший выбор

Начать стоит, как вы уже догадались, с Google Pixel 3a. На Ebay смартфон можно приобрести примерно за 20-30 тысяч рублей. В поддержанном состоянии он обойдется в 13-15 тысяч, что станет просто идеальным вариантом для тех, кому важно потратить наименьшее количество денег за лучшую камеру на рынке. На что же способен Pixel 3a? Он оснащён 12,2 мегапиксельной основной камерой и 8 мегапиксельной фронтальной. Многим эти цифры могут показаться смешными, но давайте посмотрим, что на самом деле может эта камера:


По качеству снимков Pixel 3 XL показывает себя даже лучше iPhone XR, и это при том, что последний стоит почти в два раза дороже. Для тех, кому данного сравнения было недостаточно, предлагает сравнить 3a с iPhone XS:


Пример фото Google Pixel 3a

Пример фото Google Pixel 3a

Пример фото Google Pixel 3a

Пример фото Google Pixel 3a

Пример фото Google Pixel 3a

Пример фото Google Pixel 3a

Essential Phone PH-1 — бюджетный вариант

Устройство на Ebay можно купить за 5-8 тысяч рублей. За эти деньги это отличный камерофон. Он оснащён двумя 13-Мп камерами с лазерным и фазовым автофокусом, апертурой f/1.9. Одна из камер монохромная, что позволяет смартфону получить больше деталей во время снимка.

Пример фото Essential Phone

Пример фото Essential Phone

Стоит отметить поддержку смартфоном различных модулей. Например, камера на 360 градусов. Приятно удивят многих материалы корпуса — титан, керамика и стекло.

Xiaomi Redmi K30 — если важен хороший модуль


Телефон оценен в 15 тысяч рублей и предлагает новый модуль Sony IMX686. Конечно, у Xiaomi всегда были проблемы с софтом, однако не стоит недооценивать IMX686. Смартфон отлично справляется со съёмкой видео. Нет засветов, как на Note 8 Pro. А вот по качеству фото, конечно, у многих могут возникнуть вопросы. Хотя всё зависит от того, в чьих руках окажется аппарат. Повторимся, IMX686 — отличный модуль, и в правильных руках он может показать хорошие результаты. К слову, аналогичным модулем оснащён Vivo x30 pro стоимостью в 40 тысяч рублей.

Пример фото Redmi K30

Пример фото Redmi K30

Nokia 7.2 — отличное качество за свои деньги

Официально в России телефон можно приобрести за 18 тысяч рублей, и за эти деньги это вполне себе неплохой камерофон. Он оснащён тройной камерой с сенсором на 48 Мп и оптикой ZEISS. У него классный HDR-экран, он получит обновление до Android 10 и имеет интересный строгий внешний вид и премиальные материалы корпуса. Nokia 7.2 — отличный вариант для тех, кому надоел красочный китайский стиль современных смартфонов.


Пример фото Nokia 7.2

Пример фото Nokia 7.2

Пример фото Nokia 7.2

При хорошем освещении по качеству фото устройство показывает те же результаты, что и Pixel 4, iPhone 11 или OnePlus 7T. Однако он не подойдёт любителям видеосъемки или тем, кто любит снимать при плохом освещении. В этом случае камера почему-то розовит. Предлагаем обсудить этот эффект в Телеграм.

Nokia 9 PureView — идеальный недорогой флагман

В России данный смартфон оценен в 50 тысяч рублей. Да, это немало, но вы только посмотрите на то, сколько деталей с помощью RAW-снимков предоставляет устройство пользователю:


Качество снимков действительно достойное. Аппарат имеет 5 камер с оптикой ZEISS. Примеры фотографий:

Пример фото Nokia 9

Пример фото Nokia 9

Пример фото Nokia 9

Пример фото Nokia 9

Пример фото Nokia 7.2

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Из всего этого можно сделать лишь вывод — хотите действительно качественную камеру с реалистичными цветами — Nokia 9 станет очень крутым вариантом даже с учётом его довольно немаленькой стоимости, однако это всё равно дешевле, чем iPhone 11 или флагман от Samsung. Выше представлены и более дешевые варианты. Наиболее сбалансированным можно назвать всё же Pixel 3a — он подойдёт почти каждому, кто любит часто фотографировать и выкладывать фотографии в Instagram.

Не бойтесь заказывать устройства с Ebay и делитесь мнением в комментариях ниже. Какое устройство показалось вам наиболее интересным?

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2 комментария Оставить свой

  1. G-3

    В мире стало очень много фотографии. Если бы люди меньше фотографировали, то информационный прессинг стал бы меньше. А сейчас столько фото, что их нереально пересмотреть даже автору (каждому отдельно взятому человеку – владельцу смартфона с фотиком). То есть фотографирование осуществляется ради самого процесса фотографирования. Хорошо бы производители не оснащали телефоны камерами!

  2. G-3

    Пэтому стремление обладать смартфоном с крутым фотиком – процесс инерционный, разогнанный маркетологами. Предлагаю всем перестать фоткать и досмотреть имеющиеся фотографии)))))

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