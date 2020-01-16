Сложно найти смартфон, который при низкой стоимости может предлагать хорошее качество фото и видео. Хорошими камерами, как правило, оснащают лишь дорогие флагманские модели стоимостью в 60-70 тысяч рублей. Однако давайте попытаемся исследовать рынок и выбрать наиболее интересные варианты, которые должны стать идеальными для любителей публиковать свои фотографии в Instagram.

Google Pixel 3a — лучший выбор

Начать стоит, как вы уже догадались, с Google Pixel 3a. На Ebay смартфон можно приобрести примерно за 20-30 тысяч рублей. В поддержанном состоянии он обойдется в 13-15 тысяч, что станет просто идеальным вариантом для тех, кому важно потратить наименьшее количество денег за лучшую камеру на рынке. На что же способен Pixel 3a? Он оснащён 12,2 мегапиксельной основной камерой и 8 мегапиксельной фронтальной. Многим эти цифры могут показаться смешными, но давайте посмотрим, что на самом деле может эта камера:

По качеству снимков Pixel 3 XL показывает себя даже лучше iPhone XR, и это при том, что последний стоит почти в два раза дороже. Для тех, кому данного сравнения было недостаточно, предлагает сравнить 3a с iPhone XS:

Essential Phone PH-1 — бюджетный вариант

Устройство на Ebay можно купить за 5-8 тысяч рублей. За эти деньги это отличный камерофон. Он оснащён двумя 13-Мп камерами с лазерным и фазовым автофокусом, апертурой f/1.9. Одна из камер монохромная, что позволяет смартфону получить больше деталей во время снимка.

Стоит отметить поддержку смартфоном различных модулей. Например, камера на 360 градусов. Приятно удивят многих материалы корпуса — титан, керамика и стекло.

Xiaomi Redmi K30 — если важен хороший модуль

Телефон оценен в 15 тысяч рублей и предлагает новый модуль Sony IMX686. Конечно, у Xiaomi всегда были проблемы с софтом, однако не стоит недооценивать IMX686. Смартфон отлично справляется со съёмкой видео. Нет засветов, как на Note 8 Pro. А вот по качеству фото, конечно, у многих могут возникнуть вопросы. Хотя всё зависит от того, в чьих руках окажется аппарат. Повторимся, IMX686 — отличный модуль, и в правильных руках он может показать хорошие результаты. К слову, аналогичным модулем оснащён Vivo x30 pro стоимостью в 40 тысяч рублей.

Nokia 7.2 — отличное качество за свои деньги

Официально в России телефон можно приобрести за 18 тысяч рублей, и за эти деньги это вполне себе неплохой камерофон. Он оснащён тройной камерой с сенсором на 48 Мп и оптикой ZEISS. У него классный HDR-экран, он получит обновление до Android 10 и имеет интересный строгий внешний вид и премиальные материалы корпуса. Nokia 7.2 — отличный вариант для тех, кому надоел красочный китайский стиль современных смартфонов.

При хорошем освещении по качеству фото устройство показывает те же результаты, что и Pixel 4, iPhone 11 или OnePlus 7T. Однако он не подойдёт любителям видеосъемки или тем, кто любит снимать при плохом освещении. В этом случае камера почему-то розовит. Предлагаем обсудить этот эффект в Телеграм.

Nokia 9 PureView — идеальный недорогой флагман

В России данный смартфон оценен в 50 тысяч рублей. Да, это немало, но вы только посмотрите на то, сколько деталей с помощью RAW-снимков предоставляет устройство пользователю:

Качество снимков действительно достойное. Аппарат имеет 5 камер с оптикой ZEISS. Примеры фотографий:

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Из всего этого можно сделать лишь вывод — хотите действительно качественную камеру с реалистичными цветами — Nokia 9 станет очень крутым вариантом даже с учётом его довольно немаленькой стоимости, однако это всё равно дешевле, чем iPhone 11 или флагман от Samsung. Выше представлены и более дешевые варианты. Наиболее сбалансированным можно назвать всё же Pixel 3a — он подойдёт почти каждому, кто любит часто фотографировать и выкладывать фотографии в Instagram.

Не бойтесь заказывать устройства с Ebay и делитесь мнением в комментариях ниже. Какое устройство показалось вам наиболее интересным?